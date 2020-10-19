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В Новосибирске откроют 992 новые койки для заболевших ковидом

Новые места, в частности, появятся в областной клинической больнице и гинекологической больнице №2

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Всего за неделю планируют открыть 992 койки

Всего за неделю планируют открыть 992 койки

В Новосибирске под ковидные госпитали отдадут дополнительные места в больницах.

— Завтра мы открываем 100 коек в гинекологической больнице № 2. Со среды — 200 коек в областной клинической больнице, — рассказала главный инфекционист Новосибирской области Лариса Позднякова в эфире Instagram НГС.

Специалист добавила, что отрасль сейчас испытывает большую нагрузку. Новые койки будут открывать постепенно, до конца недели планируют развернуть ещё 992 места в Новосибирске. Сейчас в регионе развернуто 3 977 коек.

На прошлой неделе под распределительный госпиталь отдали роддом № 2, из-за этого роженицы устроили бунт в соцсетях.

НГС ведёт онлайн-трансляцию интервью, в котором главврач скорой помощи Ирина Большакова, главный инфекционист НСО Лариса Позднякова и заместитель главврача поликлиники № 1 по медицинской части Анастасия Шуркевич отвечают на вопросы читателей.

На прошлой неделе правительство НСО сообщило об увеличении количества инфекционных бригад — его назвали «беспрецедентным».

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