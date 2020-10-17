Снова антирекорд: коронавирус обнаружили ещё у 135 новосибирцев

В Новосибирской области коронавирус обнаружили у 135 человек, скончались 5 пациентов.



— По данным оперативного штаба, на утро 17 октября в регионе зарегистрировано 14 830 случаев COVID-19 (+135 за минувшие сутки), в том числе у 931 ребенка. 12 977 человек выписаны с выздоровлением (+88 за сутки). Скончались еще 5 пациентов: мужчины в возрасте 45 и 73 лет и женщины в возрасте 66, 70 и 84 лет, — говорится в сообщении оперативного штаба по коронавирусу в Новосибирской области.

Всего в регионе от ковида скончались 524 человека.