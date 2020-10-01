На «Телецентре» штрафуют водителей за пассажиров без маски

В проверке масок участвуют начальник управления организации пассажирских перевозок регионального Минтранса Андрей Бенимецкий, представители МКУ «ЦУГАЭТ» и Новосибирского Роспотребнадзора, а также полиция.

К масочному режиму новосибирцы привыкали долго и со скрипом. Распоряжение властей носить защитные маски в общественном транспорте и магазинах привело к публичным скандалам и серьезным штрафам. НГС уже показывал, как новосибирцы соблюдают масочный режим в метро (многие просто проходят турникет и снимают маску на эскалаторе).

