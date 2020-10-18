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И новый антирекорд: за сутки коронавирусом заразились почти полторы сотни человек

Умерло четыре пациента

16 012
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За сутки в регионе почти полторы сотни новых заболевших

За сутки в регионе почти полторы сотни новых заболевших

В Новосибирской области коронавирус обнаружили у 149 человек

В Новосибирской области коронавирус обнаружили у 149 человек — это новый антирекорд по заболеваемости.

— По данным оперативного штаба, на утро 18 октября в регионе зарегистрировано 14 979 случаев COVID-19 (+149 за минувшие сутки), в том числе у 938 детей. 13 033 человека выписаны с выздоровлением (+56 за сутки).


— Скончались еще четыре пациента: мужчины в возрасте 63 и 68 лет, и женщины в возрасте 74 и 82 лет. Всего в регионе от коронавируса умерли 528 человек, — сообщили в оперштабе.

В отделениях интенсивной терапии находятся 120 человек. На ИВЛ — 28 пациентов. С подозрением на коронавирус госпитализировали 45 детей, в том числе детей с подтвержденным диагнозом.

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На сегодняшний день в инфекционных стационарах находятся 3260 пациентов, как с установленным диагнозом COVID-19, так и с подозрением.

971 пациент с подозрением на коронавирусную инфекцию и лабораторно подтвержденным диагнозом госпитализирован в больницы районов области.

В оперштабе подсчитали, что всего в Новосибирской области сделали 620 054 теста на коронавирус. Под медицинским наблюдением находятся 2888 жителей области, 49 500 человек сняты с меднаблюдения.

По ситуации с ОРВИ: за прошедшие сутки в Новосибирской области зарегистрировали 4501 обращение, госпитализированы 29 пациентов.

Напомним, что вчера в регионе зафиксировали максимальное число заболевших за сутки — коронавирус обнаружили у 135 человек. Также на этой неделе стало известно о смерти 25-летней девушки — она стала самой молодой жертвой коронавируса в Новосибирской области. Ситуация с ковидом в регионе обостряется. Жители не могут дождаться врача, скорые ждут по 40 часов, а в поликлиниках огромные очереди. Что делать, если у вас не берут анализ на коронавирус, посмотрите в нашем материале.

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