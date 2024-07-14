«Я сидел с нянями, которых ненавидел»: как сложился образ Алексея Жидковского — его эпатажному стилю завидуют девушки

Господин Жидковский — один из самых заметных блогеров сегодня Источник: zhidkovskiy / Instagram.com* (деятельность соцсети запрещена на территории РФ)











Герой сегодняшней публикации вызовет у вас массу споров, вопросов, обсуждений — на то и расчет. Полагаем, большая часть наших читателей о нём никогда не слышала. Зато те, у кого имя Алексея Жидковского на слуху, удивятся: «Какие люди!» Эпатажный блогер в образе с иголочки, с идеальными прямыми волосами и точеной фигурой на зависть девчонкам. Да, Алексей может выглядеть женственно, но позиционирует себя как мужчина. Ему просто нравится такой стиль. Яркий, за словом в карман не лезет, еще и макияжу научит — за жизнью блогера следит 2,5 миллиона человек. Рассказываем, что из себя представляет столь необычный персонаж.



Если вбить в поисковую строку запрос: «кто такой Алексей Жидковский», выпадет масса ссылок, фотографий и объяснений, кто этот необычный мужчина. Сегодня таких персонажей как Алексей принято называть сетевыми знаменитостями. Однажды в интернете случился бум, и каждый второй назывался блогером, но гордо нести это звание сумели далеко не все. Со стороны кажется, что нет ничего сложного в постинге контента, но этого мало — нужно суметь зацепить внимание зрителя и удерживать его на постоянной основе.

Алексей Жидковский отлично с этим справляется. Не один раз он говорил журналистам, что подписчики любят его не за эксцентричный внешний вид, а за искренность, за остроту высказываний, которые разлетаются в Сети на цитаты и мемы. Однажды он и сам примерял на себя роль интервьюера, но в разговоре с вокалисткой группы «Тату» Юлей Волковой понял, что сам ведет себя как звезда. От идеи стать журналистом Алексей отказался и сосредоточился на блоге. Сначала это был только Instagram*, сейчас Жидковский начал развивать и YouTube.

В блоге мужчина всего-навсего делится мыслями, рассуждениями, наблюдениями о жизни, а его честность откликается подписчикам. Иногда он делает обзоры на косметику, делится модными находками, публикует отрывки из разных интервью и подкастов. Алексей Жидковский даже написал автобиографию «Жизнь одна — подумай, а!».

Роскошь, бренды и бунт

Рост парня 187 см, вес 65 кг — он похудел на 30 кг Источник: zhidkovskiy / Instagram.com* (деятельность соцсети запрещена на территории РФ)











Образ Алексея Жидковского складывался постепенно. Он родился в Петербурге в обеспеченной семье. Папа занимался строительным бизнесом, мама — учительница русского языка. Когда мальчику исполнилось 4 года, его родители развелись. Может быть, на восприятие мира повлиял разлад в семье, а может, и нет — сегодня сказать сложно. При этом детство у Алексея Жидковского было самое обычное — его не растили как тепличное растение, он занимался в спортивных кружках и секциях.



Однажды Алексей понял, что ему нравятся красивые вещи, роскошь, что его привлекает косметика — и купил свой первый тональный крем. Так началось постепенное погружение в альтернативный мир. Блогер рассказывал, что мама не перечила ему, могла лишь посоветовать не надевать слишком кричащие украшения. У парня не было разговора с родителями о самоидентификации — просто всё получилось так, как получилось.

В школе у Алексея были проблемы с успеваемостью и поведением, и в какой-то момент его исключили. Родители перевели его в школу с углубленным изучением английского языка и наняли репетиторов — успеваемость восстановилось. Правда, в старших классах он пристрастился к алкоголю. Алексей перечил родителям, отказывался менять свой эпатажный внешний вид. Как самый обыкновенный подросток, он бунтовал против всех. Отец в ответ ограничивал сына в финансах, но результата не добился.

