«Не с помойки, и отлично!»: новосибирцы специально покупают просроченные продукты — зачем и можно ли их есть

Особенности кошачьей диеты

— А молочко хорошее? — с надеждой спрашивает аккуратная пожилая дама в пальто и меховой шапке.



Цена на приклеенном к бутылке ценнике, казалось бы, должна подсказывать, что нет: за почти литр молока популярной марки заплатить нужно всего тридцать рублей. Но покупательница не теряет надежды.



— На творог, — разочаровывает ее продавец. — Подкисшее.



Кроме молока за 30 рублей здесь можно купить йогурт за 10 рублей, сок в тетрапаке за 40 и моцареллу за 50.



— Ливерная колбаска есть? — интересуется другая бабушка и, получив положительный ответ, обрадованно говорит: — Дайте, пожалуйста, две.

