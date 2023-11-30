Клуб разбитых сердец имени акулы Блохэй: что будут продавать в новосибирских магазинах IKEA

В конце года в Новосибирске планируют открыть первый магазин с товарами IKEA. НГС пообщался с представителем компании, которая обещает удовлетворить тоску любителей шведского бренда по привычным вещам, и для них есть две новости. Хорошая состоит в том, что в новой «ИКЕА» можно будет купить то, что раньше в Россию не привозили. Плохая — за верность бренду придётся заплатить дороже. Подробности — в материале Стаса Соколова.
Первый магазин под названием «ИКЕА со всего мира» должен заработать в торговом центре «Кировский рынок» — об этом рассказал управляющий директор магазина Роман Баженов. По его словам, у компании, которую он представляет, уже есть опыт продажи товаров IKEA в Казахстане (собственных магазинов у шведского бренда там никогда не было).
— В новосибирске все привыкли, что у нас есть «ИКЕА», но в других городах Сибири, где «ИКЕА» не было, с момента прихода ее в регион работали предприниматели, которые продавали эти товары у себя. Мы собираемся заниматься примерно тем же, только ввозить товар будем из стран, где «ИКЕА» работает, — говорит Баженов.
Магазин в «Кировском рынке» будет сравнительно небольшим — всего 900 кв. м (стандартный магазин IKEA в России занимал площадь порядка 25 тысяч кв. м), в нем будет представлено до 2900 наименований товаров — примерно в десять раз меньше, чем в обычном торговом центре шведской компании. Упор продавцы делают на аксессуары, хотя мебель в магазине тоже будет, заверил Баженов.
Принципиальным отличием «возрождённой» «ИКЕА» будет то, что в ней смогут продавать товары, которые шведская компания разработала для разных рынков. Дело в том, что ассортимент магазинов в разных странах может отличаться: «ИКЕА» адаптирует коллекции под вкусы и запросы покупателей на крупных рынках. Раньше привезти в Россию такие вещи можно было только в частном порядке, импорт для продажи был запрещён, и получить официально сертификаты на такие товары было невозможно. Сейчас российское правительство включило продукцию «ИКЕА» в список товаров, разрешенных к ввозу по параллельному импорту. И при желании в российских магазинах можно представить вещи, сделанные хоть для Китая, хоть для Египта.
Роман Баженов признаёт, что цена в новосибирском магазине будет выше, чем могла быть в обычном магазине самой шведской компании. Проект рассчитан на преданных поклонников бренда и тех, кто хочет дополнить уже имеющиеся интерьеры какими-то новыми элементами в едином стиле.
Выбор «Кировского рынка» в качестве первой площадки управляющий магазином объяснил тем, что в этом торговом центре покупателей будет ждать похожее устройство магазина: вместительная парковка на первом уровне, наличие лифтов и эскалаторов. Кроме того, сам торговый центр расположен сравнительно недалеко сразу от двух станций метро: работающей «Студенческой» и пока не сданной «Спортивной».
Шумного открытия «ИКЕА со всего мира» не планирует. Магазин просто начнёт потихоньку работать, как только появится возможность, уточнил Баженов.
«Кировский рынок» — не единственное место, где будут продавать товары «ИКЕА». В середине января должен открыться подобный магазин в «Ленте» на Бердском шоссе, 2. Кроме того, предприниматели сейчас ведут переговоры ещё по нескольким точкам. Всего, по мнению Баженова, в Новосибирске может открыться 4–5 магазинов, места компания ищет, в основном, в спальных районах.
Управляющий директор магазина не сказал, откуда именно в Новосибирск будут привозить товары «ИКЕА», ограничившись формулировкой «страны Евразийского союза». В организации под названием «Евразийский экономический союз» (ЕАЭС) сейчас всего пять стран: Россия, Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия и Узбекистан — ни в одном из них отделений «ИКЕА» нет. Тем не менее шведская компания сейчас работает в Китае, Южной Корее, Турции, Египте, Индии, ОАЭ и т.д. — и это только если рассматривать государства, с которыми у России сохранились активные деловые контакты.
По данным 2ГИС, в казахском Алматы сейчас три магазина, которые предлагают товары «ИКЕА»: Home love KZ, Paterson и «Уют». Все они, кстати предлагают одновременно и продукцию под российским брендом Hoff, который создавался во многом как альтернатива «ИКЕА». Ещё больше (пять) таких торговых точек в Астане: кроме уже упомянутых магазинов здесь работают точки Svedish idea, Stockholm, «Ваш дом» и т.д.
Товары «ИКЕА» появились на маркетплейсах практически сразу после того, как закрылись российские магазины. Сейчас на Wildberries, например, по запросу IKEA система выдаёт информацию о более чем 10 тысяч единиц товара. Большая часть их, впрочем, помечены как «аналог ИКЕА» или «сделано по стандартам ИКЕА», но есть и товары, которые представлены как подлинные.
Свою долю в этой опустевшей нише пытаются отвоевать и работающие в России ритейлеры. В сетях «Ашан» и «Леруа Мерлен» сейчас можно купить отдельные позиции, которые довольно сильно похожи на товары шведской кампании. Часть товаров, к которым могли привыкнуть покупатели «ИКЕА», можно найти и в магазинах Hoff.
Магазин «ИКЕА» в Новосибирске, в ТЦ «МЕГА» закрылся в начале марта прошлого года после того, как шведская компания приняла решение уйти с российского рынка. В этом году шведы завершили сделку и по продаже принадлежавшей им в России торговой недвижимости.