И новый антирекорд: за сутки коронавирусом заразились почти полторы сотни человек

В Новосибирской области коронавирус обнаружили у 149 человек — это новый антирекорд по заболеваемости.



— По данным оперативного штаба, на утро 18 октября в регионе зарегистрировано 14 979 случаев COVID-19 (+149 за минувшие сутки), в том числе у 938 детей . 13 033 человека выписаны с выздоровлением (+56 за сутки).