В Новосибирске открылся гипермаркет Hoff. Похожа ли русская ИКЕА на шведскую — в фоторепортаже НГС

В Новосибирске начал работу гипермаркет российской сети Hoff. Её называют« русской ИКЕА» за похожий подход к торговле, потому что здесь можно купить всё — от посуды до кухонных гарнитуров. Обозреватель и фотокорреспондент НГС в числе первых горожан попали в магазин, чтобы показать, чем же русская ИКЕА отличается от настоящей — шведской.

Красно-белое здание гипермаркета построено на территории, которая исторически относилась к «Новосибирскому оловокомбинату». Этого промышленного предприятия давно не существует (даже остановка общественного транспорта переименована в нейтральную «Рабочую»), но старые кирпичные корпуса сейчас стоят буквально в двух шагах, как призрак иной, давно ушедшей жизни.