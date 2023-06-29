«Ребенок успел отскочить»: одна из цветочных композиций на улице Ленина упала на прохожую

Вице-мэр Новосибирска Анна Терешкова осудила поведение новосибрцев, свою оценку дал и мэр города Анатолий Локоть. Мнение на этот высказали и новосибирцы. Мы собрали в один материал комментарии горожан. Сегодня утром все композиции восстановилиэ

