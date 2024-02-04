Жена айтишника, миф или просто идеальная женщина: кто такая It-girl и почему ее все ненавидят

Начнем с элементарного — то есть дословного перевода фразы с английского языка: It-girl или «эта девушка». Вопрос: «эта» — это какая? Что представляет собой эта мифическая барышня, образами которой пестрят соцсети — TikTok, Instagram*, Pinterest и другие платформы, сконцентрированные на визуальном контенте?

Определением It-girl пользователи соцсетей характиризуют привлекательных и уверенных в себе девушек и женщин, которые четко знают, чего хотят. Они сексуальны, умны и обаятельны. It-girl — это новый тренд, который направлен на самоуверенность, любовь к себе, верность взглядам и принципам.