«Вульгарно для любого возраста»: 15-летнюю Анну Пересильд хейтят в соцсетях за откровенные наряды — что о них думает стилист

Стилист прокомментировала образы 15-летней актрисы Анны Пересильд Источник: anka.peresild_ / Instagram.com* (деятельность соцсети запрещена на территории РФ)











После того как зимой прошлого года сериал «Слово пацана» прогремел на всю страну, на молодых актеров проекта обрушилась популярность. Причем на каждого по-разному. Больше всех достается юной Анне Пересильд — самой младшей из каста. Девушку критикуют буквально за всё, но особенно за образы на ковровых дорожках и чувство стиля. Полиция нравов в лице интернет-пользователей страны обвиняет актрису в чрезмерной взрослости, откровенности, а порой и пошлости. Мы попросили эксперта оценить образы юной звезды — стилист и тренд-аналитик Марина Воробьева посмотрела, во что одевается Анна Пересильд, и вынесла свой вердикт.



Кто такая Анна Пересильд

Анна Пересильд — дочь режиссера Алексея Учителя и актрисы Юлии Пересильд. Вполне закономерно, что девочка пошла по стопам родителей и с ранних лет начала сниматься в кино. По началу ее родители были против кинокарьеры дочери и отклоняли предложения режиссеров, но в итоге сдались.

Первым фильмом, где зритель мог увидеть 8-летнюю девочку, стал «Черновик» по одноименному роману Сергея Лукьяненко. После были еще две работы: «Первый снег» и «Тибра», где Анна появилась в одной из главных ролей.

По-настоящему известной Анна Пересильд стала после нашумевшего сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте». Тогда еще 14-летняя актриса сыграла подростка с трагичной судьбой: по сюжету Айгуль Ахмерова покончила с собой после жестокого с ней обращения.

Из-за неоднозначной роли Анна получила повышенное внимание в социальных сетях. Под ее фотографиями можно найти тысячи комментариев — от слов поддержки до осуждений за излишнюю оголенность в таком юном возрасте.

Судя по фотографиям в соцсетях, актриса любит наряжаться и менять образы Источник: anka.peresild_ / Instagram.com* (деятельность соцсети запрещена на территории РФ)











Особенно полюбилось хейтерам критиковать актрису за образы, в которых она появляется на мероприятиях, и в целом за вкус в одежде. Девушку ругают за отсутствующее чувство стиля, за чрезмерную «взрослость» нарядов или за их открытость.



В конце концов, за дочь вступилась ее звездная мама, дав четкий и резкий ответ хейтерам. Юлии Пересильд нравится, как одевается ее дочь, она поддерживает ее стиль и манеру поведения.



— Она одевается потрясающе. Более того, я даже консультируюсь у нее, идти ли мне в этом или не идти. Она очень хорошо разбирается в фешен-индустрии, знает и русских дизайнеров, и не только русских. Она серьезно интересуется модой, у нее замечательный вкус. Поэтому пусть идет своей дорогой, — заявила актриса на мероприятии в яхт-клубе на севере Москвы.

Что говорит стилист

Стилист и тренд-аналитик Марина Воробьева считает важным отметить тот факт, что перед нами актриса и медийная личность, и, прежде чем давать оценки, стоит стоит учитывать некоторые моменты.

— Анна Пересильд имеет дело с шоу-бизнесом, ее образы должны вызывать эмоции, как позитивные, так и негативные — это повышает медийность и это часть ее профессии, — говорит эксперт. — Некоторые образы сексуализированы — предположу, что это сделано для получения более взрослых ролей. Актриса хочет показать, что может играть не только школьниц, но и девушек постарше.

Не стоит забывать, что Анне всего 15 лет: в этом возрасте многие девушки изучают себя, изучают моду, им нравится экспериментировать, примерять разные образы, включая откровенные.

— У Анны Пересильд много удачных образов, подходящих ей по типажу, но на ковровых дорожках чаще образы возрастные. Складывается ощущение, что ее собирает или мамин стилист, или сама мама — вещи будто из гардероба Юлии. Возможно, Анна сама хочет казаться старше, мы же не знаем, как есть на самом деле, — говорит стилист.

