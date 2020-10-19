В Новосибирске откроют 992 новые койки для заболевших ковидом

В Новосибирске под ковидные госпитали отдадут дополнительные места в больницах.
— Завтра мы открываем 100 коек в гинекологической больнице № 2. Со среды — 200 коек в областной клинической больнице, — рассказала главный инфекционист Новосибирской области Лариса Позднякова в эфире Instagram НГС.
Специалист добавила, что отрасль сейчас испытывает большую нагрузку. Новые койки будут открывать постепенно, до конца недели планируют развернуть ещё 992 места в Новосибирске. Сейчас в регионе развернуто 3 977 коек.
На прошлой неделе под распределительный госпиталь отдали роддом № 2, из-за этого роженицы устроили бунт в соцсетях.
НГС ведёт онлайн-трансляцию интервью, в котором главврач скорой помощи Ирина Большакова, главный инфекционист НСО Лариса Позднякова и заместитель главврача поликлиники № 1 по медицинской части Анастасия Шуркевич отвечают на вопросы читателей.
На прошлой неделе правительство НСО сообщило об увеличении количества инфекционных бригад — его назвали «беспрецедентным».