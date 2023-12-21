freedom
СЕЙЧАС -6°С
Пробки 9/10
usd 90.41
eur 99.05
СрочноГлава Южно-Сибирского Росприроднадзора в СИЗО
Все новости
Все новости
Обзор

Slavic Girl в Новосибирске: сибирячки в винтажных шубах перегородили дорогу прохожим — морозные фото красоток

Толпа собралась на площадке около «Универсама»

47
Еще чуть-чуть и видео загрузится
Сибирячки снимали трендовое видео в стиле Slavic Girl

Видео: NGS.RU

Толпа сибирячек собрались на площадке у нового «Рестохолла» напротив «Универсама», чтобы снять видео в популярном сегодня стиле Slavic Girl. Блогеры из «Фэшн группировки» во главе с Ксенией Камановой облачились в меховые шапки и винтажные шубы. Румяна, яркая помада и пестрый платок тоже важная составляющая нашумевшего тренда.

— Мы хотим поддержать Сибирь, прославить сибирских девушек и сибирскую еду. Хотим привлечь внимание к новой площадке у «Универсама», потому что там ставка на сибирских рестораторов и сибирскую кухню. Красивая улица Ленина, наш маленький арбат, — комментирует Ксения Каманова. Лидер блогерского сообщества облачилась в длинную шубу в пол и шапку-формовку. Сибирячка шутит, что в этом образе она похожа на жену мэра.

Ксения Каманова — лидер блогерского сообщества «Fashion группировка»

Ксения Каманова — лидер блогерского сообщества «Fashion группировка»

Поделиться

Тренд Slavic Girl подразумевает под собой зимний образ богатой русской модницы, которая демонстрирует свой достаток при помощи дорогой одежды

Тренд Slavic Girl подразумевает под собой зимний образ богатой русской модницы, которая демонстрирует свой достаток при помощи дорогой одежды

Поделиться

Основные атрибуты Slavic girl — роскошная шуба и объемная меховая шапка-боярка. Дополняют образ драгоценными украшениями, высокими каблуками, дорогими брендовыми сумками и большими солнцезащитными очками

Основные атрибуты Slavic girl — роскошная шуба и объемная меховая шапка-боярка. Дополняют образ драгоценными украшениями, высокими каблуками, дорогими брендовыми сумками и большими солнцезащитными очками

Поделиться

У образа Slavic Girl уже есть свой макияж — кукольные длинные ресницы, обилие румян, которые создают эффект розовых щек после морозной погоды и объемные губы нюдового или яркого оттенка

У образа Slavic Girl уже есть свой макияж — кукольные длинные ресницы, обилие румян, которые создают эффект розовых щек после морозной погоды и объемные губы нюдового или яркого оттенка

Поделиться

Тренд Slavic Girl пользуется большой популярностью за рубежом — иностранцев привлекли необычные яркие наряды и игривые песни на незнакомом языке

Тренд Slavic Girl пользуется большой популярностью за рубежом — иностранцев привлекли необычные яркие наряды и игривые песни на незнакомом языке

Поделиться

В нашей стране тренд больше воспринимают как ностальгию по ушедшей эпохе

В нашей стране тренд больше воспринимают как ностальгию по ушедшей эпохе

Поделиться

Видео в стиле Slavic Girl становятся вирусными и набирают огромное количество просмотров. Образы отсылают к ностальгической эпохе СССР и сопровождаются озвучкной того времени: группы «Мираж», «Комбинация», с недавнего времени добавилась песня Кати Лель «Мой мармеладный», а началось все с трека отечественной исполнительницы Жени Любич Russian Girl еще в прошлом году. В кадре девушки появляются с бутербродами с красной икрой, сушками, шпротами и с Советским шампанским, а иногда и вовсе с водкой.

В Москве блогеры часто снимают видео в духе Slavic Girl на Красной площади — так в начале декабря московских красавиц задержали правоохранительные органы.

Девушек в образах Slavic Girl все чаще можно встретить на улицах города — с фотосессий они выбрались в реальный мир. Корреспонденты НГС поговорили с сибирячками и выяснили, как они относятся к тренду и уместен ли он в повседневности.

По теме

Slavic girlСибирьФотосессияСъемки
  • ЛАЙК0
  • СМЕХ0
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ0
  • ПЕЧАЛЬ0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter