В госпитале на базе роддома №2 развернут сотню коек для ковидных больных

Персонал больницы пройдёт специальное обучение на базе медуниверситета для работы с коронавирусными больными, в больнице также начнут работать инфекционисты, пульмонологи, терапевты и эпидемиологи. Сотрудникам предоставят необходимые средства защиты.

— Во втором роддоме ежегодно принимают всего 1800 родов, причем физиологических, неосложненных родов. Этот небольшой поток пациенток без всякого напряжения примут другие родильные дома Новосибирска. Жительницы Октябрьского района пока будут рожать в городском перинатальном центре, где есть современная реанимация и для рожениц, и для новорожденных, — сообщил главный акушер-гинеколог НСО Рэм Волков.

Правительство также сообщило, что гинекологическая больница №2 относится к резервным медорганизациям, которые могут быть перепрофилированы в инфекционные госпитали. Пока решение об этом не принято.

Вчера, 12 октября, сообщалось о том, что в здании роддома начнёт работать ковидный госпиталь. Из-за этого будущим мамам стали отказывать в записи на роды, после чего они развернули кампанию в социальных сетях.