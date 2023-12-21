Slavic Girl в Новосибирске: сибирячки в винтажных шубах перегородили дорогу прохожим — морозные фото красоток

— Мы хотим поддержать Сибирь, прославить сибирских девушек и сибирскую еду. Хотим привлечь внимание к новой площадке у «Универсама», потому что там ставка на сибирских рестораторов и сибирскую кухню. Красивая улица Ленина, наш маленький арбат, — комментирует Ксения Каманова. Лидер блогерского сообщества облачилась в длинную шубу в пол и шапку-формовку. Сибирячка шутит, что в этом образе она похожа на жену мэра.