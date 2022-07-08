Дедушки — за бутылочкой, бабушки — за куском мяса. На кражах еды в супермаркетах стали чаще ловить пенсионеров

— На те же 13 тысяч пенсионеру нереально, конечно, прожить. Но опять же я сталкиваюсь с такими моментами… Вот у людей 4-разовое питание, но есть деменция, поэтому они постоянно хотят кушать. Мое мнение: тут может быть фактор деменции, сложного состояния с точки зрения здоровья. Вполне может быть, пенсионер крадет из-за этого, а не потому что хочет есть. Может, он поел, но забыл. Но всё индивидуально, нужно разбираться. Что касается советского воспитания, морали, и что кражи из всего этого выбиваются, я так скажу: грани уже стерлись. Раньше думали, что воспитан в СССР — значит, человек вот такой. Даже у нас, к сожалению, тоже присутствует: заселяется пенсионер и крадет у своего соседа из тумбочки что-нибудь. И это я говорю про случаи без деменции, — отмечает Алексей Першин.

Он вспоминает случай, как пенсионер 65–70 лет украл у более пожилого мужчины смартфон из тумбочки. Сим-карты у него не было, умений пользоваться смартфоном — тоже.



— Мы две недели его искали. Он причем то включался, то выключался. Я потом нашел — украл сосед. Я даже вопрос задавал: «Тебе зачем?». Притом что у него ни родственников, ни друзей, то есть даже звонить некому было. А он мне: «Да я не брал, это мой телефон». Как же не брал, если я у него с рук забрал? А он ни в какую. Я забрал и отдал тому дедушке, ну а что сделать? Не накажешь же. Самое интересное: у того, кто забрал смартфон, нет деменции, он в здравом уме, помогает мне, выходит дворником у нас работать на территории. Вот такое бывает, не знаешь даже, как объяснить, — добавляет он.

