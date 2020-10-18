И новый антирекорд: за сутки коронавирусом заразились почти полторы сотни человек

В Новосибирской области коронавирус обнаружили у 149 человек
В Новосибирской области коронавирус обнаружили у
— По данным оперативного штаба, на утро
— Скончались еще четыре пациента: мужчины в возрасте 63 и
В отделениях интенсивной терапии находятся
На сегодняшний день в инфекционных стационарах находятся
971 пациент с подозрением на коронавирусную инфекцию и лабораторно подтвержденным диагнозом госпитализирован в больницы районов области.
В оперштабе подсчитали, что всего в Новосибирской области сделали
По ситуации с ОРВИ: за прошедшие сутки в Новосибирской области зарегистрировали
Напомним, что вчера в регионе зафиксировали максимальное число заболевших за сутки — коронавирус обнаружили у