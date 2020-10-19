Почему скорая едет по 40 часов? Что нас ждёт? Прямой эфир о ситуации с коронавирусом в Новосибирске

До конца недели в Новосибирске развернут дополнительно 992 койки для пациентов с коронавирусом.
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Главный инфекционист считает, что открытие госпиталей на стадионах и в экспоцентре не целесообразно. Нет кадров и необходимого оборудования для их функционирования.
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— Никто в мире не может сделать прогноза. Скорость распространения осенью значительно увеличилось. Невозможно подготовить медицинские кадры так быстро, — объяснила Лариса Позднякова.
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— Нет сегодня ни одного субъекта в РФ и мире, чтобы там было легко. Справляется ли медицина? Я считаю, что да, — рассказала главный инфекционист.
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Лариса Позднякова сообщила, что сейчас в Новосибирске открывают новые койки под коронавирус.
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Прямой эфир начался.
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