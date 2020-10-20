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Тема дняСитуация с коронавирусом ухудшается

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Как полицейские выводили людей из вагонов: 10 кадров, которые попадут в историю

Пассажирам без масок (их было немало) выписывали штраф

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Людям, которые в разгар пандемии рискнули ехать в общественном транспорте без маски, грозит штраф

Людям, которые в разгар пандемии рискнули ехать в общественном транспорте без маски, грозит штраф

В метро Новосибирска искали пассажиров без масок

20 октября в новосибирском метрополитене прошёл очередной рейд: представители Министерства транспорта и полиции искали пассажиров без масок. В городе уже который день ухудшается ситуация с коронавирусом, поэтому власти раз за разом продлевают режим повышенной готовности, который обязывает людей носить маски в общественных местах.

Рейд проходил с 7 до 9 утра на станции метро «Красный проспект»

Рейд проходил с 7 до 9 утра на станции метро «Красный проспект»

По наблюдению фотокорреспондента Александра Ощепкова, полицейские и представители Минтранса выстраивались вдоль состава, затем заходили в вагон проверить, все ли пассажиры в масках

По наблюдению фотокорреспондента Александра Ощепкова, полицейские и представители Минтранса выстраивались вдоль состава, затем заходили в вагон проверить, все ли пассажиры в масках

Некоторых пассажиров приглашали на профилактическую беседу, другим выписывали штраф

Некоторых пассажиров приглашали на профилактическую беседу, другим выписывали штраф

По информации отдела полиции на метрополитене, <nobr class="_">20 октября</nobr> на пассажиров составили <nobr class="_">7 протоколов</nobr>

По информации отдела полиции на метрополитене, 20 октября на пассажиров составили 7 протоколов

Со 148 пассажирами провели профилактическую беседу

Со 148 пассажирами провели профилактическую беседу

Беседу проводили в том случае, если у человека была маска, но он её либо не надел, либо надел неправильно, объяснили в полиции метро

Беседу проводили в том случае, если у человека была маска, но он её либо не надел, либо надел неправильно, объяснили в полиции метро

Если у человека не было маски либо он отказался её надевать, ему выписывали штраф. Размер штрафа составляет от 1000 до 3000 рублей, на размер влияют отягчающие обстоятельства, высказанные недовольства, агитация и призывы не носить маски, а также повторность нарушения.

Если у человека не было маски либо он отказался её надевать, ему выписывали штраф. Размер штрафа составляет от 1000 до 3000 рублей, на размер влияют отягчающие обстоятельства, высказанные недовольства, агитация и призывы не носить маски, а также повторность нарушения.

Пассажиров без маски выводили из вагонов

Пассажиров без маски выводили из вагонов

В прошлый раз рейд в метро провели в вечерний час пик

В прошлый раз рейд в метро провели в вечерний час пик

Подобный рейд в метрополитене прошёл на прошлой неделе. Ранее чиновники вместе с полицией проверили, как масочный режим соблюдается на предприятиях общепита и торговли. Также регулярные рейды проходят в наземном общественном транспорте. Из-за одного пассажира-нарушителя может встать весь автобус.

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рейдыпассажиры в масках
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