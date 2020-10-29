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Андрей Гребнев

Фотограф, психолог, имиджмейкер
Фото пользователя

Андрей Гребнев

Фотограф, психолог, имиджмейкер

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Новосибирец жестко объяснил, почему наотрез отказывается носить маску (и, знаете, он прав)

Фотограф Андрей Гребнев рассказал несколько показательных историй. Публикуем его колонку-мнение

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Андрей, как сам говорит, выступает против «танцев вокруг масок»

Андрей, как сам говорит, выступает против «танцев вокруг масок»

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Новосибирский фотограф объяснил свой отказ соблюдать масочный режим

Новосибирцы потихоньку привыкают к масочному режиму, который с этой недели действует по всей России. Почти у каждого в кармане или сумке найдется одноразовая или многоразовая маска. Несмотря на это, дискуссия вокруг вопроса — вправе ли власти заставлять нас носить маски — до сих пор приводит к бурным спорам и скандалам. На днях пассажиры троллейбуса набросились на женщину без маски, хотя сами при этом нарушали масочный режим. Некоторые новосибирцы осознанно игнорируют этот защитный элемент — в их числе и новосибирский фотограф Андрей Гребнев. В своей авторской колонке он рассказал, почему этот, по его мнению, «масочный маскарад» должен прекратиться. Далее от первого лица.

СЮЖЕТ

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Я не ношу средства защиты там, где не вижу необходимости, а там, где она есть, я не хожу. Например, я не езжу в общественном транспорте и не посещаю общественные места, когда там скапливается народ. У меня есть пара своих историй и пара от знакомых. Например, друга как-то не хотели рассчитывать без маски, но он не такой принципиальный, как я. Он купил маску, но, опять же, не надевал ее и даже не распечатывал, просто положил в карман — и его рассчитали. А брату продавщица в маске на подбородке сказала надеть маску. Он взял маску и надел ее так же на подбородок, продавщица его рассчитала. Абсурд, правда?

Как масочный режим работает в магазинах

— Мы не обслуживаем без маски, — говорит мне продавщица «Пятерочки» и отказывает рассчитывать.
— У меня нет маски, но я соблюдаю дистанцию, а вот ваша маска под носом вам не поможет, — отвечаю я ей.
— Тут кругом видеокамеры, возьмите маску, — говорит она и тут же натягивает свою маску на нос, указывая мне на пачку «вот этого» (смотрите фото ниже).

Я взял «это» в руки. Но надевать не стал. И — о, чудо! Меня рассчитали! Занавес. Почему не стал надевать? А откуда мне знать, соблюдались ли санитарные нормы при изготовлении этих «масок»? А теперь — внимание, вопрос! Маски — это необходимость или формальность?

Такие «маски» выдают в некоторых продуктовых и непродуктовых магазинах

Такие «маски» выдают в некоторых продуктовых и непродуктовых магазинах

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Обычно вместо маски в магазинах я использую вот такой элемент одежды, чтобы не вступать в эти абсурдные дискуссии, но в тот раз его не было.

Такими способами защиты Андрей пользуется вместо масок

Такими способами защиты Андрей пользуется вместо масок

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Передаю привет РЖД и «Экспресс-пригороду»


Уличная касса электропоездов. Между мной и кассиршей в маске стеклянное окно. Просовываю деньги в лоток кассы.

— Без маски не обслуживаем, — еле слышу ее голос через стекло.
— У меня есть маска, — показываю ей на бандану на шее.
— Без маски не обслуживаем, — повторяет она.

Натягиваю бандану на лицо. Кассирша берет деньги и выбивает билет. За это время стягиваю бандану с лица.

— Мы без маски не обслуживаем, — говорит кассирша и не отдает мне билет.
— Между нами вообще-то стекло и вы в маске, отдайте мне билет, — отвечаю я ей.
— Мы без маски не обслуживаем, — в очередной раз повторяет кассирша.

Я снова натягиваю бандану. Она сует билет в лоток. Я протягиваю одну руку за билетом и одновременно снимаю свою «маску». Кассирша тут же хватает билет обратно со словами: «Мы без маски не обслуживаем!». Я опять натягиваю себе на нос бандану и таки получаю билет!

Занавес!

А теперь, внимание, вопрос. Куда обращаться для защиты от оскорбления моих чувств здравомыслящего человека?

Когда доходит до такого абсурда, как я описал, это вызывает во мне одновременно смех, гнев, возмущение и недоумение. А еще страх, когда это мне напоминает Стэндфордский тюремный эксперимент Филиппа Зимбардо в 1971 году (он исследовал природу насилия и жестокости, возникающих в качестве реакции человека на ограничение свободы в условиях навязанной ему социальной роли. — Прим. ред.) и спонтанный эксперимент школьного учителя Рона Джонса в 1967 году (эксперимент был направлен на осмысление поведения немецкого народа времен Третьего рейха и показывал, насколько внушаемым может быть человек. — Прим. ред.).

Считаете ли вы, что маску вполне можно заменить банданой?

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    коронавирус в Новосибирскемасочный режим
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