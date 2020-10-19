Новосибирцы жалуются на дефицит антибиотиков в аптеках. Объясняем, где искать лекарства

Из-за второй волны коронавируса в Новосибирске возникли проблемы с покупкой антибиотиков — горожане ежедневно присылают в редакцию десятки жалоб. Много вопросов на эту тему поступило и во время прямой линии с представителями Минздрава НСО:

— Все терапевты выписывают азитромицин. Я тоже вчера стала счастливым обладателем рецепта на этот препарат. Только его нет в городе. Время идёт, а лечиться нечем. Что делать?

— Когда поступят в Новосибирск необходимые лекарства в аптеки для лечения, например азитромицин и левофлоксацин?