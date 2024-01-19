«Молчать ей шло больше»: Айгуль из «Слова пацана» затравили из-за новой роли



Пользователи обращают внимание не только на мимику, но и на речь девочки. У них складывается ощущение, что актерская игра Анны больше подходит для театров, нежели кино. Также отмечают плохую артикуляцию: ничего из того, что говорит героиня, невозможно понять без субтитров.



— Молчать ей шло больше. Не было видно, что нет таланта играть.



— Почему она разговаривает как в спектакле?



— У нее очень плохо с артикуляцией. Но это не проблема, когда есть Учитель, — шутят комментаторы, намекая на отца девочки — режиссера Алексея Учителя.