1 октября четверг
СЕЙЧАС +4°С
Пробки 4/10
usd 78.78
eur 92.43
Тема дняЧто нас ждёт в октябре. Обзор новых законов

Все новости

Все новости

На «Телецентре» штрафуют водителей за пассажиров без маски

С 8 утра на остановке дежурит полиция

3 313
80Обсудить

Поделиться

Пассажирам объясняют необходимость ношения масок

Пассажирам объясняют необходимость ношения масок

В Новосибирске штрафуют водителей автобусов за пассажиров без маски

Утром 1 октября в районе остановки «Телецентр» в Ленинском районе Новосибирска пассажиров маршруток и автобусов проверяют на наличие масок. Водителям, чьи пассажиры не носят маски, выписывают штраф.

Фотографию рейда выложил у себя на странице в Facebook житель Новосибирска Денис Иванов.

Как сообщили в пресс-службе правительства региона, проверка проходит сегодня с 8 утра.

— Будет проведена проверка соблюдения пассажирами общественного транспорта масочного режима, а также даны разъяснения о необходимости ношения масок в закрытом пространстве в период противодействия коронавирусу, — сообщили в пресс-центре.

СЮЖЕТ

Всё о коронавирусе и карантине

В проверке масок участвуют начальник управления организации пассажирских перевозок регионального Минтранса Андрей Бенимецкий, представители МКУ «ЦУГАЭТ» и Новосибирского Роспотребнадзора, а также полиция.

К масочному режиму новосибирцы привыкали долго и со скрипом. Распоряжение властей носить защитные маски в общественном транспорте и магазинах привело к публичным скандалам и серьезным штрафам. НГС уже показывал, как новосибирцы соблюдают масочный режим в метро (многие просто проходят турникет и снимают маску на эскалаторе).

По теме

Автор

оцените материал

  • ЛАЙК1
  • СМЕХ1
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ1
  • ПЕЧАЛЬ0

Поделиться

Поделиться

правительствомасочный режим
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

У нас есть специальная рассылка о коронавирусе и карантине в нашем городе.Подпишитесь, чтобы не пропускать новости, которые касаются каждого.

КОММЕНТАРИИ (80)

Пока нет ни одного комментария. Добавьте комментарий первым!