Стилист наряды всех трех Пересильд не оценила Источник: anka.peresild_ / Instagram.com* (деятельность соцсети запрещена на территории РФ)











На фото — мать и дочери Пересильд на премьере фильма «Бременские музыканты». По мнению Марины Воробьевой, все три образа смотрятся неудачно, но если говорить конкретно про Анну, то жакет в стиле Шанель добавляет девушке возраста, обилие рюш — неактуально, а сапоги вообще из другой оперы.

— Голова отдельно, костюм сам по себе, обувь тоже отдельно от образа. По выражению лица Анны видно, что она молоденькая, такие вещи не для ее бэбифейс-внешности. Уместнее костюмы в стиле Шанель будут на девушках постарше, — говорит стилист.

Почти получилось, но снова промах Источник: anka.peresild_ / Instagram.com* (деятельность соцсети запрещена на территории РФ)











— Классный современный образ в стиле It Girl, многие девушки примеряют что-то похожее. Но опять-таки, для 15 лет вырез слишком глубокий. Чуть меньше смотрелся бы уместнее, — комментирует Марина Воробьева.

Обувь подвела Источник: anka.peresild_ / Instagram.com* (деятельность соцсети запрещена на территории РФ)











Эксперт предполагает, что пиарщики Анны Пересильд хотят сделать из нее икону стиля для молодежи — поп-звезду, которой она, по сути, уже является.

— Понятный для ее целевой аудитории образ. Юбка в пайетках актуальна уже не первый сезон, всегда хорошо смотрится в сочетании с белой рубашкой. Укладка, макияж — всё соответствует образу. Единственное, я бы заменила обувь: мюли сюда не подходят. Классические туфли или вечерние босоножки смотрелись бы лучше, — комментирует Марина Воробьева и добавляет, что многие медийные личности совершают ошибки при выборе обуви, а обувь, как известно, имеет большое значение и составляет 30% от образа.

Съемка для бренда одежды SAY NO MORE Источник: anka.peresild_ / Instagram.com* (деятельность соцсети запрещена на территории РФ)











— Классный образ в стиле Барби, хорошо смотрится на миловидной внешности Анны. Розовый цвет, длина мини, бант — всё хорошо, но шапочка из пайеток сильно дешевит образ. Возможно, стилисты хотели добавить актуальности и тренда в стилизации, но, как мне кажется, шапочку лучше или убрать совсем, или заменить на ободок, — говорит Марина Воробьева.

Образ Анны для ковровой дорожки на Московском международном кинофестивале — 2024 Источник: anka.peresild_ / Instagram.com* (деятельность соцсети запрещена на территории РФ)











Снова наряд не по возрасту. Марина Воробьева считает, что платье с излишне глубоким декольте в длине мини уместнее смотрелось бы на девушке от 20 лет, но никак не на 15-летней. К укладке и макияжу вопросов нет.

Девчонка с соседнего двора Источник: Anka Peresild / T.me











Некоторые повседневные образы Анны тоже вызывают вопросы. К примеру, то, что мы видим на фото, — скорее заигрывание с целевой аудиторией. Марина Воробьева назвала это сочетание образом девчонки из соседнего двора, которая как раз таки и является поклонницей актрисы и ее творчества.

— Она увидит в этом себя, — считает стилист. — Но присутствует ощущение обмана. Нам обычно показывают тяжелый люкс, всё на богатом, а тут неожиданно простенький недорогой образ, будто с Wildberries. Ощущение, что она примерила это, чтобы угодить своей аудитории. А может, экспериментирует.

Картинка с Pinterest — одобрено стилистом Источник: Anka Peresild / T.me











— Этот образ более стильный и подходящий для ее образа. Мы видим юбку с заниженной талией, широкий ремень, гольфы, обувь Adidas с леопардовым принтом, трендовая сумка-багет. Для 15 лет — хороший образ. Если родителей не смущает голый живот, то — да, — комментирует эксперт.

