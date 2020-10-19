В Новосибирской области коронавирусом заразились 157 человек (такого ещё не было)

В Новосибирской области новый антирекорд по заболевшим ковидом
Сегодня, 19 октября, оперштаб Новосибирской области озвучил новые цифры статистики — число заболевших продолжает расти.
— Зарегистрировано 15 136 случаев COVID-19 (+157 за минувшие сутки), в том числе у 950 детей. 13 081 человек выписан с выздоровлением (+48 за сутки). Скончались еще пять пациентов: мужчины в возрасте 69 лет, 80 лет и 82 года, и женщины в возрасте 65 лет и 78 лет. Всего в регионе от коронавируса умерли 533 человека. В отделениях интенсивной терапии находятся 122 человека. На ИВЛ — 37 пациентов, — говорится в сообщении.
Сейчас госпитализировано 50 детей с подозрением на коронавирус, в том числе дети с подтвержденным диагнозом. Взрослых пациентов с установленным диагнозом COVID-19 и с подозрением на него в инфекционных стационарах Новосибирска — 3 414.
В больницы районов области госпитализированы 1 046 пациентов с подозрением на коронавирусную инфекцию и лабораторно подтвержденным диагнозом.
— Всего в Новосибирской области провели 626 153 теста на коронавирус. Под медицинским наблюдением находятся 2 968 жителей области, 49 825 человек сняты с меднаблюдения, — добавили в оперштабе.
За прошедшие сутки в регионе зарегистрировано 1 488 обращений с ОРВИ, госпитализированы 25 пациентов.
Напомним, последнюю неделю в Новосибирской области отмечался рост выявленных случаев заболевания коронавирусом. В воскресенье, 18 октября, диагноз подтвердился у 149 пациентов, в субботу, 17 октября, — у 135 больных.
Накануне мы рассказывали в пяти полезных карточках, как быть и куда обращаться, если врач отказывается брать у вас анализ на коронавирус.