Жена айтишника, миф или просто идеальная женщина: кто такая It-girl и почему ее все ненавидят

Гуляя по просторам интернета, вы могли заметить неизвестное сочетание — It-girl. Некоторые предполагают, что так называют айтишниц или девушек, жен айтишника. Игра слов действительно вводит в заблуждение, но значение у фразы совершенно другое, и спорим, вы даже не догадываетесь, в чем здесь суть. Образ It-girl стал популярным благодаря соцсетям, но само понятие появилось задолго до появления интернета. Разбираемся вместе, кто такие «ит герл» и в чем заключается их власть над обществом.
Начнем с элементарного — то есть дословного перевода фразы с английского языка: It-girl или «эта девушка». Вопрос: «эта» — это какая? Что представляет собой эта мифическая барышня, образами которой пестрят соцсети — TikTok, Instagram*, Pinterest и другие платформы, сконцентрированные на визуальном контенте?
Определением It-girl пользователи соцсетей характиризуют привлекательных и уверенных в себе девушек и женщин, которые четко знают, чего хотят. Они сексуальны, умны и обаятельны. It-girl — это новый тренд, который направлен на самоуверенность, любовь к себе, верность взглядам и принципам.
Как и любой тренд, образ It-girl имеет свою эстетику, которая может меняться с течением времени. Сегодня эстетика It-girl — это успешность, изящество, дороговизна и безупречность. It-girl все делает правильно, идеально: успевает проснуться с первыми лучами солнца, занимается йогой, готовит тост с авокадо на завтрак, надевает стильную красивую одежду и отправляется по своим делам, все у нее получается.
Она живет той жизнью, которой хотят и мечтают жить многие женщины, но не могут себе позволить, поэтому к «ит герл» формируются смешанные чувства: любовь, восхищение, зависть страх или ненависть. «Так не бывает», — скажете вы и будете абсолютно правы. It-girl — это собирательный образ, который служит примером для подражания. Равняться на него или нет — выбор за вами, так же, как любить или ненавидеть.
Название It-girl появилось в 1920-х годах благодаря Редьярду Киплингу. Он писал, что у некоторых женщин есть «it» — «это», которое заставляет мужчин влюбляться в них и восхищаться ими. Тут мы можем вспомнить о женщинах-суккубах, которых одно время начали называть новыми It-girl. Но суккуб-шик — это больше история про внешность, а it-girl — про внутренней стержень, характер, харизму.
It-girl на Западе
Интересно, что русские It-girls отличаются от западных. В Европе понятие связано в первую очередь со стилем: It-girl отлично ориентируется в моде и трендах, создает идеальные луки, которые моментально попадают в фэшн-паблики. Они не слепо следуют трендам, а задают их сами. При этом не обязательно быть известной и богатой личностью, достаточно иметь безупречный вкус, образование и манеры. Виртуальное сообщество больше равняется на такую эстетику.
It-girl в России
В нашей стране It-girl — это, скорее, богатая светская львица. Логично предположить, что «ит герл» не работает, хотя в последнее время стала появляться тенденция, что русские It-girls становятся дизайнерами своих линий одежды или открывают галереи.
Неизменно одно: они много тусуются, нередко связаны со сферой шоу-бизнеса, но больше для развлечения. Русские представительницы тренда тоже хорошо одеты, но акцент со стиля смещен на роскошь, богатство и статус. Нередко это дочки или жены известных и влиятельных людей.
Какие еще бывают girls?
Pick-Me Girl — это девушки, которые стараются произвести впечатления на парня тем, что они не похожи на других женщин. «Выбери меня» девушки пьют пиво, играют в Dota, обожают футбол, не тратят деньги на платья и косметику, не любят тусовки, красивые заведения и соцсети. Тренд завирусился в TikTok — появился хештег #pickmegirl, под которым пользовательницы иронизировали над девушками, которые отчаянно пытаются вызвать симпатию у парней. История закончилась так же быстро, как и началась.
Обратная история — Soft girl — нежная женственная красотка, этакая девочка-ванилька. Термин тоже появился благодаря TikTok в конце 2019 года, а к 2021 году обрел бешеную популярность. Эстетика soft girl основана на чрезмерно милом, нежном и романтичном образе, который создается с помощью макияжа, одежды и аксессуаров в пастельных тонах. Случился бум на женственность, платья с цветочным принтом, летящие ткани, открытые плечи и банты.
Количество girls сегодня множится бешеными темпами: недавно мы рассказывали о том, кто такие slavic girl — тренд успел наделать много шума, но уже угасает. Молодежные субкультуры также рождают разные стилевые тренды: к примеру, e-girl — в нулевых мы называли их эмо (девочки в черно-розовой одежде с длинными челками набок). Существуют сегодня и загадочные «альтушки» — современные представительницы направления альтернатива, которое тоже было популярно в нулевых. Вспомните ранние образы певицы Аврил Лавин, чтобы понять, о чем речь.
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