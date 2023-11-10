Мэр подписал постановление о перекрытии улицы Ленина — кому разрешат проезд

Мэр Новосибирска Анатолий Локоть подписал постановление о перекрытии участка улицы Ленина. Ограничения будут действовать с 17 ноября по 1 февраля. Улицу украсят к Новому году.
Документ опубликован в «Бюллетени органов местного самоуправления города Новосибирска». В нем указано, что будет закрыт участок от площади Ленина до улицы Советской.
Проезд закроют для всех машин, кроме транспортных средств, которые используют для подготовки города к Новому году. Также ограничения не распространяются на автомобили медицинских, коммунальных и аварийных служб, если они едут на неотложный вызов.
Департамент транспорта должен установить на участке специальные дорожные знаки, противотаранные устройства, бетонные блоки, турникеты и другие ограждения.
Перед оперным театром в Новосибирске установят главную городскую елку. Точные сроки зависят от погоды.