В Новосибирской области коронавирусом заразились 157 человек (такого ещё не было)

Сейчас госпитализировано 50 детей с подозрением на коронавирус, в том числе дети с подтвержденным диагнозом. Взрослых пациентов с установленным диагнозом COVID-19 и с подозрением на него в инфекционных стационарах Новосибирска — 3 414.

В больницы районов области госпитализированы 1 046 пациентов с подозрением на коронавирусную инфекцию и лабораторно подтвержденным диагнозом.

— Всего в Новосибирской области провели 626 153 теста на коронавирус. Под медицинским наблюдением находятся 2 968 жителей области, 49 825 человек сняты с меднаблюдения, — добавили в оперштабе.

За прошедшие сутки в регионе зарегистрировано 1 488 обращений с ОРВИ, госпитализированы 25 пациентов.

Напомним, последнюю неделю в Новосибирской области отмечался рост выявленных случаев заболевания коронавирусом. В воскресенье, 18 октября, диагноз подтвердился у 149 пациентов, в субботу, 17 октября, — у 135 больных.

Накануне мы рассказывали в пяти полезных карточках, как быть и куда обращаться, если врач отказывается брать у вас анализ на коронавирус.