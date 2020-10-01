На «Телецентре» штрафуют водителей за пассажиров без маски

В Новосибирске штрафуют водителей автобусов за пассажиров без маски
Утром 1 октября в районе остановки «Телецентр» в Ленинском районе Новосибирска пассажиров маршруток и автобусов проверяют на наличие масок. Водителям, чьи пассажиры не носят маски, выписывают штраф.
Фотографию рейда выложил у себя на странице в Facebook житель Новосибирска Денис Иванов.
Как сообщили в пресс-службе правительства региона, проверка проходит сегодня с
— Будет проведена проверка соблюдения пассажирами общественного транспорта масочного режима, а также даны разъяснения о необходимости ношения масок в закрытом пространстве в период противодействия коронавирусу, — сообщили в пресс-центре.
В проверке масок участвуют начальник управления организации пассажирских перевозок регионального Минтранса Андрей Бенимецкий, представители МКУ «ЦУГАЭТ» и Новосибирского Роспотребнадзора, а также полиция.
К масочному режиму новосибирцы привыкали долго и со скрипом. Распоряжение властей носить защитные маски в общественном транспорте и магазинах привело к публичным скандалам и серьезным штрафам. НГС уже показывал, как новосибирцы соблюдают масочный режим в метро (многие просто проходят турникет и снимают маску на эскалаторе).