НедвижимостьЗнакомстваПогодаФорумыТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютТуризм
NGS
Погода

Сейчас+17°C

Сейчас в Новосибирске
Погода+17°

облачно, без осадков

ощущается как +15

3 м/c,

с-з.

 749мм 60%
Подробнее
3 Пробки
USD 91,19
EUR 100,76

Новосибирец избил парня в микрорайоне Северный — видео

Опасная учительница
Метро, которого нет
Ваше мнение о работе
Похудела на 42 кг
Афиша на сентябрь
Наглая парковка
Что надеть на линейку
Мы в Telegram
Стиль и красота обзор Тише воды: в России завирусился новый модный тренд — объясняем, кто такая Demure Girl и как ею стать

Тише воды: в России завирусился новый модный тренд — объясняем, кто такая Demure Girl и как ею стать

Очередной girl-тренд особенно понравится тревожным родителям — наконец-то в моде приличия

2 210
38 комментариев

В соцсетях завирусился новый тренд на скромность — разбираемся, в чем суть

В Сети со скоростью света распространяется новый тренд — demure girl («скромная девушка» в переводе). Полагаем, вы уже догадались, что речь идет о кроткой тихой девице с естественной красотой. Фишка пришла на смену дерзким бунтаркам Brat — еще одно течение, которым увлекается молодое поколение. Рассказываем по порядку, откуда у тренда ноги растут и почему пользовательницы TikTok и прочих визуальных платформ поголовно решили примерить роль скромницы.

Очередная «гёрл» регулярно появляется на просторах интернета. Ее мгновенно объявляют трендом, следом сыпется контент в духе заявленной эстетики. Правда, история эта скоротечна — «гёрлы» слишком быстро сменяют друга.

Тихая скромница

Новый тренд: скромность и кротость

Demure girl — тихие роскошные скромницы. Очередной тренд, который завирусился в TikTok. Сложно отследить историю его появления — он просто есть. В какой-то момент образ бунтарки Brat наскучил, и вектор мышления сменился. Быть дерзкой и яркой стало не модно, девушки перешли на «светлую» сторону.

Кто такая Demure girl? Она не наносит много макияжа, не надевает все самое кричащее из своего гардероба и старается как можно меньше выделяться и привлекать к себе лишнее внимание.

Примером Demure girl можно назвать актрис Юлию Снигирь, Анну Пересильд, Паулину Андрееву, Равшану Куркову. В Сети тихой скромницей окрестили певиц Алсу и Стефанию Маликову.

На фото та самая Джулс Либрон, которая начала тренд на demure

Первой о demure заговорила тиктокерша с миллионной аудиторией Джулс Либрон. Практически в каждом опубликованном ею видео проскальзывает demure в значении «я не такая, как все, я воспитанная, приличная, соблюдаю правила, не скандалю и не несусь вперед паровоза».

Тренд подхватили другие пользователи, а фраза very mindful, very demure стала его визитной карточкой. Девушки буквально завалили Сеть контентом, рассказывая о том, насколько скромно и деликатно они подают себя в обществе. Сравнимо с «тихой роскошью» и намеком на элиту: перед нами благовоспитанная девица с безупречными манерами.

Кто такая Brat?

Британская певица Charli XCX задала тренд на эстетику Brat

Для понимания расскажем, кто такая уже упомянутая Brat girl. Подоплека появления тренда — политическая, но опустив подробности, перейдем сразу к сути. В английском это слово ругательное, переводится как отродье или паршивец.

Несмотря на негативный подтекст, обозначение обзавелось эстетикой и стало трендом. По словам певицы Charli XCX, которая занесла тренд в массы, Brat — это неряшливая девчонка, которая любит вечеринки и творит, как и положено в молодости, глупости. Brat неважно чужое мнение — плевать она на него хотела.

Эстетика Brat — это слегка неопрятные вещи, футболки с кричащими надписями или принтами, даже с пятном от кофе. Рваные топы или необработанные рваные края свитера. Смысл в том, чтобы с помощью тренда обуздать внутренний хаос, полюбить себя и не утратить любовь к жизни и приключениям, даже если они закончатся мелкими неприятностями.

Мифическая королева — It Girl

It-girl — это собирательный образ идеальной женщины

В некотором роде среди девичьих трендов, направленных на внешний облик и манеру поведения, существует иерархия. Довлеет над всеми та самая «эта девушка». It Girl можно назвать королевой всех girls. И это не тренд, а, скажем, икона, на которую хотят равняться.

Пользователи соцсетей под It Girl понимают привлекательных и уверенных в себе девушек и женщин, которые четко знают, чего хотят. Они сексуальны, умны и обаятельны. It Girl — это тренд, который направлен на самоуверенность, любовь к себе, верность взглядам и принципам.

