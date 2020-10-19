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Новосибирцы жалуются на дефицит антибиотиков в аптеках. Объясняем, где искать лекарства

И что делать, если вы нигде не можете их купить

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Минздрав уже отправил в аптеки письмо с просьбой увеличить запасы лекарств

Минздрав уже отправил в аптеки письмо с просьбой увеличить запасы лекарств

Новосибирцы жалуются на дефицит антибиотиков в аптеках

Из-за второй волны коронавируса в Новосибирске возникли проблемы с покупкой антибиотиков — горожане ежедневно присылают в редакцию десятки жалоб. Много вопросов на эту тему поступило и во время прямой линии с представителями Минздрава НСО:

— Все терапевты выписывают азитромицин. Я тоже вчера стала счастливым обладателем рецепта на этот препарат. Только его нет в городе. Время идёт, а лечиться нечем. Что делать?

— Когда поступят в Новосибирск необходимые лекарства в аптеки для лечения, например азитромицин и левофлоксацин?

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— Когда появятся антибиотики в аптеках? Цефтриаксон и азитромицин приходится покупать в области, в городских аптеках его нет в наличии. Пишут, что в Искитиме еще есть, но хотелось бы в Новосибирске.

Заместитель главврача поликлиники № 1 по медицинской части Анастасия Шуркевич в прямом эфире НГС объяснила, почему это не повод для паники:

— Аптечная сеть — это не та структура, за которую мы (Минздрав. — Прим. ред.) отвечаем. Это, как правило, коммерческие структуры. Они сами формируют запас медикаментов, хотя есть перечень необходимых медикаментов, которые всегда в наличии. Но населению не стоит беспокоиться, потому что любая группа медикаментов имеет аналоги. Те же антибактериальные препараты делятся на классы, и если нет определенного наименования, то в рамках того же класса медикаментов возможны замены. Также возможны замены классов. Но это, опять же, решение лечащего врача, самолечением здесь заниматься не нужно.

Врач призвала новосибирцев спокойнее относиться к ситуации.

— Самое главное — не поддаваться панике. Если вы не нашли один определенный препарат, то можно позвонить врачу, уточнить и проговорить варианты замены, — рекомендовала Анастасия Шуркевич.

При этом региональный Минздрав уже разослал официальные письма в аптеки с просьбой увеличить запасы лекарств:

— Письма разосланы. Также мы заранее формируем перечень медикаментов, которые хотели бы видеть в наличии. Это делается не для того, чтобы стимулировать рост продаж, а чтобы обеспечить доступность для пациентов. Но, опять же, все они идут по международным названиям — здесь нет коррупционной составляющей.

В прошлую пятницу мы проверили, есть ли действительно дефицит лекарств в аптеках, а также рассказали, как найти нужный вам препарат. Например, существует сервис поиска лекарств Lekvapteke, который показывает, какой препарат и в какой дозировке есть в той или иной аптеке города. Мы проверили, есть ли в продаже азитромицин, левофлоксацин и цефтриаксон, на нехватку которых жаловались новосибирцы. Первые два препарата есть в нескольких аптеках, а цефтриаксон на данный момент, судя по данным Lekvapteke, в Новосибирске не купить.

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коронавирус в Новосибирскедефицит лекарств
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