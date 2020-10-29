Новосибирец жестко объяснил, почему наотрез отказывается носить маску (и, знаете, он прав)

Я не ношу средства защиты там, где не вижу необходимости, а там, где она есть, я не хожу. Например, я не езжу в общественном транспорте и не посещаю общественные места, когда там скапливается народ. У меня есть пара своих историй и пара от знакомых. Например, друга как-то не хотели рассчитывать без маски, но он не такой принципиальный, как я. Он купил маску, но, опять же, не надевал ее и даже не распечатывал, просто положил в карман — и его рассчитали. А брату продавщица в маске на подбородке сказала надеть маску. Он взял маску и надел ее так же на подбородок, продавщица его рассчитала. Абсурд, правда?

Как масочный режим работает в магазинах

— Мы не обслуживаем без маски, — говорит мне продавщица «Пятерочки» и отказывает рассчитывать.

— У меня нет маски, но я соблюдаю дистанцию, а вот ваша маска под носом вам не поможет, — отвечаю я ей.

— Тут кругом видеокамеры, возьмите маску, — говорит она и тут же натягивает свою маску на нос, указывая мне на пачку «вот этого» (смотрите фото ниже).



Я взял «это» в руки. Но надевать не стал. И — о, чудо! Меня рассчитали! Занавес. Почему не стал надевать? А откуда мне знать, соблюдались ли санитарные нормы при изготовлении этих «масок»? А теперь — внимание, вопрос! Маски — это необходимость или формальность?