Как и любой тренд, образ It Girl имеет свою эстетику, которая может меняться с течением времени. Сегодня эстетика It Girl — это успешность, изящество, дороговизна и безупречность. It Girl все делает правильно, идеально: успевает проснуться с первыми лучами солнца, занимается йогой, готовит тост с авокадо на завтрак, надевает стильную красивую одежду и отправляется по своим делам, все у нее получается.

Главные новости Новосибирска и страны — в телеграм-канале NGS.RU

Какие еще бывают Girls?

Pick Me Girl — это девушки, которые стараются произвести впечатления на парня тем, что они не похожи на других женщин. «Выбери меня» девушки пьют пиво, играют в Dota, обожают футбол, не тратят деньги на платья и косметику, не любят тусовки, красивые заведения и соцсети. Тренд завирусился в TikTok — появился хештег #pickmegirl, под которым пользовательницы иронизировали над девушками, которые отчаянно пытаются вызвать симпатию у парней. История закончилась так же быстро, как и началась.

Обратная сторона тренда — Soft girl: нежная женственная красотка, этакая девочка-ванилька. Термин тоже появился благодаря TikTok в конце 2019 года, а к 2021 году обрел бешеную популярность. Эстетика Soft girl основана на чрезмерно милом, нежном и романтичном образе, который создается с помощью макияжа, одежды и аксессуаров в пастельных тонах. Случился бум на женственность, платья с цветочным принтом, летящие ткани, открытые плечи и банты.

Слева — Soft girl, справа — Slavic girl

Количество girls сегодня множится бешеными темпами: зимой бешено популярен был тренд на Slavic girl, как раз перед появлением Brat в тренде были Clean Girls — чистюли с маниакальным желанием все доводить до идеала.

Молодежные субкультуры также рождают разные стилевые тренды: к примеру, E-girl — в нулевых таких девушек называли эмо (черно-розовая одежда, длинные косые челки). Существуют сегодня и загадочные «альтушки» — современные представительницы направления «альтернатива», которое тоже было популярно в нулевых. Вспомните ранние образы певицы Аврил Лавин, чтобы понять, о чем речь.

Зачем нужны Girls-тренды?

Понимая, что подобраться к мифическому идеалу сложно (а может и невозможно вовсе), пользовательницы соцсетей сами изобретают микро-тренды подстать своему образу жизни, настроению или поведению. Их много, и они хороши тем, что каждая заинтересованная может найти для себя подходящую модель.

Спросите, зачем? Так сложилось, молодому поколению нужен идеал, пример, опираясь на который девушки ищут себя и свое место в жизни. Подражание или следование микро-трендам — это эксперимент, направленный на изучение себя как личности.

Что еще почитать:

Пугающе красивы: кто такие женщины-суккубы и чем они опасны (вдруг вы с такой живете?).

«Вульгарно для любого возраста»: 15-летнюю Анну Пересильд хейтят в соцсетях за откровенные наряды — что о них думает стилист.

«Я сидел с нянями, которых ненавидел»: как сложился образ Алексея Жидковского — его эпатажному стилю завидуют девушки.

ПО ТЕМЕ
Тренды Мода Стиль
Лайк
LIKE0
Смех
HAPPY2
Удивление
SURPRISED1
Гнев
ANGRY0
Печаль
SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
38
248332
1 сентября 2024, 13:17
Господи, какая это всё ЧУШЬ!!! Это всё от тупости и безделия...
Smykson
1 сентября 2024, 13:19
"..завирусился новый тренд на скромность — разбираемся, в чем суть..." - а без "вирусности" что-то можно предложить?
Читать все комментарии
Форумы
ТОП 5
Мнение
«Хозяевам нужны роботы»: почему владельцы новосибирских квартир против детей и животных — мнение
Анонимное мнение
Мнение
Воскрешение ужаса: как новый фильм о Чужом возвращает франшизу к истокам — и где в нем искать Ридли Скотта
Анонимное мнение
Мнение
«Впечатляет бессмысленность этих усилий». Автожурналист — о крахе рынка электромобилей в России
Артём Краснов
Редактор раздела «Авто»
Мнение
«Денег либо очень мало, либо совсем нет». Откровения 15-летнего школьника, который путешествует на электричках по России
Владислав Крутов
автор канала «Krutov's live»
Мнение
«Сумерки» на максималках: как ремейк культового «Ворона» превратил нео-нуарную супергероику в сахар с кровью
Анонимное мнение
Рекомендуем
Знакомства

Сокровище,42

Сергей,47

Alina,40

Вячеслав Власов,54

Гарик,55

Юлия,33

Начать знакомиться
Объявления

Продам электрогитару Gibson Les Рaul Custom

78 000 ₽

Качественные москитные сетки от производителя

800 ₽

Продленка для начальной школы от SOLOMON PLUS

10 000 ₽

Добавить объявление