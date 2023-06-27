На Ленина восстанавливают цветочные фигуры: показываем, что там происходит сейчас

27 июня в Новосибирске начали восстанавливать цветочные композиции на улице Ленина, которые разрушили в конце празднования Дня города 25 июня. Наш корреспондент прошелся по месту проведения фестиваля цветов, чтобы узнать, как идут восстановительные работы.
Показываем, что там происходит сейчас.
Фестиваль цветов стал одной из самых популярных локаций Дня города. Люди собирались там с самого утра, а днем, во время основной программы, по улице Ленина было сложно пройти. Но и на других площадках 25 июня тоже происходило много интересного. Посмотрите в нашем фоторепортаже, как горожане отметили День города.