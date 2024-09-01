Тише воды: в России завирусился новый модный тренд — объясняем, кто такая Demure Girl и как ею стать

В соцсетях завирусился новый тренд на скромность — разбираемся, в чем суть Источник: juliesfi / Instagram.com* (деятельность соцсети запрещена на территории РФ)

В Сети со скоростью света распространяется новый тренд — demure girl («скромная девушка» в переводе). Полагаем, вы уже догадались, что речь идет о кроткой тихой девице с естественной красотой. Фишка пришла на смену дерзким бунтаркам Brat — еще одно течение, которым увлекается молодое поколение. Рассказываем по порядку, откуда у тренда ноги растут и почему пользовательницы TikTok и прочих визуальных платформ поголовно решили примерить роль скромницы.

Очередная «гёрл» регулярно появляется на просторах интернета. Ее мгновенно объявляют трендом, следом сыпется контент в духе заявленной эстетики. Правда, история эта скоротечна — «гёрлы» слишком быстро сменяют друга.

Тихая скромница

Новый тренд: скромность и кротость Источник: ru.pinterest.com











Demure girl — тихие роскошные скромницы. Очередной тренд, который завирусился в TikTok. Сложно отследить историю его появления — он просто есть. В какой-то момент образ бунтарки Brat наскучил, и вектор мышления сменился. Быть дерзкой и яркой стало не модно, девушки перешли на «светлую» сторону.

Кто такая Demure girl? Она не наносит много макияжа, не надевает все самое кричащее из своего гардероба и старается как можно меньше выделяться и привлекать к себе лишнее внимание.

Примером Demure girl можно назвать актрис Юлию Снигирь, Анну Пересильд, Паулину Андрееву, Равшану Куркову. В Сети тихой скромницей окрестили певиц Алсу и Стефанию Маликову.

На фото та самая Джулс Либрон, которая начала тренд на demure Источник: juliesfi / Instagram.com* (деятельность соцсети запрещена на территории РФ)











Первой о demure заговорила тиктокерша с миллионной аудиторией Джулс Либрон. Практически в каждом опубликованном ею видео проскальзывает demure в значении «я не такая, как все, я воспитанная, приличная, соблюдаю правила, не скандалю и не несусь вперед паровоза».

Тренд подхватили другие пользователи, а фраза very mindful, very demure стала его визитной карточкой. Девушки буквально завалили Сеть контентом, рассказывая о том, насколько скромно и деликатно они подают себя в обществе. Сравнимо с «тихой роскошью» и намеком на элиту: перед нами благовоспитанная девица с безупречными манерами.

Кто такая Brat?

Британская певица Charli XCX задала тренд на эстетику Brat Источник: charli_xcx / Instagram.com* (деятельность соцсети запрещена на территории РФ)











Для понимания расскажем, кто такая уже упомянутая Brat girl. Подоплека появления тренда — политическая, но опустив подробности, перейдем сразу к сути. В английском это слово ругательное, переводится как отродье или паршивец.

Несмотря на негативный подтекст, обозначение обзавелось эстетикой и стало трендом. По словам певицы Charli XCX, которая занесла тренд в массы, Brat — это неряшливая девчонка, которая любит вечеринки и творит, как и положено в молодости, глупости. Brat неважно чужое мнение — плевать она на него хотела.

Эстетика Brat — это слегка неопрятные вещи, футболки с кричащими надписями или принтами, даже с пятном от кофе. Рваные топы или необработанные рваные края свитера. Смысл в том, чтобы с помощью тренда обуздать внутренний хаос, полюбить себя и не утратить любовь к жизни и приключениям, даже если они закончатся мелкими неприятностями.

Мифическая королева — It Girl

It-girl — это собирательный образ идеальной женщины Источник: ru.pinterest.com











В некотором роде среди девичьих трендов, направленных на внешний облик и манеру поведения, существует иерархия. Довлеет над всеми та самая «эта девушка». It Girl можно назвать королевой всех girls. И это не тренд, а, скажем, икона, на которую хотят равняться.

Пользователи соцсетей под It Girl понимают привлекательных и уверенных в себе девушек и женщин, которые четко знают, чего хотят. Они сексуальны, умны и обаятельны. It Girl — это тренд, который направлен на самоуверенность, любовь к себе, верность взглядам и принципам.

Как и любой тренд, образ It Girl имеет свою эстетику, которая может меняться с течением времени. Сегодня эстетика It Girl — это успешность, изящество, дороговизна и безупречность. It Girl все делает правильно, идеально: успевает проснуться с первыми лучами солнца, занимается йогой, готовит тост с авокадо на завтрак, надевает стильную красивую одежду и отправляется по своим делам, все у нее получается.

Какие еще бывают Girls?

Pick Me Girl — это девушки, которые стараются произвести впечатления на парня тем, что они не похожи на других женщин. «Выбери меня» девушки пьют пиво, играют в Dota, обожают футбол, не тратят деньги на платья и косметику, не любят тусовки, красивые заведения и соцсети. Тренд завирусился в TikTok — появился хештег #pickmegirl, под которым пользовательницы иронизировали над девушками, которые отчаянно пытаются вызвать симпатию у парней. История закончилась так же быстро, как и началась.

Обратная сторона тренда — Soft girl: нежная женственная красотка, этакая девочка-ванилька. Термин тоже появился благодаря TikTok в конце 2019 года, а к 2021 году обрел бешеную популярность. Эстетика Soft girl основана на чрезмерно милом, нежном и романтичном образе, который создается с помощью макияжа, одежды и аксессуаров в пастельных тонах. Случился бум на женственность, платья с цветочным принтом, летящие ткани, открытые плечи и банты.

Слева — Soft girl, справа — Slavic girl Источник: ru.pinterest.com











Количество girls сегодня множится бешеными темпами: зимой бешено популярен был тренд на Slavic girl, как раз перед появлением Brat в тренде были Clean Girls — чистюли с маниакальным желанием все доводить до идеала.

Молодежные субкультуры также рождают разные стилевые тренды: к примеру, E-girl — в нулевых таких девушек называли эмо (черно-розовая одежда, длинные косые челки). Существуют сегодня и загадочные «альтушки» — современные представительницы направления «альтернатива», которое тоже было популярно в нулевых. Вспомните ранние образы певицы Аврил Лавин, чтобы понять, о чем речь.

Зачем нужны Girls-тренды?

Понимая, что подобраться к мифическому идеалу сложно (а может и невозможно вовсе), пользовательницы соцсетей сами изобретают микро-тренды подстать своему образу жизни, настроению или поведению. Их много, и они хороши тем, что каждая заинтересованная может найти для себя подходящую модель.

Спросите, зачем? Так сложилось, молодому поколению нужен идеал, пример, опираясь на который девушки ищут себя и свое место в жизни. Подражание или следование микро-трендам — это эксперимент, направленный на изучение себя как личности.

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