Алексей в детстве и в подростковом возрасте Источник: zhidkovskiy / Instagram.com* (деятельность соцсети запрещена на территории РФ)











Первый ролик Жидковский выложил в Сеть еще в школе — поделился впечатлениями от подготовки к экзаменам. Неожиданно видео разошлось, и Алексей решил снять что-нибудь еще. Поначалу он просто снимал себя на телефон, но со временем обучился монтажу и прошел школу радиоведущих, уделил внимание речи. К 20 годам его блог насчитывал уже более 180 тысяч подписчиков.



Страница в Instagram* стала своего рода дневником, но не личным, а публичным: с некоторой долей сарказма Жидковский рассказывал о жизни золотой молодежи, раздавал советы, говорил о макияже. Контент Жидковского — высокопарный, с нотками пафоса, но так и задумывалось.

Интернет-звезда и 2,5 миллиона зрителей

Блогер стал пробовать себя в роли ведущего — вместе с Эльдаром Джараховым и Ильей Сатиром он ведет YouTube-шоу «Пацаны» Источник: zhidkovskiy / Instagram.com* (деятельность соцсети запрещена на территории РФ)











Сегодня Алексей Жидковский — блогер с многомиллионной аудиторией, подписчики окрестили его Господином Жидковским. Он участвует в различных шоу, направо и налево раздает интервью и каждый день без пропусков публикует эпатажный контент. Если присмотреться, то можно заметить: Алексей ни разу не появлялся на публике в платье или в юбке — только брюки, шорты, приталенные костюмы. Переодеваться в женщину он не намерен.



Не раз он говорил журналистам, что его образ продиктован не модными веяниями и хайп ему не нужен. Просто он такой, какой есть. Имидж для него — способ выразить себя. Правда, однажды Алексей всё-таки признался, что яркая одежда, каблуки, макияж и длинные волосы — способ привлечь внимание родителей.

— У меня это началось достаточно органично. Я люблю внимание. Возможно, из-за родительской недолюбленности. Родители всегда были занятыми, они делали деньги, чтобы дать мне всё самое лучшее. Я сидел с нянями, которых ненавидел. Возможно, мне хотелось заявить: «Родители, посмотрите, это проблема!» Я не считаю это проблемой, но, может быть, было именно так, — приводит цитату блогера издание «Стархит».

По неподтвержденным данным, доход блогера составляет 3 миллиона рублей в месяц Источник: zhidkovskiy / Instagram.com* (деятельность соцсети запрещена на территории РФ)











Алексей — натура творческая, чувствительный и эмоциональный человек. Его порывы вылились в бизнес — он открыл цветочный салон Guilty flowers, обосновав свое желание тем, что цветы делают людей счастливыми. Алексей отвечает за внешнюю реализацию салона, а его подруга и компаньон Татьяна занимается финансовыми вопросами.



В интервью Алене Жигаловой, ведущей шоу «Алена, блин!», Жидковский рассказал, что подумывает открыть бутик — мода всегда его интересовала, он и сам, по сути, является олицетворением haute couture.

— Мне это нравится: одежда, аксессуары. Я сейчас это всё смотрю. Я хотел стать дизайнером всю жизнь, — сообщил блогер.



Личная жизнь

О ней, к сожалению, мало что известно. Сам блогер говорит, что она непонятна и запутана — его круг общения закрытый, обособленный, чужих людей он к себе не подпускает. В его историях часто мелькают подруги — их объединяет чувство юмора. Дружба в понимании Алексея — история «и в горе, и в радости»: чтобы вместе и погрустить, и повеселиться.

В интервью для YouTube-канала Glamour Russia блогер признавался, что хотел бы видеть рядом с собой надежного и ответственного человека слова, потому что сам таковым не является. Он не считает это препятствием для отношений, потому что в паре люди дополняют друг друга. Как-то Алексей рассказывал, что еще не готов к детям, потому что это дорого.

Жидковский не показывает в блоге родителей. Он объяснил, что, несмотря на прошлые недопонимания, у них отличные отношения, просто они не любят публичность. Отношения с отцом он проработал около 4 лет назад: об этом Алексей рассказал на интервью YouTube-проекта «Влобушкинъ».

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* Деятельность Meta Platforms, Inc. по реализации продуктов — социальных сетей Facebook и Instagram — на территории России запрещена.

