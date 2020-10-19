Росздравнадзор объяснил нехватку рецептурных лекарств в аптеках Новосибирска

Правительство Новосибирской области пообещало усилить контроль за поступлением медикаментов в аптеки региона, а в Росздравнадзоре объяснили, с чем может быть связано отсутствие рецептурных лекарств.



Об этом стало известно во время совещания в правительстве 19 октября, где выступила руководитель территориального органа Росздравнадзора по Новосибирской области Елена Хрусталева.

— Представитель Росздравнадзора отметила, что проводимые проверки показывают, что в тех аптечных сетях, которые осуществляют отпуск рецептурных препаратов по правилам, они сохраняются в наличии, в аптеках, которые нарушают рецептурный отпуск, необходимых препаратов обычно нет, — передаёт пресс-служба губернатора и правительства.