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Ситуация ухудшается: НСО бьёт антирекорды по заболеваемости ковидом шестой день подряд

На сегодня в регионе выявили 169 заболевших

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На искусственной вентиляции лёгких находятся 45 пациентов

На искусственной вентиляции лёгких находятся 45 пациентов

В НСО за сутки зарегистрировали 169 заболевших ковидом

20 октября в Новосибирской области коронавирус обнаружили у 169 человек — шестой день подряд статистика бьёт предыдущий антирекорд. Впервые за большой промежуток времени антирекорд был побит 15 октября — было зарегистрировано 127 человек, вчерашний показатель за сутки достиг 157 человек.

— По данным оперативного штаба на утро 20 октября, в регионе зарегистрировано 15 305 случаев COVID-19 (+169 за минувшие сутки), в том числе у 957 детей. 13 167 человек выписаны с выздоровлением (+86 за сутки). Скончались еще 6 пациентов: мужчины в возрасте 62, 67 и 74 лет и женщины в возрасте 67, 68 и 72 лет, — говорится в сообщении оперативного штаба по коронавирусу в Новосибирской области.

Всего в регионе от ковида скончались 539 человек.

В больницах находятся 3490 человек с подтверждённым диагнозом и подозрением на него. В реанимациях лежат 120 пациентов, из них 45 — на искусственной вентиляции лёгких.

— Госпитализированы 52 ребенка с подозрением на коронавирус, в том числе дети с подтвержденным диагнозом. В больницы районов области госпитализированы 1105 пациентов с подозрением на коронавирусную инфекцию и лабораторно подтвержденным диагнозом, — добавили в оперштабе.

Если вам известно, кем были умершие от ковида, вы знаете, как протекала их болезнь, то сообщите об этом в редакцию.

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СЮЖЕТ

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Недавно люди пожаловались на нехватку антибиотиков в новосибирских аптеках. Горожане не могут найти препараты, которые выписывают им врачи. Заместитель главврача поликлиники № 1 по медицинской части Анастасия Шуркевич объяснила, почему это не повод для паники. Позже нехватку антибиотиков объяснил Росздравнадзор.

На прошлой неделе стало известно, что роддом №2 временно перепрофилируют в ковидный госпиталь. На подготовку больнице дали пять дней, а представитель минздрава назвал ситуацию «почти военным положением». НГС удалось поговорить с сотрудником, каоторый рассказал, как это было.

Накануне НГС поговорил в прямом эфире с врачами, которые ответили на самые популярные вопросы читателей о коронавирусе в регионе. Стало известно, что в Новосибирске планируют развернуть почти 1000 дополнительных коек для больных.

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