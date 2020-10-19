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Почему скорая едет по 40 часов? Что нас ждёт? Прямой эфир о ситуации с коронавирусом в Новосибирске

Задавайте свой вопрос экспертам — главврачу скорой, представителю поликлиники и главному инфекционисту

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Эксперты рассказали о ситуации с коронавирусом в Новосибирской области

На фоне второй волны коронавируса к медицине возникает много вопросов. Мы решили обсудить их с экспертами от Минздрава.

Почему ситуация в регионе ухудшается? Что нужно сделать для её улучшения? Почему некоторые новосибирцы не могут по несколько дней дождаться скорой помощи и участкового терапевта? Хватает ли мест в стационарах? Почему далеко не всем больным назначают тест на ковид, а многие заболевшие с характерными симптомами вынуждены идти в поликлиники и сидеть в очередях со всеми?

На эти вопросы ответят главный инфекционист Новосибирской области и главврач инфекционной больницы № 1 Лариса Позднякова, главный врач Новосибирской станции скорой медицинской помощи Ирина Большакова и заместитель главврача поликлиники № 1 по медицинской части Анастасия Шуркевич.

Начало в 10:30. Прямой эфир вы можете смотреть в нашем аккаунте Instagram.

Здесь мы будем вести текстовую трансляцию.

Александра Бруня

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До конца недели в Новосибирске развернут дополнительно 992 койки для пациентов с коронавирусом.

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Александра Бруня

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Главный инфекционист считает, что открытие госпиталей на стадионах и в экспоцентре не целесообразно. Нет кадров и необходимого оборудования для их функционирования.

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Александра Бруня

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— Никто в мире не может сделать прогноза. Скорость распространения осенью значительно увеличилось. Невозможно подготовить медицинские кадры так быстро, — объяснила Лариса Позднякова.

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Александра Бруня

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— Нет сегодня ни одного субъекта в РФ и мире, чтобы там было легко. Справляется ли медицина? Я считаю, что да, — рассказала главный инфекционист.

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Александра Бруня

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Лариса Позднякова сообщила, что сейчас в Новосибирске открывают новые койки под коронавирус.

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Александра Бруня

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Прямой эфир начался.

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коронавирускоронавирус в Новосибирске
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