НедвижимостьЗнакомстваПогодаФорумыТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютТуризм
NGS
Погода

Сейчас-9°C

Сейчас в Новосибирске
Погода-9°

пасмурно, без осадков

ощущается как -13

2 м/c,

ю-з.

 744мм 79%
Подробнее
1 Пробки
USD 97,95
EUR 104,85

СРОЧНО

Новосибирцы высказались об уборке улиц города

День гастрономического единства
Миллионы на мусоре
Жить, сдавать, зарабатывать
Новые стройки вдоль берега
Зимний дайджест моды
Жизнь после страшного ДТП
МК по игрушкам из ваты
Новости в Telegram
Бизнес Из бабушкиного шкафа — в Лондон: как биотехнолог открыла секонд-хенд и находит покупателей по всему миру

Из бабушкиного шкафа — в Лондон: как биотехнолог открыла секонд-хенд и находит покупателей по всему миру

Дарья Грузинская всю жизнь увлекалась модой и превратила это в бизнес

405
7 комментариев

Разбор гардероба привел девушку к идее о собственном бизнесе

В детстве Дарья Грузинская разбирала гардероб одной бабушки, а с другой — гуляла по винтажкам. Годы спустя девушка превратила страсть к одежде с историей в собственный бизнес в родном Барнауле. Наши коллеги из NGS22.RU рассказывают как.

Платье и увлечение от бабушки

Секонд-хенд VINTAZHKAA — это небольшое помещение в офисном центре. Первое, что бросается в глаза, — пиджаки. Они визитная карточка магазина.

Все костюмы мужские, однако любительницы oversize не боятся носить их с ремнем или просто так. Пиджаки — это нестареющая классика, считает Дарья Грузинская.

Она открыла магазин винтажных вещей в 2020 году, в разгар пандемии. Тогда как раз появилось время разобрать старые вещи. И не только свои.

Дарья привозит вещи со всего мира

— Любовь к винтажу однозначно со мной с детства. Помню, когда к бабушке приезжала, всегда разбирала ее шкафы и антресоли. И до сих пор я так делаю: достаю всё, что есть, и каждый раз нахожу что-то новое. Недавно нашла платье 1960-х, в котором бабушка была на выпускном.

Дарья отмечает, что вся одежда сохранилась в прекрасном состоянии.

— Во-первых, мне кажется, люди раньше более бережно относились к одежде. Во-вторых, действительно качество тогда было гораздо лучше. Вот я не знаю, где сейчас найти пальто из шерсти или кашемира, которое не скатается через месяц.

На вешалке у входа висит бордовое пальто в пол. Его Дарье привезла из Франции подруга. Это тоже ретронаходка — 1970-х годов.

Иногда в магазине проходят распродажи — вещи отдают со скидками до 25%

Расхламиться и начать свое дело

VINTAZHKAA началась в ковидный год, когда все закрылись по домам. Грузинская в это время разбирала свой модный гардероб.

— Я распродавала находки, которые привезла из разных стран, я очень много путешествовала и всегда находила что-то. Потом решила пристроить всё то, что уже не ношу сама, но эти позиции еще актуальны. Сейчас уже точно не вспомню, но там были платья, пиджаки в отличном состоянии.

Объявления о продаже Дарья выложила в соцсети, и отклики пошли почти сразу. Сокровища из разных точек Земли быстро нашли новых хозяев.

Бизнес Дарьи начался с продажи собственных вещей

— Это были находки из Европы и Азии в основном. Из Турции и Грузии тоже есть, поэтому всё абсолютно разное. Каждый раз, когда отправляюсь в путешествие, нахожу там винтажный магазин. Сейчас вернулась из Таиланда, и даже там умудрилась найти такой, — рассказывает Дарья.

В поездках девушка и собирает товар для своего магазина.

— Я сразу поняла, что не хочу покупать вещи оптом. Мне важно, чтобы всё было отобрано через мой взгляд, через мою собственную призму. Только таким образом я могу создать коллекцию.

Визитная карточка магазина — пиджаки и костюмы

Коллекции в винтажке меняются по сезонам, то есть примерно раз в три месяца. Сейчас, в конце октября, появился рейл с шубами на зиму. Они прилетели в Барнаул из разных концов света.

Приученная к секонд-хендам с малых лет, Дарья никогда не считала вещи оттуда «старьем» или чем-то недостойным.

— Для меня это всегда было «окей», никакого предвзятого отношения. Меняться одеждой с подружками тоже всегда было в пределах нормы. Я считаю, что это всё экологично, потому что как минимум не нужно всякий раз покупать новое, если старое просто надоело. Можно поменяться или переделать — и вот вещь уже выглядит совершенно иначе, — уверена девушка.

В одежде с историей есть еще и неповторимое качество, уверена Грузинская

Находят даже в Лондоне

В начале бизнес-пути Дарья брала пример со своей подруги, которая открыла подобный магазин. Помимо этого, Грузинская несколько лет прожила в Петербурге — там, рассказывает она, винтажки развиты еще больше, чем в провинциях. И люди относятся к этому проще и свободнее.

