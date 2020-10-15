Полицейские шерстят метро в Новосибирске и ловят пассажиров без масок: что там происходит — фоторепортаж

Полиция проверила, как пассажиры метро соблюдают масочный режим
Вечером в четверг,
— Будет проведена проверка соблюдения пассажирами метрополитена масочного режима, а также будут даны разъяснения о необходимости ношения масок в закрытом пространстве в период противодействия коронавирусу, — сообщали ранее в пресс-службе правительства Новосибирской области.
По наблюдениям фотокорреспондента НГС Александра Ощепкова, в центре станции был установлен стол, за которым сидел сотрудник МВД и в течение часа выписывал протоколы. Каждый раз, когда приезжал поезд в сторону левого берега, полицейские заходили туда, находили жителей, которые ехали без масок, и вместе с ними шли к этому столу. Показываем, как это было.
Ранее чиновники вместе с полицией проверили, как масочный режим соблюдается на предприятиях общепита и торговли. Репортаж об этом читайте здесь.