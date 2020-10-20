Как полицейские выводили людей из вагонов: 10 кадров, которые попадут в историю

В метро Новосибирска искали пассажиров без масок
20 октября в новосибирском метрополитене прошёл очередной рейд: представители Министерства транспорта и полиции искали пассажиров без масок. В городе уже который день ухудшается ситуация с коронавирусом, поэтому власти раз за разом продлевают режим повышенной готовности, который обязывает людей носить маски в общественных местах.
Подобный рейд в метрополитене прошёл на прошлой неделе. Ранее чиновники вместе с полицией проверили, как масочный режим соблюдается на предприятиях общепита и торговли. Также регулярные рейды проходят в наземном общественном транспорте. Из-за одного пассажира-нарушителя может встать весь автобус.