— После замужества я вернулась в Барнаул и первое время просто плакала. А потом нашла свое дело.

О капиталах и вложениях в бизнес Дарья не говорит, а на вопрос о том, кем она работала, когда открыла магазин, с улыбкой отвечает — женой.

— Конечно, за границей или в европейской части России с секонд-хендами всё гораздо лучше, чем у нас. Но я всё равно, где бы ни оказалась, нахожу куда зайти. Как-то раз была в Рубцовске — заранее погуглила секонды. Понятно, что выбора меньше, но искать стоит всегда.

VINTAZHKAA находят в интернете люди со всего мира

Со временем VINTAZHKAA переехала из маленького помещения в промышленном районе Барнаула в центр. После у Дарьи появились помощницы, а еще телеграм-канал магазина — через него люди, как правило, и находят «те самые» пиджак или куртку.

— Есть клиенты даже из других стран. Помню, нас нашла русская девушка из Лондона — оформляли ей посылку. Чаще всего это история про влюбленность в конкретную вещь. Увидел — понравилось — купил, — рассказывает предпринимательница.

Грузинская описывает своих клиентов так: люди от 20 до 40 лет, преимущественно творческих профессий. Они ценят комфорт и уникальность. Идут за образом, которого ни у кого не будет. В этом смысле, считает девушка, винтаж всегда выигрывает у массмаркета.

Позиции для магазина Дарья ищет сама

Вещь с перспективой

С поисками ассортимента всё стихийно, как и у покупателей. У Дарьи нет расписания, по которому она путешествует за своими находками. Иногда удается собрать целую коллекцию за день, а порой — за каждой позицией приходится колесить по городам. Или оформлять доставку — еще одна статья расходов.

— Плюс я периодически приезжаю в Москву, на всякие маркеты — там собираются такие же любители винтажной одежды, владельцы магазинов. Мы делимся опытом и вещами. Обычно за свои коллекции я получаю кучу комплиментов: какие у вас ткани — кашемир, кожа! Я за натуральные материалы. Выбирать за годы уже научилась, есть насмотренность. Вижу и понимаю, что у этого есть перспектива. И обязательно примеряю: смотрю, как сидит.

За брендами девушка не гонится, но и массмаркет выбирает редко. В ее магазине много вещей от Dior, Max Mara, Valentino — они отвечают запросу по качеству.

От изначальной стоимости вещи Дарья «скидывает» минимум половину

В VINTAZHKAA, по словам основательницы, придерживаются средней ценовой политики. Всё зависит от состава ткани, бренда, затрат на транспортировку. Обычно от изначальной цены «скидывают» половину.

— В московских секондах нормально, например, продавать пальто за 20 тысяч, если оно из натуральной ткани. У нас я понимаю, что если выставлю такую стоимость, просто потеряю клиента. Поэтому такие цены у меня редкость. Шуба может стоить 20 тысяч, а пиджак — три-пять, — говорит Дарья.

Винтаж — это вещи на все времена, убеждена препринимательница

Она уверяет: люди готовы искать в винтажках одежду с изюминкой, но первая причина, по которой приходят, — натуральные ткани.

— Это вещи на все времена. Как правило, базовые. Я сама такое очень люблю, их легко интегрировать в любой образ. Это не значит, что весь гардероб должен состоять из ретро, но секонды — это прекрасная возможность не выглядеть как под копирку.

ПО ТЕМЕ
Секонд-хенд Бизнес
Лайк
LIKE0
Смех
HAPPY0
Удивление
SURPRISED0
Гнев
ANGRY1
Печаль
SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
9
Плохо мне...
1 минута
всякую пapaшу бэушную надевать на себя нельзя. рекламу пapaшного магазина не понял
Гость
26 минут
Если на вещи не написано ОЧЕНЬ большим шрифтом бренд, то я такие вещи не понимаю. Нужно же показывать всем что у тебя есть много денежкав на лухари из Италии
Читать все комментарии
Форумы
ТОП 5
Мнение
Портал в прошлое и жизнь без интернета: что сейчас представляет собой Диксон, где раньше жили тысячи людей
Анонимное мнение
Мнение
«Чувствую себя обманутой дважды»: журналистке НГС продали сломанный телевизор за 100 тысяч рублей — за замену пришлось платить
Анонимное мнение
Мнение
Вечер под винил и элитные голубцы: жительница Новосибирска приехала в Томск на выходные, чтобы поесть — что ее впечатлило
Маргарита Резникова
СММ-редактор
Мнение
«Цены попадали в идеальный шторм». Как ситуация на авторынке России стала зловещей
Анонимное мнение
Мнение
«Мясо берем только по праздникам и не можем сводить детей в цирк»: многодетная мать — о семейном бюджете и тратах
Анонимное мнение
Рекомендуем
Знакомства

Юрий,54

Федор,32

Anton,43

Сергей,50

Max,40

Elena,48

Начать знакомиться
Объявления

Качественные москитные сетки от производителя

800 ₽

Купим вывезем чугунные батареи (радиаторы) б/у и ванны

1 000 ₽

Демонтируем и вывозим чугунные ванны б/у, батареи

250 ₽

Добавить объявление