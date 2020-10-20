Ситуация ухудшается: НСО бьёт антирекорды по заболеваемости ковидом шестой день подряд

20 октября в Новосибирской области коронавирус обнаружили у 169 человек — шестой день подряд статистика бьёт предыдущий антирекорд. Впервые за большой промежуток времени антирекорд был побит 15 октября — было зарегистрировано 127 человек, вчерашний показатель за сутки достиг 157 человек.

— По данным оперативного штаба на утро 20 октября , в регионе зарегистрировано 15 305 случаев COVID-19 (+169 за минувшие сутки), в том числе у 957 детей. 13 167 человек выписаны с выздоровлением (+86 за сутки). Скончались еще 6 пациентов: мужчины в возрасте 62, 67 и 74 лет и женщины в возрасте 67, 68 и 72 лет, — говорится в сообщении оперативного штаба по коронавирусу в Новосибирской области.