Почему скорая едет по 40 часов? Что нас ждёт? Прямой эфир о ситуации с коронавирусом в Новосибирске

На фоне второй волны коронавируса к медицине возникает много вопросов. Мы решили обсудить их с экспертами от Минздрава.

Почему ситуация в регионе ухудшается? Что нужно сделать для её улучшения? Почему некоторые новосибирцы не могут по несколько дней дождаться скорой помощи и участкового терапевта? Хватает ли мест в стационарах? Почему далеко не всем больным назначают тест на ковид, а многие заболевшие с характерными симптомами вынуждены идти в поликлиники и сидеть в очередях со всеми?

На эти вопросы ответят главный инфекционист Новосибирской области и главврач инфекционной больницы № 1 Лариса Позднякова, главный врач Новосибирской станции скорой медицинской помощи Ирина Большакова и заместитель главврача поликлиники № 1 по медицинской части Анастасия Шуркевич.



Начало в 10:30. Прямой эфир вы можете смотреть в нашем аккаунте Instagram.

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