Дедушки — за бутылочкой, бабушки — за куском мяса. На кражах еды в супермаркетах стали чаще ловить пенсионеров
Пожилые люди идут на воровство недорогих, но самых необходимых продуктов. Как это стало возможным?
Люди пенсионного возраста нечасто появляются в оперативных сводках, когда речь заходит о мелких правонарушениях вроде краж. Но так вышло, что в последние месяцы именно пенсионеры обратили на себя внимание: благополучных с виду бабушек и дедушек ловили на кражах продуктов — творога, мяса, масла. Распространенная причина — скромные пенсионные, которых не хватает, чтобы позволить себе самое необходимое. Разбираемся, как люди старой закалки, воспитанные на идеалах советского общества, идут на правонарушения, а также что такая нездоровая тенденция говорит о нашем обществе.
Два куска мыла и две пачки масла
— За кражу бутылки пепси-колы стоимостью 75 рублей был задержан семидесятилетний пенсионер. После того, как он заплатил за напиток, его отпустили. За кражу из магазина пачки масла стоимостью 145 рублей была задержана 94-летняя бабушка. Пожилого человека пожалели и отпустили. За кражу продуктов питания из супермаркета на сумму около 2000 рублей охранником была задержана 75-летняя женщина. Ей позволили оплатить украденные товары, после чего отпустили. Другая пожилая женщина украла два куска мыла и две пачки масла, причинив ущерб примерно в 500 рублей. Пойманная на краже, она так разнервничалась, что пришлось вызывать скорую помощь, которая ее и увезла, — говорится в релизе новосибирского агентства безопасности «Гвардия».
Всё это — сводки двух дней. Магазины, упоминаемые в релизе «Гвардии», — самые обычные, есть и те, которые располагаются в отдаленных районах, есть и те, которые находятся ближе к центру.
— В последнее время количество правонарушений — именно краж — совершенных несовершеннолетними и пожилыми людьми, увеличилось. Хотя отдельную статистику мы не ведем по пенсионерам, но фиксируем случаи, связанные с несовершеннолетними. Но что касается пожилых, у нас прямо вспышка была две недели назад. Ну прямо очень много случаев. У нас даже рекордная женщина была, — рассказывает пресс-секретарь «Гвардии» Наталья Федорова, имея в виду 94-летнюю пенсионерку из сводки выше.
По ее словам, из категории пожилых чаще на кражи идут люди в возрасте 60–80 лет, а среди украденных — «мелочевка».
— Мне недавно рассказывал один из сотрудников, что бабушка, которая была задержана, была очень хитренькая. Она полезла в сумку, достала свое пенсионное удостоверение, достала удостоверение ветерана труда, начала рассказывать о своих заслугах, сколько она лет отработала. Но все эти доводы были неубедительны, потому что факт кражи был налицо, и ее пришлось задержать всё-таки. Она была задержана и передана сотрудникам полиции, несмотря на то, что она ветеран труда и пенсионерка, — добавляет она.
По словам Анастасии (имя изменено по ее просьбе), директора крупной сети супермаркетов в Новосибирске, до полиции всё-таки стараются не доводить — пенсионеров отпускают после оплаты всего того, что они пытались вынести из магазина.
— Крадут по мелочи. Из продуктов питания: творог, кусок мяса, может быть, йогурт, не из еды: например, кусок мыла. Происходит это так: всё это они складывают себе в сумку, а что-то — в телегу. Но так как мы под камерами, мы это видим. Когда обнаруживаем это, пенсионеры ведут себя спокойно. Извиняются, оплачивают, какое-то время не ходят в магазин, но потом возвращаются, иногда даже повторяют кражи. Никого в полицию не сдаем, прекрасно же понимаем, почему это происходит.
Анастасия подчеркивает: на кражах ловят не каких-то маргинальных пенсионеров, в основном обычных бабушек и дедушек. Последних, правда, реже:
— Бабушки в основном крадут. Дедушки не так. Дедушки идут за бутылочкой, бабушки — за куском мяса или мыла. Дедушки могут бутылку положить к себе в карман, пройти, его остановят, а он: «Забыл». Ну да… Понимаем, что не забыл. А вот продукты питания — это в основном бабушки, причем приличные. Это всё не массовые кражи. Максимальная кража по сумме на моей памяти — это кусок мяса за 600 рублей. Бабушка просто хотела покушать мяса. Так и говорят обычно: «Маленькая пенсия, жить не на что, хочется творога, хочется конфет». Ну и ловим мы пенсионеров рано, в основном до обеда.
Анастасия говорит, что продавцы уже узнают бабушек, пойманных в магазине на кражах. Ситуацию стараются не обострять, вежливо напоминают: «Вы забыли оплатить». Но кражи часто повторяются.
При чем тут поколенческий протест и отрыв от связей
Специалист по социологии, председатель наблюдательного совета Института демографии и регионального развития, член научного совета при Совете безопасности РФ Юрий Крупнов считает, что рассматривать проблему краж еды пенсионерами можно и под другим углом — не только в контексте обнищания и нехватки денег.
— Я во многом здесь вижу, к сожалению, тенденцию своего рода протеста. Логика такая: если есть такое колоссальное неравенство в доходах — у одних яхты, а у других денег на пачку творога нет — то по большому счету разрешено всё. И это не в плане какой-то нравственной испорченности, я бы видел в этом форму социально-поколенческого протеста. Естественно, недекларируемого, — объясняет он.
