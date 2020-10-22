В Новосибирске пассажиры троллейбуса набросились на женщину без маски

В четверг, 22 октября, в троллейбусе № 22 на остановке «Поликлиника» в Дзержинском районе произошел конфликт из-за женщины, которая не хотела надевать маску.



На кадрах, опубликованных в паблике Новосибирской службы эвакуации «АСТ-54», видно, что пассажирка и кондуктор пытаются заставить женщину, сидящую спиной к камере, выйти из автобуса. Притом маски у них спущены на подбородок, и это замечают другие люди. Пассажирка объясняет свое поведение тем, что ей нельзя носить маску по медицинским показаниям.