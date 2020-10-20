Ситуация ухудшается: НСО бьёт антирекорды по заболеваемости ковидом шестой день подряд

В НСО за сутки зарегистрировали 169 заболевших ковидом
20 октября в Новосибирской области коронавирус обнаружили у 169 человек — шестой день подряд статистика бьёт предыдущий антирекорд. Впервые за большой промежуток времени антирекорд был побит 15 октября — было зарегистрировано 127 человек, вчерашний показатель за сутки достиг 157 человек.
— По данным оперативного штаба на утро
Всего в регионе от ковида скончались 539 человек.
В больницах находятся 3490 человек с подтверждённым диагнозом и подозрением на него. В реанимациях лежат 120 пациентов, из них 45 — на искусственной вентиляции лёгких.
— Госпитализированы 52 ребенка с подозрением на коронавирус, в том числе дети с подтвержденным диагнозом. В больницы районов области госпитализированы 1105 пациентов с подозрением на коронавирусную инфекцию и лабораторно подтвержденным диагнозом, — добавили в оперштабе.
Если вам известно, кем были умершие от ковида, вы знаете, как протекала их болезнь, то сообщите об этом в редакцию.
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Недавно люди пожаловались на нехватку антибиотиков в новосибирских аптеках. Горожане не могут найти препараты, которые выписывают им врачи. Заместитель главврача поликлиники № 1 по медицинской части Анастасия Шуркевич объяснила, почему это не повод для паники. Позже нехватку антибиотиков объяснил Росздравнадзор.
На прошлой неделе стало известно, что роддом №2 временно перепрофилируют в ковидный госпиталь. На подготовку больнице дали пять дней, а представитель минздрава назвал ситуацию «почти военным положением». НГС удалось поговорить с сотрудником, каоторый рассказал, как это было.
Накануне НГС поговорил в прямом эфире с врачами, которые ответили на самые популярные вопросы читателей о коронавирусе в регионе. Стало известно, что в Новосибирске планируют развернуть почти 1000 дополнительных коек для больных.