В том, что такой конфликт присутствует, по его словам, можно убедиться, взглянув на молодых людей, которые чаще носили маски во время ухудшения ситуации с коронавирусом, чаще следовали правилам безопасности, больше узнавали о пандемии из проверенных источников.
— А люди пенсионного возраста — это люди советского времени. У них есть глубокая укорененная жажда нормальной справедливости. Вот это неравенство, причем не только в деньгах, но и в униженности огромного количества людей повышением пенсионного возраста, приводит к социальному протесту, — рассуждает Юрий Крупнов. — Ну а второй момент — у нас отсутствует серьезная статистика о том, в каком состоянии находится возрастное население. Я уж не говорю про деменцию, которая стремительно расширяется. Есть еще асоциализация. Пенсионеры — люди одинокие, уже стирается это: красть — плохо, брать чужое нельзя. Есть такая неряшливость в отношении многих вещей. Ну а что хотите? Человеку 70 лет, допустим, он живет один, живет на маленькую пенсию, детей нет или далеко, ну и возникает у него вопрос: «Ну а что такого в том, чтобы взять пачку творога?» В общем, есть оторванность от социальных связей, и это, конечно, большая проблема.
Об этой оторванности подробно рассказывает Алексей Першин, исполнительный директор АНО «Твой дом» — организации, которая помогает бездомным пенсионерам и предоставляет кровать и питание тем, кому некуда идти.
— На те же 13 тысяч пенсионеру нереально, конечно, прожить. Но опять же я сталкиваюсь с такими моментами… Вот у людей 4-разовое питание, но есть деменция, поэтому они постоянно хотят кушать. Мое мнение: тут может быть фактор деменции, сложного состояния с точки зрения здоровья. Вполне может быть, пенсионер крадет из-за этого, а не потому что хочет есть. Может, он поел, но забыл. Но всё индивидуально, нужно разбираться. Что касается советского воспитания, морали, и что кражи из всего этого выбиваются, я так скажу: грани уже стерлись. Раньше думали, что воспитан в СССР — значит, человек вот такой. Даже у нас, к сожалению, тоже присутствует: заселяется пенсионер и крадет у своего соседа из тумбочки что-нибудь. И это я говорю про случаи без деменции, — отмечает Алексей Першин.
Он вспоминает случай, как пенсионер 65–70 лет украл у более пожилого мужчины смартфон из тумбочки. Сим-карты у него не было, умений пользоваться смартфоном — тоже.
— Мы две недели его искали. Он причем то включался, то выключался. Я потом нашел — украл сосед. Я даже вопрос задавал: «Тебе зачем?». Притом что у него ни родственников, ни друзей, то есть даже звонить некому было. А он мне: «Да я не брал, это мой телефон». Как же не брал, если я у него с рук забрал? А он ни в какую. Я забрал и отдал тому дедушке, ну а что сделать? Не накажешь же. Самое интересное: у того, кто забрал смартфон, нет деменции, он в здравом уме, помогает мне, выходит дворником у нас работать на территории. Вот такое бывает, не знаешь даже, как объяснить, — добавляет он.
На еду — 10 тысяч в месяц: на чем экономят пенсионеры в Новосибирске
— Свой огород — это большое подспорье. Выручает, можно не тратиться. Ну и генетике спасибо. На лекарства траты не постоянные, а периодические, — рассказывает пенсионерка Нина Владимировна (имя изменено).
На пенсии она три года. Работать полноценно не получается, поэтому время от времени она подрабатывает. Повышение цен на продуктах в магазинах серьезно по ней ударило, поэтому приходится экономить — Нина Владимировна, например, отказывает себе в мясе, рыбе и молочных продуктах. Весь бюджет Нины Владимировны и ее мужа на еду в месяц — 10 тысяч рублей максимум.
Еще одна новосибирская пенсионерка Наталья тоже экономит на мясе. А еще она почти перестала покупать сыр и молочку, реже берет масло. Про одежду и таблетки, по ее словам, «вообще молчит».
— Молоко, хлеб, сыр — только по акциям. Овощи беру, фрукты — редко. Колбасные изделия — тоже по акции, ну очень редко. В твороге себе разве что не отказываю, — рассказывает Наталья.
Она вышла на пенсию шесть лет назад, за плечами — высшее образование и 32,5 года стажа.
— Думаю, я заслужила отдых, чтобы сортиры не драить. Живу с мамой полуслепой. Сын отдельно. Из-за санкций он потерял работу. Я на пенсии почти 6 лет. Я не понимаю слов «дети помогают». Что это значит? Там у молодежи геморроя больше, чем у нас было в этом возрасте. Нам хоть пенсию сунули, а молодежь в старости не получит ничего, — убеждена женщина. — Индексация пенсии обнулилась повышением цен ЖКХ и продуктов питания. Это если говорить про последние месяцы. Теперь в магазине бегом и с ужасом. Спонсора нет. Вроде молодая, а жить стало тяжко. Это не стон, а так, констатация.
В этом году мы рассказывали историю пенсионерки Натальи, которая еще недавно была успешна: работала гендиректором, водила машину, ездила отдыхать. Теперь ее бюджет — 8,5 тысячи рублей в месяц. Во что превращается жизнь человека, вышедшего на пенсию, и как пенсионеры скрашивают свое одиночество — в этом материале.