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В Новосибирске пассажиры троллейбуса набросились на женщину без маски

Инцидент произошел на улице Авиастроителей

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Обе женщины были без масок

Обе женщины были без масок

Пассажиры устроили ругань в троллейбусе из-за женщины без маски

В четверг, 22 октября, в троллейбусе № 22 на остановке «Поликлиника» в Дзержинском районе произошел конфликт из-за женщины, которая не хотела надевать маску.

На кадрах, опубликованных в паблике Новосибирской службы эвакуации «АСТ-54», видно, что пассажирка и кондуктор пытаются заставить женщину, сидящую спиной к камере, выйти из автобуса. Притом маски у них спущены на подбородок, и это замечают другие люди. Пассажирка объясняет свое поведение тем, что ей нельзя носить маску по медицинским показаниям.

АСТ-54

Очевидица, проезжавшая мимо, уточнила, что конфликт произошел около 15:00.

— Полиция была в салоне, оформляла протокол. Рядом стояла полицейская «Газель» с включенными маячками. В салоне было пусто, кроме кондуктора и этой самой женщины в красной куртке. И пробка была огромная из-за стоящего троллейбуса, который перекрыл всю полосу, — рассказала она.

В диспетчерской Дзержинского троллейбусного филиала № 1 информацию об инциденте подтвердили.

— Знаю, что вызвали наряд полиции и этой женщине выписали постановление о штрафе, — объяснил диспетчер.

В ГУ МВД по Новосибирской области комментировать данную ситуацию отказались.

В начале недели полицейские провели рейд в Новосибирском метрополитене, где выводили из вагонов людей без защитных масок.

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