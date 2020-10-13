13 октября вторник
СЕЙЧАС +7°С
Пробки 7/10
usd 77.02
eur 91.00
Тема дняПодробности убийства девушки-трансгендера

Все новости

Все новости

В госпитале на базе роддома №2 развернут сотню коек для ковидных больных

Пациентов начнут принимать до конца текущей недели

333
12Обсудить

Поделиться

Распределительный центр начнёт принимать больных на этой неделе

Распределительный центр начнёт принимать больных на этой неделе

Власти Новосибирской области подтвердили, что роддом №2 в Новосибирске будет работать как распределительный центр для больных коронавирусом.

— Минздрав Новосибирской области принял решение о временном перепрофилировании родильного дома №2. Инфекционный стационар начнет принимать пациентов до конца текущей недели. Госпиталь рассчитан на 100 мест, туда будут переводить из распределительных центров пациентов с подтвержденной коронавирусной инфекцией в состоянии легкой и средней степени тяжести, — говорится в сообщении правительства НСО в официальной группе «ВКонтакте».

СЮЖЕТ

Всё о коронавирусе и карантине

Персонал больницы пройдёт специальное обучение на базе медуниверситета для работы с коронавирусными больными, в больнице также начнут работать инфекционисты, пульмонологи, терапевты и эпидемиологи. Сотрудникам предоставят необходимые средства защиты.

— Во втором роддоме ежегодно принимают всего 1800 родов, причем физиологических, неосложненных родов. Этот небольшой поток пациенток без всякого напряжения примут другие родильные дома Новосибирска. Жительницы Октябрьского района пока будут рожать в городском перинатальном центре, где есть современная реанимация и для рожениц, и для новорожденных, — сообщил главный акушер-гинеколог НСО Рэм Волков.

Правительство также сообщило, что гинекологическая больница №2 относится к резервным медорганизациям, которые могут быть перепрофилированы в инфекционные госпитали. Пока решение об этом не принято.

Вчера, 12 октября, сообщалось о том, что в здании роддома начнёт работать ковидный госпиталь. Из-за этого будущим мамам стали отказывать в записи на роды, после чего они развернули кампанию в социальных сетях.

Число заболевших в регионе выросло на этой неделе — сегодня власти сообщили, что за сутки зафиксировали 114 новых заражённых. При этом губернатор сообщил, что система здравоохранения справляется с таким объёмом.

По теме

Автор

оцените материал

  • ЛАЙК1
  • СМЕХ0
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ0
  • ПЕЧАЛЬ0

Поделиться

Поделиться

роддомковид-госпитальраспределительный центр
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

У нас есть специальная рассылка о коронавирусе и карантине в нашем городе. Подпишитесь, чтобы не пропускать новости, которые касаются каждого.

КОММЕНТАРИИ (12)

Пока нет ни одного комментария. Добавьте комментарий первым!