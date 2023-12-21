Slavic Girl в Новосибирске: сибирячки в винтажных шубах перегородили дорогу прохожим — морозные фото красоток

Толпа сибирячек собрались на площадке у нового «Рестохолла» напротив «Универсама», чтобы снять видео в популярном сегодня стиле Slavic Girl. Блогеры из «Фэшн группировки» во главе с Ксенией Камановой облачились в меховые шапки и винтажные шубы. Румяна, яркая помада и пестрый платок тоже важная составляющая нашумевшего тренда.
— Мы хотим поддержать Сибирь, прославить сибирских девушек и сибирскую еду. Хотим привлечь внимание к новой площадке у «Универсама», потому что там ставка на сибирских рестораторов и сибирскую кухню. Красивая улица Ленина, наш маленький арбат, — комментирует Ксения Каманова. Лидер блогерского сообщества облачилась в длинную шубу в пол и шапку-формовку. Сибирячка шутит, что в этом образе она похожа на жену мэра.
Видео в стиле Slavic Girl становятся вирусными и набирают огромное количество просмотров. Образы отсылают к ностальгической эпохе СССР и сопровождаются озвучкной того времени: группы «Мираж», «Комбинация», с недавнего времени добавилась песня Кати Лель «Мой мармеладный», а началось все с трека отечественной исполнительницы Жени Любич Russian Girl еще в прошлом году. В кадре девушки появляются с бутербродами с красной икрой, сушками, шпротами и с Советским шампанским, а иногда и вовсе с водкой.
В Москве блогеры часто снимают видео в духе Slavic Girl на Красной площади — так в начале декабря московских красавиц задержали правоохранительные органы.
Девушек в образах Slavic Girl все чаще можно встретить на улицах города — с фотосессий они выбрались в реальный мир. Корреспонденты НГС поговорили с сибирячками и выяснили, как они относятся к тренду и уместен ли он в повседневности.