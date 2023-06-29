«Ребенок успел отскочить»: одна из цветочных композиций на улице Ленина упала на прохожую

Днем 29 июня одна из конструкций на выставке цветов на Ленина упала на прохожую.
— Фотографировалась на фоне инсталляции, подул ветер, и на меня она упала. Ребенок успел отскочить, — рассказала сама пострадавшая Ирина.
На место прибыли сотрудники полиции, они составили протокол. Кроме того, с пострадавшей поговорила вице-мэр Новосибирска Анна Терешкова:
— Был очень жесткий порыв ветра, даже дорожные знаки попадали на площади Ленина. К сожалению, одна из конструкций тоже упала. Женщина с ребенком фотографировались. Ребенок, конечно, испугался. На всякий случай вызвали скорую помощь. Но женщина стоит, общается, все нормально. Не думаю, что там будет что-то серьёзное. Я извинилась перед ней, сейчас приедут флористы и более надежно прикрепят конструкцию, — рассказала НГС Анна Терешкова.
Напомним, в Новосибирске к празднованию 130-летнего юбилея на улице Ленина провели фестиваль цветов. Во время торжества часть украшений разрушили посетители. Прохожие вырвали цветы, а дети разбросали сено.
Вице-мэр Новосибирска Анна Терешкова осудила поведение новосибрцев, свою оценку дал и мэр города Анатолий Локоть. Мнение на этот высказали и новосибирцы. Мы собрали в один материал комментарии горожан. Сегодня утром все композиции восстановилиэ