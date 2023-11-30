Клуб разбитых сердец имени акулы Блохэй: что будут продавать в новосибирских магазинах IKEA

Первый магазин под названием «ИКЕА со всего мира» должен заработать в торговом центре «Кировский рынок» — об этом рассказал управляющий директор магазина Роман Баженов. По его словам, у компании, которую он представляет, уже есть опыт продажи товаров IKEA в Казахстане (собственных магазинов у шведского бренда там никогда не было).

— В новосибирске все привыкли, что у нас есть «ИКЕА», но в других городах Сибири, где «ИКЕА» не было, с момента прихода ее в регион работали предприниматели, которые продавали эти товары у себя. Мы собираемся заниматься примерно тем же, только ввозить товар будем из стран, где «ИКЕА» работает, — говорит Баженов.