На Ленина восстанавливают цветочные фигуры: показываем, что там происходит сейчас

Фестиваль цветов стал одной из самых популярных локаций Дня города. Люди собирались там с самого утра, а днем, во время основной программы, по улице Ленина было сложно пройти. Но и на других площадках 25 июня тоже происходило много интересного. Посмотрите в нашем фоторепортаже, как горожане отметили День города.