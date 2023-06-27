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Фоторепортаж

На Ленина восстанавливают цветочные фигуры: показываем, что там происходит сейчас

Люди продолжают гулять и фотографироваться на фестивале цветов

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Скоро на композициях появятся свежие цветы

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27 июня в Новосибирске начали восстанавливать цветочные композиции на улице Ленина, которые разрушили в конце празднования Дня города 25 июня. Наш корреспондент прошелся по месту проведения фестиваля цветов, чтобы узнать, как идут восстановительные работы.

Показываем, что там происходит сейчас.

Фестиваль цветов «Времена года» открылся 24 июня. На следующий день вечером дети разворошили стога с сеном, а взрослые <a href="https://ngs.ru/text/gorod/2023/06/25/72433724/" class="_" target="_blank">обрывали цветы</a>. Сейчас сено уже сложили в мешки

Фестиваль цветов «Времена года» открылся 24 июня. На следующий день вечером дети разворошили стога с сеном, а взрослые обрывали цветы. Сейчас сено уже сложили в мешки

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Несмотря на то, что часть композиций разрушена, горожане продолжают устраивать фотосессии

Несмотря на то, что часть композиций разрушена, горожане продолжают устраивать фотосессии

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Улица останется пешеходной на весь июль. Мэр Анатолий Локоть поручил восстановить композиции, насколько это возможно, чтобы сохранить <a href="https://ngs.ru/text/gorod/2023/06/27/72437741/" class="_" target="_blank">«праздничное настроение»</a>

Улица останется пешеходной на весь июль. Мэр Анатолий Локоть поручил восстановить композиции, насколько это возможно, чтобы сохранить «праздничное настроение»

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— Cегодня-завтра восстановительные работы завершатся, над этим трудятся около 15 человек, — рассказал участник восстановительных работ Роман

— Cегодня-завтра восстановительные работы завершатся, над этим трудятся около 15 человек, — рассказал участник восстановительных работ Роман

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По словам Романа, стойкость цветов зависит от погодных условий. Даже когда они завянут, останется много зон, на которых можно будет фотографироваться

По словам Романа, стойкость цветов зависит от погодных условий. Даже когда они завянут, останется много зон, на которых можно будет фотографироваться

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Фестиваль цветов стал одной из самых популярных локаций Дня города. Люди собирались там с самого утра, а днем, во время основной программы, по улице Ленина было сложно пройти. Но и на других площадках 25 июня тоже происходило много интересного. Посмотрите в нашем фоторепортаже, как горожане отметили День города.

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