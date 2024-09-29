Нелепая капуста: как собрать стильный образ осенью — разбираем пять популярных ошибок сибирячек

5 распространенных стилистических провалов — разбираемся, в чем ошибка Источник: Юрий Орлов / Городские порталы











Кому-то собрать классный осенний образ не составит труда: раз, раз — и будто только что с недели моды. Завидуем (и любуемся). А тому несчастному, кто битый час вертится у зеркала и никак не может подобрать колготки к платью, приходится несладко. Как итог: капсула заброшена, не успев собраться, надеваем, что первое под руку попалось. Разумеется, с ошибками. Мы разобрали несколько самых частых стилистических провалов, которые совершают сибирячки, утепляясь к осени, — читайте внимательно и запоминайте, как делать не надо.

Ужас стилиста — колготки

Казалось бы, об этом было сказано уже много раз, но мы продолжаем видеть этот провал стиля на улицах города.

Про ошибки стилизации колготок в гардеробе можно говорить бесконечно. Во-первых, капроновые колготки телесного цвета с тяжелой верхней одеждой: куртка, пуховик или дубленка. Эффект голых ног в минусовую температуру смотрится странно. Носите капроновые матовые колготки плотностью 10-30 ден сколько угодно в сочетании, например, с тренчем или легким пальто, пока позволяет погода. Наступили заморозки? Отложите их до теплой весны.

Такие цветовые сочетания на колготках давно не в моде Источник: Юрий Орлов / Городские порталы











Нелепо выглядят черные плотные колготки со светлой джинсой, еще хуже — с легкими летними светлыми платьями. Все-таки существует понятие сезонного гардероба. Замените их на платья из костюмной ткани, из плотного трикотажа, можно из джинсы в классическом синем оттенке или из эко-кожи.

Как быть с цветом: важно, чтобы не было резких контрастов. Составляете образ в холодных оттенках — наденьте, к примеру, черные, синие или серые колготки, 40–60 ден, они лягут на ногу красивой дымкой. Выбираете одежду в теплых тонах — вам в помощь бежевые, молочные, коричневые колготки, можно фисташковые. Попробуйте цветные колготки: бордо или красные, очень красиво получится в сочетании с одеждой серого цвета, можно также составить монохромный образ. Актуальные принты: горох, ромбы, сердца, звезды, кружево (верх в таком случае должен быть лаконичным).

Обратите внимание на плотность и матовость колготок, а также на их цвет: оба варианта гармонируют с образом, а не выбиваются из него Источник: Юрий Орлов / Городские порталы











Важно, чтобы колготки были матовыми — помните, что блеск полнит ноги. Колготки плотностью 150–200 ден всегда смотрятся неудачно, особенно если вы не счастливая обладательница ног, как у куклы Барби. Лучше наденьте брюки из шерсти, а юбку или платье оставьте для благоприятной погоды.

Подбирайте колготки в тон обуви — такой прием визуально удлиняет ноги. Колготки также могут стать ярким акцентом в образе, но это прием не для новичка: прежде чем пробовать, натренируйте насмотренность.

Одежда и обувь не по погоде

Об этом мы уже мимолетно сказали выше — летние платья оставляем для лета, как и чрезмерно открытые топы, легкие хлопковые рубашки и пиджаки.

Такие платья, как на картинке справа, лучше убрать до лета. Стилизовать их на осенний манер можно лишь в случае очень теплой погоды (пример на модели слева) Источник: Юрий Орлов / Городские порталы











Любимые тканевые кеды — непрактично, вы еще успеете порадоваться им в следующем сезоне. Неуместно выглядят босоножки на носок или колготки. В сочетании с верхней объемной одеждой это смотрится комично, будто вы забыли обуться.

