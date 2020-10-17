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СрочноЗа сутки заболели рекордное число новосибирцев

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Снова антирекорд: коронавирус обнаружили ещё у 135 новосибирцев

Из больниц выписали 88 человек

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В больницах с подтвержденным ковидом и подозрением на него лежат 3313 человек

В больницах с подтвержденным ковидом и подозрением на него лежат 3313 человек

В Новосибирской области коронавирус обнаружили у 135 человек

В Новосибирской области коронавирус обнаружили у 135 человек, скончались 5 пациентов.

— По данным оперативного штаба, на утро 17 октября в регионе зарегистрировано 14 830 случаев COVID-19 (+135 за минувшие сутки), в том числе у 931 ребенка. 12 977 человек выписаны с выздоровлением (+88 за сутки). Скончались еще 5 пациентов: мужчины в возрасте 45 и 73 лет и женщины в возрасте 66, 70 и 84 лет, — говорится в сообщении оперативного штаба по коронавирусу в Новосибирской области.

Всего в регионе от ковида скончались 524 человека.

В больницах находятся 3313 человек с подтверждённым диагнозом и подозрением на него. В реанимациях лежат 122 пациента, из них 33 — на искусственной вентиляции лёгких.

— Госпитализирован 41 ребенок с подозрением на коронавирус, в том числе дети с подтвержденным диагнозом. В больницы районов области доставлены 1030 пациентов с подозрением на коронавирусную инфекцию и лабораторно подтвержденным диагнозом, — добавили в оперштабе.

Если вы знаете, кем были погибшие от коронавируса и как протекала их болезнь, то сообщите об этом в редакцию дежурному корреспонденту.

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Напомним, что вчера в регионе зафиксировали максимальное число заболевших за сутки — коронавирус обнаружили у 129 человек. Также на этой неделе стало известно о смерти 25-летней девушки — она стала самой молодой жертвой ковида в регионе.

В последнее время выросла нагрузка на скорые. В результате некоторым новосибирцам их приходится ждать по 40 часов. НГС выяснил, с чем связаны такие задержки.

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