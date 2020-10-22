В Новосибирске пассажиры троллейбуса набросились на женщину без маски

Пассажиры устроили ругань в троллейбусе из-за женщины без маски
В четверг, 22 октября, в троллейбусе № 22 на остановке «Поликлиника» в Дзержинском районе произошел конфликт из-за женщины, которая не хотела надевать маску.
На кадрах, опубликованных в паблике Новосибирской службы эвакуации «АСТ-54», видно, что пассажирка и кондуктор пытаются заставить женщину, сидящую спиной к камере, выйти из автобуса. Притом маски у них спущены на подбородок, и это замечают другие люди. Пассажирка объясняет свое поведение тем, что ей нельзя носить маску по медицинским показаниям.
АСТ-54
Очевидица, проезжавшая мимо, уточнила, что конфликт произошел около 15:00.
— Полиция была в салоне, оформляла протокол. Рядом стояла полицейская «Газель» с включенными маячками. В салоне было пусто, кроме кондуктора и этой самой женщины в красной куртке. И пробка была огромная из-за стоящего троллейбуса, который перекрыл всю полосу, — рассказала она.
В диспетчерской Дзержинского троллейбусного филиала № 1 информацию об инциденте подтвердили.
— Знаю, что вызвали наряд полиции и этой женщине выписали постановление о штрафе, — объяснил диспетчер.
В ГУ МВД по Новосибирской области комментировать данную ситуацию отказались.
В начале недели полицейские провели рейд в Новосибирском метрополитене, где выводили из вагонов людей без защитных масок.