Росздравнадзор объяснил нехватку рецептурных лекарств в аптеках Новосибирска

Правительство Новосибирской области пообещало усилить контроль за поступлением медикаментов в аптеки региона, а в Росздравнадзоре объяснили, с чем может быть связано отсутствие рецептурных лекарств.
Об этом стало известно во время совещания в правительстве 19 октября, где выступила руководитель территориального органа Росздравнадзора по Новосибирской области Елена Хрусталева.
— Представитель Росздравнадзора отметила, что проводимые проверки показывают, что в тех аптечных сетях, которые осуществляют отпуск рецептурных препаратов по правилам, они сохраняются в наличии, в аптеках, которые нарушают рецептурный отпуск, необходимых препаратов обычно нет, — передаёт пресс-служба губернатора и правительства.
Как доложила Елена Хрусталева, ведомство ежедневно проверяет наличие лекарств в аптечных сетях региона. Мониторинг показывает, что лекарственные препараты, в том числе антибиотики и антивирусные, поступают в аптечные организации, но из-за ажиотажного спроса они очень быстро раскупаются.
— Это препараты рецептурного отпуска, сильнодействующие, поэтому мы рекомендуем жителям Новосибирской области осознанно подходить к приобретению и приему таких препаратов. Покупать только по назначению врача при наличии рецепта. Если происходит неконтролируемый прием препаратов, то формируется устойчивость к ним, таким образом, если человек заболеет, дальнейшее лечение становится более сложным, — подчеркнула Елена Хрусталева.
Как сообщила на совещании начальник департамента по социальной политике мэрии Новосибирска Ольга Незамаева, в «Новосибирской аптечной сети» запас парацетамолосодержащих, противовирусных, антибактериальных препаратов и антибиотиков составляет порядка 1,5 месяца.
— Производителю основных противовирусных препаратов, которые применяются для лечения коронавирусной инфекции, направлено письмо, и аптечная сеть рассчитывает в скором времени получить запас препаратов, соответствующий потребности, — также передали в пресс-службе губернатора и правительства НСО.
В ГКУ НСО «Новосибоблфарм», которое обеспечивает организации льготными медицинскими препаратами по заявкам, по региональной льготе на складах имеется трёхмесячный запас, а в пунктах льготного отпуска 2,5-месячный запас. По федеральной льготе — запас на 3,5 месяца.
О нехватки лекарств в аптеках читатели НГС жалуются с прошлой недели. Много вопросов на эту тему поступило и во время прямой линии с представителями Минздрава НСО. В прошлую пятницу мы проверили, есть ли действительно дефицит лекарств в аптеках, а также рассказали, как найти нужный вам препарат. Например, существует сервис поиска лекарств Lekvapteke, который показывает, какой препарат и в какой дозировке есть в той или иной аптеке города.