«Не хочу, чтоб меня запомнили как Айгуль»: Анна Пересильд — о сцене с изнасилованием в «Слове пацана»

«Понятно, как ты всего достигла»

Анна Пересильд — дочь режиссера Алексея Учителя и актрисы Юлии Пересильд. В кино она снимается с восьми лет, и на ее счету не одна главная роль, но именно «Слово пацана» прославило ее на всю страну. Правда, слава эта оказалась не самой приятной. Девушка признаётся, что с популярностью она обрела и ненавистников. Многие из хейтеров уверены: в кинематограф Анна попала только благодаря влиятельным родителям.

— Это не очень приятно, когда про тебя пишут «дочка Юли Пересильд», то есть не имя мое называют, а просто «дочка», — объяснила Аня в интервью на YouTube-канале FAMETIME TV.