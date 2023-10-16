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Стало известно, когда улицу Ленина начнут перекрывать к Новому году — пешеходную часть в этот раз решили сократить

Улицу перекроют уже скоро

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Улицу украсят, как и в прошлом году

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В Новосибирске в начале ноября перекроют улицу Ленина для подготовки и украшению к новому году. Об этом корреспонденту НГС сообщила вице-мэр Новосибирска Анна Терешкова.

— Планировали перекрыть с 1 ноября, но будет чуть позже, потому что ждем постановление. В документе будут указаны все сроки, в том числе и до какого периода, — отметила Анна Терешкова. — В этом году, как и летом, перекрытие будет только до улицы Советской.

Раньше на Новый год перекрывали участок и от Советской до Урицкого, но в этот раз пешеходный участок решили сократить.

— Такое решение было принято, чтобы обеспечить безопасность пешеходов. На этом участке в прошлом году ездили и машины, — подчеркнула вице-мэр.

В конце августа губернатор Новосибирской области Андрей Травников заявил, что готов поддержать создание постоянной пешеходной улицы Ленина.

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