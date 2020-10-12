«Система здравоохранения справляется»: власти НСО рассказали, что будут делать для борьбы с ковидом

Власти НСО не стали принимать решения о новых ковидных ограничениях
Власти Новосибирской области рассказали о том, как будут бороться с коронавирусом в ближайшее время.
— Я так понимаю, ситуация усложняется, становится более напряжённой, но тем не менее система здравоохранения справляется. Исходя из этого, на этой неделе какие-то дополнительные ограничительные мероприятия не вводим, но тем не менее надо усилить административную работу, контроль за соблюдением необходимых мер санитарно-эпидемиологических и усилить информационную работу. На основании доклада главного санитарного врача и проведенного Роспотребом анализа я вижу, что далеко не все категории граждан, в том числе группы риска, услышали, что ситуация сложная, — заявил губернатор Андрей Травников во время оперативного совещания.
Власти собираются использовать все возможные каналы связи, чтобы проинформировать население о важности санитарно-эпидемиологических мер.
— Есть определенный рост по ковидной инфекции. Перепрофилируем медицинские учреждения под ковидные госпитали и распределительные центры, ситуация находится на контроле у министерства здравоохранения. У нас основной объём выявленных случаев приходится на Новосибирск. Перепрофилируем клиники, — сообщил министр здравоохранения НСО Константин Хальзов.
Сейчас в городе работают четыре распределительных центра для заболевших ковидом, они находятся на обоих берегах.
— Что касается коронавирусной инфекции. Ситуация остается сложной. Она управляемая и прогнозируемая. Мы идем с нарастанием эпидпроцесса. Он был запрогнозирован, это связанно с сезонностью. Мы идем на небольшой прирост, — сообщил глава Роспотребнадзора Новосибирской области Александр Щербатов.
Также ведомство провело мониторинг соблюдения масочного режима. Выяснилось, что чаще всего его нарушают в автобусах —
— Нужно вспомнить хороший опыт, который мы накопили весной. Мы в мае всех информировали, уговаривали. А в июне тех, кто не услышал, жестко привлекали к ответственности. Этап информирования прошёл, он в сентябре был. Сейчас нужно гайки закрутить, — прокомментировал ситуацию на транспорте губернатор.
Напомним, что ранее оперштаб сообщил о 115 заболевших ковидом за сутки. Также в Новосибирске резко увеличилось количество классов, которые перевели на дистанционное обучение.