Типичный для целевой аудитории актрисы образ Источник: Anka Peresild / T.me











— Платье и очки из недорогого шоурума или с Wildberries, максимально простая укладка и снова очень большие вырезы — для 15 лет слишком откровенно. Понятно, что пятнадцатилетние девушки хотят быть взрослыми, но существует понятие уместности и воспитания внутри семьи. Но давайте не будем забывать, что все мы в молодости экспериментировали, носили короткие юбки с капроновыми колготками в минусовую погоду и обувь на шпильках. Это просто такой возраст, — рассуждает Марина Воробьева

Анна с мамой отдыхала в Италии Источник: Anka Peresild / T.me











Образ, который Марина Воробьева оценила высоко, даже несмотря на мини и открытую спину.

— Прям девочка-девочка, идеально для ее кукольной внешности. Хорошо, что она не злоупотребляет макияжем — яркий возрастной мейк смотрелся бы на ней комично, — говорит эксперт.

Анна, ну зачем? Источник: anka.peresild_ / Instagram.com* (деятельность соцсети запрещена на территории РФ)











В соцсетях у Анны можно отыскать много разных и неожиданных образов, но всё-таки картинка выше превзошла ожидания и несколько обескуражила.

— Лично для меня это вульгарно в любом возрасте, но особенно для 15 лет. Выглядит странно и напоминает картинку для взрослого календаря. Понятно, что стилизация под Снегурочку, но можно было сделать иначе, применить другие позировки, чтобы результат был корректным, — высказалась тренд-аналитик.

Анна часто снимается для рекламы разных брендов одежды Источник: anka.peresild_ / Instagram.com* (деятельность соцсети запрещена на территории РФ)











— Очень классный образ, который мне безумно понравился на ней. Классный кроп-жакет с увеличенным плечом, деним, гладкая укладка — супер. На мой взгляд, самый удачный из всей подборки, — говорит Марина Воробьева.

За что еще критикуют Анну Пересильд?

Впервые с критикой Анна столкнулась из-за роли, принесшей ей славу: зрители посчитали девушку слишком юной для той жестокости, что творилась в сериале «Слово пацана». Сначала спорам подвергся экранный поцелуй Пересильд с Минекаевым — Рузиль старше Анны на 10 лет, хотя по сюжету Айгуль и Марат ровесники. Кроме того, актриса призналась, что поцелуй в кадре был первым в ее жизни. Многие зрители считают, что такая сцена между актерами неприемлема. Серия с изнасилованием и последующим суицидом и вовсе подвергла общественность в ужас.

Роль Айгуль принесла Анне Пересильд известность по всей стране Источник: anka.peresild_ / Instagram.com* (деятельность соцсети запрещена на территории РФ)











Девушку также критикуют за то, что она добилась славы благодаря известным родителям.



— Это не очень приятно, когда про тебя пишут «дочка Юли Пересильд», то есть не имя мое называют, а просто «дочка», — объясняла Аня в интервью на YouTube-канале FAMETIME TV.



По словам молодой актрисы, благодаря родителям она попадает на фестивали и светские тусовки, но что касается кастингов, здесь отец с матерью на съемочную группу повлиять не могут.



— Такое бывает, что мне говорят: «Понятно, как ты всего достигла». Я не буду скрывать, это всё равно неприятно. И ты в моменте пытаешься доказать, что в кино так не бывает: у тебя известные родители и поэтому ты тут снимаешься. Наверное, это просто не понять зрителю, — отметила Анна. — Мама и папа понимали, что ко мне может быть разное отношение из-за того, кто мои родители. Мне они сразу сказали: «Если ты будешь вступать в конфликт, будет хуже».

Анна вместе с мамой Юлией и младшей сестрой Машей Источник: Anka Peresild / T.me/officialannaperesild











Руководствуясь наставлениями родителей, звездная наследница не вступает в конфликты, не начинает выяснять отношения и старается не обращать внимания на оскорбительные комментарии.



Очередная волна критики свалилась на Анну после начала работы в сериале «Нежность», где она снимается вместе с мамой. На этот раз общественность ругает актерскую игру юной Пересильд, заявляя, что девушка играет одинаково.

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