Думаем, объяснения излишни. Кстати, попробуйте надевать высокие носки или гольфы под сапоги или ботинки: это заметно добавит стиля вашему образу Источник: Юрий Орлов / Городские порталы











Плюшевая обувь — еще один осенний тренд (и теплый) Источник: Юрий Орлов / Городские порталы











Есть прием, когда мюли или слингбэки носят с колготками: плотность не более 50 ден плюс юбка или платье длины миди или макси, так будет гармоничнее всего. Верхняя одежда в таком случае — плотный тренч или не тяжелое пальто, пальто-пиджак.

Как капуста

К слову о лесенке, когда один слой продолжение другого, а не каждый как самостоятельная единица Источник: Юрий Орлов / Городские порталы











Многослойность — это хорошо, но наслаивать одежду тоже нужно уметь. Самое главное правило: каждый последующий слой должен быть свободнее предыдущего, не нужно натягивать одно на другое.

Второй важный момент: каждый слой должен быть заметен, иначе зачем тогда это все? Каждый элемент одежды — самостоятельный, и если убрать один из нескольких, образ не порушится.

Избегайте обилия горизонтальных линий, а также следите, чтобы не получился «эффект лесенки», когда один элемент одежды продолжает другой. Не нужно сочетать много вещей разной длины.

Примеры удачного наслоения, в которых вещи гармонируют Источник: Юрий Орлов / Городские порталы











Сочетайте близкие по тону цвета, не переборщите — колорблок-образ под силу лишь продвинутым модникам. Попробуйте поэкспериментировать с фактурами: к примеру, платья из шелка надеть с вязаным свитером, а прозрачное кружево — с кожей.

Неправильно заправленный свитер

Осень — время для уютных свитеров, но если носить их без стилизации, то образ получается скучным. Совет тем, что хочет добавить изюминки: слегка подворачивайте край свитера — так вы нарисуете пропорции и силуэт визуально станет стройнее. Край можно аккуратно закрепить с обратной стороны небольшой булавкой.

Свитер справа в сочетании с юбкой делает силуэт квадратным. Лучше равномерно приподнять край повыше, как на фото слева, а юбку выбрать более длинную Источник: Юрий Орлов / Городские порталы











Не нужно заправлять свитер в брюки: во-первых, вам будет неудобно и тесно, во вторых — смотрится такой прием неудачно: лишний объем в районе живота никому не нужен. Такой модный лайфхак уместен лишь в случае, когда свитер тонкий и легкий: например, паутинка.

Примеры удачной стилизации свитера с акцентом на талию Источник: Юрий Орлов / Городские порталы











Удлиненный свитер можно подчеркнуть ремнем или стилизованным шнурком. Мы уже рассказывали про такой прием в статье об актуальных осенних трендах, в блоке про объемные жакеты. Со свитером и кардиганом тоже можно так делать: шнурок на талии смотрится стильно и необычно.

Разницу видно невооруженным взглядом Источник: Юрий Орлов / Городские порталы











Неудачно смотрятся обтягивающие водолазки навыпуск — заправьте их в брюки, джинсы или юбку, так силуэт получится гармоничнее. Можно добавить ремень. Вообще, любая вещь в портретной зоне, надетая как первый или основной слой и заправленная внутрь, будет смотреться интереснее и стильнее.

Длина верхней одежды

В идеале, если в вашем гардеробе будет база в виде укороченной утепленной куртки и длинного пальто миди или макси. Часто бывает, что женщины носят вещи длины «ни туда, ни сюда»: до середины бедра (зато поясница закрыта). Нет ничего хуже куртки в мелкую строчку «гусенечка», к тому же длина такого «изделия» никого не красит: или до пояса, или ниже середины бедра.

Если вы надеваете мини, то верхняя одежда должна быть в длине макси. И никаких торчащих подолов Источник: Юрий Орлов / Городские порталы











Вторая частая ошибка: когда женщины надевают платье или юбку ниже колена и поверх ту самую курточку или пальто, из-под которого видно подол больше, чем на 15 см. Спросите, откуда такое правило? Это не правило, а лишь рекомендация, которая поможет вам сохранить пропорции тела и не «порезать» силуэт. Неправильные пропорции сильно искажают фигуру и делают образ несобранным, а иногда и вовсе нелепым.

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