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Полицейские шерстят метро в Новосибирске и ловят пассажиров без масок: что там происходит — фоторепортаж

Мероприятие прошло на станции «Красный проспект»

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Проверка проходила сегодня вечером

Проверка проходила сегодня вечером

Полиция проверила, как пассажиры метро соблюдают масочный режим

Вечером в четверг, 15 октября, в метрополитене Новосибирска полиция совместно с заместителем министра транспорта региона проверила, как жители города соблюдают масочный режим. Мероприятие прошло на станции «Красный проспект»

— Будет проведена проверка соблюдения пассажирами метрополитена масочного режима, а также будут даны разъяснения о необходимости ношения масок в закрытом пространстве в период противодействия коронавирусу, — сообщали ранее в пресс-службе правительства Новосибирской области.

По наблюдениям фотокорреспондента НГС Александра Ощепкова, в центре станции был установлен стол, за которым сидел сотрудник МВД и в течение часа выписывал протоколы. Каждый раз, когда приезжал поезд в сторону левого берега, полицейские заходили туда, находили жителей, которые ехали без масок, и вместе с ними шли к этому столу. Показываем, как это было.

В центре станции поставили стол

В центре станции поставили стол

Мероприятие началось в 17:00, когда многие новосибирцы ехали домой с работы

Мероприятие началось в 17:00, когда многие новосибирцы ехали домой с работы

Полицейские останавливали людей без масок

Полицейские останавливали людей без масок

Новосибирцы удивлялись, увидев в метро столько полиции

Новосибирцы удивлялись, увидев в метро столько полиции

Если у человека не было маски, его отправляли к столу и там выписывали протокол

Если у человека не было маски, его отправляли к столу и там выписывали протокол

Кроме этого, нарушителям объясняли, почему важно носить маски в метрополитене

Кроме этого, нарушителям объясняли, почему важно носить маски в метрополитене

Протоколы выписывали целый час

Протоколы выписывали целый час

Но людей, спустивших маску на подбородок, всё равно было много

Но людей, спустивших маску на подбородок, всё равно было много

Некоторых нарушителей выводили из поездов, которые двигались в сторону левого берега

Некоторых нарушителей выводили из поездов, которые двигались в сторону левого берега

Ранее чиновники вместе с полицией проверили, как масочный режим соблюдается на предприятиях общепита и торговли. Репортаж об этом читайте здесь.

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новосибирский метрополитенкоронавирус в Новосибирскемасочный режим
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