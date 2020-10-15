«Маски надели, а есть как?»: десант чиновников и полицейских нагрянул в магазины и точки фастфуда — как это было

Минпромторг Новосибирской области совместно с Роспотребнадзором и полицией провели показательный рейд в предприятиях общепита и торговли. Нарушения нашлись в каждой из проверенных точек — даже если сама точка выполняет все требования, то претензии всегда можно предъявить к посетителям. Как власти борются за соблюдение норм безопасности — наблюдал обозреватель НГС Стас Соколов.
Первой точкой, куда отправились проверяющие, стала столовая «Вилка-Ложка» на площади Калинина. Время было уже обеденное, в зале полно народу. Появление полицейских в форме и многочисленной группы людей с корочками и камерами явно застало посетителей врасплох.
— Извините, а вы не знаете, за столом тоже в масках нужно сидеть? А есть тогда как? — без тени иронии спрашивает женщина у выстроившихся в тесном проходе журналистов.
И действительно, едва ли не треть посетителей, видя такую представительную делегацию, начали натягивать висящие на подбородке маски повыше.
Впрочем, нарушителей масочного режима в «Вилке-Ложке» не нашли. Зато представитель Роспотребнадзора отправился составлять акт об отсутствии бактерицидных ламп на линии раздачи. Вопросы возникли и к антисептику, бутылка с которым выставлена на кассе. Мало её туда поставить — у предприятия должен быть на него сертификат, подтверждающий происхождение и свойства содержимого.
Следующая точка — закусочная вьетнамской кухни «Кунг Фо». В маленьком зале единственный посетитель — девушка — что-то увлеченно пишет в смартфоне. Есть о чем выложить сторис — человек 15 сгрудились плотной толпой вокруг открытой кухни. Сотрудник держится уверенно, посылая проверяющих со всеми вопросами к начальству. Антисептик? Вот он. А какие там на него нужны бумаги — пусть управляющий разбирается.
Сертификатом на антисептик, впрочем, дело не ограничилось. Бактерицидных ламп здесь тоже нет, причем проверяющим не нравится и отсутствие перегородки между кухней и залом (это часть концепции). Но поскольку начальства пока нет, то задавать дальнейшие вопросы некому.
— Извините, вы не могли бы разойтись немного, — говорит парень за стойкой, пытаясь передать поднос с супом фо и салатом единственной девушке-клиенту.
Дальше идем в магазин, состоящий из отдельных торговых точек, работающих через прилавок. Ни сертификатов, ни ламп здесь, конечно, тоже нет, но покупателей тоже не видно. Ну хоть продавцы в масках.
— А нас по какому каналу будут показывать? — осмелев, спрашивает женщина из точки с разливным пивом.
В магазине «Ярче!» претензий к продавцам вроде нет. Чем крупнее сеть, тем меньше вероятности найти там какие-то нарушения, признает специалист из Минпромторга Евгений Бондаренко. Но тут в дело вступают сами посетители. Сначала пожилая женщина начинает жаловаться на то, что регулярно видит здесь покупателей без масок.
— Сказано же надеть. Вот и ходи. Самый умный, что ли? — обращается она сразу ко всем и ни к кому конкретно.
И тут, как будто специально, в магазин входит именно такой нарушитель. Молодого парня останавливает полиция, и вместо покупок он начинает вести с ними дискуссию об эффективности масочного режима в деле борьбы с пандемией. Но силы явно неравны. Он соглашается, что да, маску надо носить, но он просто её забыл.
Сами продавцы признаются, что регулярно сталкиваются с агрессией со стороны покупателей в ответ на требование надеть маску хотя бы перед кассой.
— Недавно девушка мне маску в лицо бросила, — признается одна из сотрудниц магазина.
Представитель Минпромторга Новосибирской области Евгений Бондаренко говорит, что предприятиям грозит штраф от
Проверки идут не только в магазинах и общепите. В начале октября читатели НГС стали свидетелями рейдов в общественном транспорте.