«Маски надели, а есть как?»: десант чиновников и полицейских нагрянул в магазины и точки фастфуда — как это было

Минпромторг Новосибирской области совместно с Роспотребнадзором и полицией провели показательный рейд в предприятиях общепита и торговли. Нарушения нашлись в каждой из проверенных точек — даже если сама точка выполняет все требования, то претензии всегда можно предъявить к посетителям. Как власти борются за соблюдение норм безопасности — наблюдал обозреватель НГС Стас Соколов.



Первой точкой, куда отправились проверяющие, стала столовая «Вилка-Ложка» на площади Калинина. Время было уже обеденное, в зале полно народу. Появление полицейских в форме и многочисленной группы людей с корочками и камерами явно застало посетителей врасплох.

