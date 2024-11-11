Из бабушкиного шкафа — в Лондон: как биотехнолог открыла секонд-хенд и находит покупателей по всему миру

Разбор гардероба привел девушку к идее о собственном бизнесе Источник: VINTAZHKAA / T.me











В детстве Дарья Грузинская разбирала гардероб одной бабушки, а с другой — гуляла по винтажкам. Годы спустя девушка превратила страсть к одежде с историей в собственный бизнес в родном Барнауле. Наши коллеги из NGS22.RU рассказывают как.

Платье и увлечение от бабушки

Секонд-хенд VINTAZHKAA — это небольшое помещение в офисном центре. Первое, что бросается в глаза, — пиджаки. Они визитная карточка магазина.

Все костюмы мужские, однако любительницы oversize не боятся носить их с ремнем или просто так. Пиджаки — это нестареющая классика, считает Дарья Грузинская.

Она открыла магазин винтажных вещей в 2020 году, в разгар пандемии. Тогда как раз появилось время разобрать старые вещи. И не только свои.

Дарья привозит вещи со всего мира Источник: VINTAZHKAA / T.me

— Любовь к винтажу однозначно со мной с детства. Помню, когда к бабушке приезжала, всегда разбирала ее шкафы и антресоли. И до сих пор я так делаю: достаю всё, что есть, и каждый раз нахожу что-то новое. Недавно нашла платье 1960-х, в котором бабушка была на выпускном.

Дарья отмечает, что вся одежда сохранилась в прекрасном состоянии.

— Во-первых, мне кажется, люди раньше более бережно относились к одежде. Во-вторых, действительно качество тогда было гораздо лучше. Вот я не знаю, где сейчас найти пальто из шерсти или кашемира, которое не скатается через месяц.

На вешалке у входа висит бордовое пальто в пол. Его Дарье привезла из Франции подруга. Это тоже ретронаходка — 1970-х годов.

Иногда в магазине проходят распродажи — вещи отдают со скидками до 25% Источник: VINTAZHKAA / T.me

Расхламиться и начать свое дело

VINTAZHKAA началась в ковидный год, когда все закрылись по домам. Грузинская в это время разбирала свой модный гардероб.

— Я распродавала находки, которые привезла из разных стран, я очень много путешествовала и всегда находила что-то. Потом решила пристроить всё то, что уже не ношу сама, но эти позиции еще актуальны. Сейчас уже точно не вспомню, но там были платья, пиджаки в отличном состоянии.

Объявления о продаже Дарья выложила в соцсети, и отклики пошли почти сразу. Сокровища из разных точек Земли быстро нашли новых хозяев.

Бизнес Дарьи начался с продажи собственных вещей Источник: VINTAZHKAA / T.me

— Это были находки из Европы и Азии в основном. Из Турции и Грузии тоже есть, поэтому всё абсолютно разное. Каждый раз, когда отправляюсь в путешествие, нахожу там винтажный магазин. Сейчас вернулась из Таиланда, и даже там умудрилась найти такой, — рассказывает Дарья.

В поездках девушка и собирает товар для своего магазина.

— Я сразу поняла, что не хочу покупать вещи оптом. Мне важно, чтобы всё было отобрано через мой взгляд, через мою собственную призму. Только таким образом я могу создать коллекцию.

Визитная карточка магазина — пиджаки и костюмы Источник: VINTAZHKAA / T.me

Коллекции в винтажке меняются по сезонам, то есть примерно раз в три месяца. Сейчас, в конце октября, появился рейл с шубами на зиму. Они прилетели в Барнаул из разных концов света.

Приученная к секонд-хендам с малых лет, Дарья никогда не считала вещи оттуда «старьем» или чем-то недостойным.

— Для меня это всегда было «окей», никакого предвзятого отношения. Меняться одеждой с подружками тоже всегда было в пределах нормы. Я считаю, что это всё экологично, потому что как минимум не нужно всякий раз покупать новое, если старое просто надоело. Можно поменяться или переделать — и вот вещь уже выглядит совершенно иначе, — уверена девушка.

