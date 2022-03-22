В Новосибирске открылся гипермаркет Hoff. Похожа ли русская ИКЕА на шведскую — в фоторепортаже НГС

В Новосибирске начал работу гипермаркет российской сети Hoff. Её называют« русской ИКЕА» за похожий подход к торговле, потому что здесь можно купить всё — от посуды до кухонных гарнитуров. Обозреватель и фотокорреспондент НГС в числе первых горожан попали в магазин, чтобы показать, чем же русская ИКЕА отличается от настоящей — шведской.
Красно-белое здание гипермаркета построено на территории, которая исторически относилась к «Новосибирскому оловокомбинату». Этого промышленного предприятия давно не существует (даже остановка общественного транспорта переименована в нейтральную «Рабочую»), но старые кирпичные корпуса сейчас стоят буквально в двух шагах, как призрак иной, давно ушедшей жизни.
Гипермаркет стоит в самом начале Советского шоссе — там, где оно соединяется с улицей Мира. Место это горожанам в целом хорошо известно, потому что здесь же — только с другой стороны (на небольшом отдалении) расположен торговый центр «Мега». Так что дорога в «русскую ИКЕА» ведет та же самая. Просто, если двигаться от площади Маркса по Ватутина, нужно проехать чуть дальше и свернуть направо, а не налево.
Перед комплексом открытая парковка, которая способна вместить порядка 200 машин. Роскоши оставить машину под крышей, как в «Меге», здесь уже нет. Утром 21 марта в первый день работы процентов 70 мест были уже заняты. Даже выстроившимся в рекламным целях грузовичкам с логотипом сети (это часть службы доставки крупногабаритных покупок) пришлось перестраиваться, чтобы освободить место.
Гипермаркет двухэтажный. Первый уровень (зона, доступная для покупателей, меньше по площади) действительно напоминает ИКЕА. Здесь вас встречает такой же лабиринт небольших тематических отделов, только последовательность их иная. Если в ИКЕА все начинается с мягкой мебели, то в Hoff покупатель попадает сначала в раздел посуды, дальше следует постельное белье и подушки, потом всё, что связано со светом.
Хорошая новость — заблудиться в Hoff не получится. Во-первых, он просто значительно меньше, во-вторых, зал построен так, что свернуть не туда не получится. А примерно по середине этого пути покупатель выходит к эскалаторам, соединяющим этажи. Правда и пройти насквозь к нужному отделу тоже не выйдет.
Не только общее устройство, но и сам набор товаров в целом очень напоминает шведский магазин. Нашлось место и фирменным мягким игрушкам. Только вместо акулы «Блохэй» здесь какой-то гигантский хомяк за 3999 рублей. Любителям ярких цветов могут понравиться плюшевые авокадо (1799 рублей).
Общий уровень цен на посуду и кухонную утварь не особо отличается от крупных специализированных магазинов или соответствующих отделов гипермаркетов. Но точно так же, как и в ИКЕА, — главное достоинство такого магазина не дешевизна, а возможность купить в одном месте любые товары для дома.
В разделе текстиля привычные коврики ручного плетения. В ИКЕА их везли из бедных стран Азии. Компания даже подавала это таким образом, что позволяет тамошнему малоимущему населению подзаработать, трудясь на дому. В Hoff такие же коврики привезли из Вологды.
В магазине используется базовый принцип ИКЕА — представлять товар не только по отдельности, но и в виде уже сервированных столов, собранных кухонь и спален. Выглядит это не всегда так же выигрышно, но в целом дает возможность оценить сочетаемость разных элементов.
Кроме утвари и мебели в разделе ванных комнат имеется кое-какая бытовая химия. На видном месте стоит патриотическая «Крымская морская соль» под брендом Benefits of nature с разными ароматами. Производится она предприятием в Московской области в городе Щелково. Такая же, к слову, в сети Fix Price стоит сейчас рублей 59 рублей (данные сайта), правда, в новосибирских магазинах сети её пока нет.
На второй этаж ведёт обычный эскалатор, а не траволатор (как в «Меге», например, где с телегой можно выехать на парковку). Можно, конечно, воспользоваться лифтом, но это только вопрос личных предпочтений. Всё равно со второго этажа ничего не получится просто положить в телегу и увезти с собой. Покупки здесь оформляются у сотрудника магазина, после чего их можно забрать внизу или заказать доставку домой. Это ключевое отличие от ИКЕА, где практически всё можно было самостоятельно погрузить на складе на телегу и довезти до автомобиля.
Атмосфера на втором этаже тоже иная. Перед покупателем открывается огромное пространство, заставленное диванами, столами, кроватями и прочей крупноразмерной мебелью. Подобного рода «мебельные стадионы» прекрасно знакомы новосибирцам — именно так устроены практически все крупные мебельные магазины.
Приятным отличием Hoff можно считать разве что окна. В ИКЕА они имелись только в зоне декора и тематических товаров (и то лишь потому, что исторически это была теплица — там торговали живыми растениями). Здесь часть «комнат» выстроена у настоящих окон, выходящих на улицу Мира, где на другой стороне возвышается рекламная конструкция ТЦ «Мега».
По краям зала на втором этаже тоже сооружены зоны, где можно посмотреть кухни и спальни целиком. Здесь же имеется раздел встраиваемой техники. Для большей достоверности то там, то здесь на столах разложены муляжи то хлебного батона, то кренделей, то ещё какой-то другой еды.
А вот с настоящей едой в Hoff туго. Владельцы, видимо, решили, что гипермаркет недостаточно велик, чтобы городить здесь какой-то общепит. Всё, что удалось найти в этом роде, — это автоматическая кофе-машина и вендинговый автомат со снеками и шоколадом.
Для любителей экономить на всём в магазине есть дисконт-раздел, где собраны товары с какими-то мелкими дефектами. Угловой диван на заднем плане продается, например, за
Навигация в магазине выстроена таким образом, что, спустившись со второго этажа, покупатель должен будет пройти ещё через несколько отделов. Здесь всё опять похоже на ИКЕА. Есть и сетки с тапками, и большие фотографии для украшения интерьера, и прочие знакомые элементы.
Мебель, которую можно, в принципе, просто взять и унести с собой, имеется и на первом этаже. Вот, например, сундуки двойного назначения, на которых можно сидеть. Ну, или просто любоваться стильным элементом интерьера.
Кассовая зона Hoff невелика — в супермаркете среднего размера кассиров бывает больше. При наплыве покупателей выручить должны расчетные терминалы самообслуживания. В первый день работы, впрочем, не помогли и они — очередь выстроилась.
Hoff вряд ли можно считать полноценной заменой ИКЕА — только его упрощенным и сокращённым аналогом. Что касается мебели, то здесь покупателям можно рассчитывать разве что на какие-то промоакции, которые свойственны для крупных сетей. В остальном, найти в Новосибирске диваны, столы или кухонные гарнитуры такого уровня и цены не представляет проблемы. Хотя конкуренция в любом случае пойдёт рынку только на пользу. А вот для покупки каких-то бытовых мелочей магазин может быть вполне полезен. Тем более, что дорогу к нему новосибирцы, в сущности, хорошо знают. Главное — свернуть в правильном направлении.
Напомним, что сама ИКЕА приостановила деятельность в числе прочих иностранных компаний после начала вооруженного конфликта на Украине. Последний вечер работы новосибирского магазина походил на эвакуацию — очередь растянулась на 200 метров.