В одежде с историей есть еще и неповторимое качество, уверена Грузинская Источник: VINTAZHKAA / T.me

Находят даже в Лондоне

В начале бизнес-пути Дарья брала пример со своей подруги, которая открыла подобный магазин. Помимо этого, Грузинская несколько лет прожила в Петербурге — там, рассказывает она, винтажки развиты еще больше, чем в провинциях. И люди относятся к этому проще и свободнее.

— После замужества я вернулась в Барнаул и первое время просто плакала. А потом нашла свое дело.

О капиталах и вложениях в бизнес Дарья не говорит, а на вопрос о том, кем она работала, когда открыла магазин, с улыбкой отвечает — женой.

— Конечно, за границей или в европейской части России с секонд-хендами всё гораздо лучше, чем у нас. Но я всё равно, где бы ни оказалась, нахожу куда зайти. Как-то раз была в Рубцовске — заранее погуглила секонды. Понятно, что выбора меньше, но искать стоит всегда.

VINTAZHKAA находят в интернете люди со всего мира Источник: VINTAZHKAA / T.me

Со временем VINTAZHKAA переехала из маленького помещения в промышленном районе Барнаула в центр. После у Дарьи появились помощницы, а еще телеграм-канал магазина — через него люди, как правило, и находят «те самые» пиджак или куртку.

— Есть клиенты даже из других стран. Помню, нас нашла русская девушка из Лондона — оформляли ей посылку. Чаще всего это история про влюбленность в конкретную вещь. Увидел — понравилось — купил, — рассказывает предпринимательница.

Грузинская описывает своих клиентов так: люди от 20 до 40 лет, преимущественно творческих профессий. Они ценят комфорт и уникальность. Идут за образом, которого ни у кого не будет. В этом смысле, считает девушка, винтаж всегда выигрывает у массмаркета.

Позиции для магазина Дарья ищет сама Источник: VINTAZHKAA / T.me

Вещь с перспективой

С поисками ассортимента всё стихийно, как и у покупателей. У Дарьи нет расписания, по которому она путешествует за своими находками. Иногда удается собрать целую коллекцию за день, а порой — за каждой позицией приходится колесить по городам. Или оформлять доставку — еще одна статья расходов.

— Плюс я периодически приезжаю в Москву, на всякие маркеты — там собираются такие же любители винтажной одежды, владельцы магазинов. Мы делимся опытом и вещами. Обычно за свои коллекции я получаю кучу комплиментов: какие у вас ткани — кашемир, кожа! Я за натуральные материалы. Выбирать за годы уже научилась, есть насмотренность. Вижу и понимаю, что у этого есть перспектива. И обязательно примеряю: смотрю, как сидит.

За брендами девушка не гонится, но и массмаркет выбирает редко. В ее магазине много вещей от Dior, Max Mara, Valentino — они отвечают запросу по качеству.

От изначальной стоимости вещи Дарья «скидывает» минимум половину Источник: VINTAZHKAA / T.me

В VINTAZHKAA, по словам основательницы, придерживаются средней ценовой политики. Всё зависит от состава ткани, бренда, затрат на транспортировку. Обычно от изначальной цены «скидывают» половину.

— В московских секондах нормально, например, продавать пальто за 20 тысяч, если оно из натуральной ткани. У нас я понимаю, что если выставлю такую стоимость, просто потеряю клиента. Поэтому такие цены у меня редкость. Шуба может стоить 20 тысяч, а пиджак — три-пять, — говорит Дарья.

Винтаж — это вещи на все времена, убеждена препринимательница Источник: VINTAZHKAA / T.me

Она уверяет: люди готовы искать в винтажках одежду с изюминкой, но первая причина, по которой приходят, — натуральные ткани.