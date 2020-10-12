«Система здравоохранения справляется»: власти НСО рассказали, что будут делать для борьбы с ковидом

Власти Новосибирской области рассказали о том, как будут бороться с коронавирусом в ближайшее время.

— Я так понимаю, ситуация усложняется, становится более напряжённой, но тем не менее система здравоохранения справляется. Исходя из этого, на этой неделе какие-то дополнительные ограничительные мероприятия не вводим, но тем не менее надо усилить административную работу, контроль за соблюдением необходимых мер санитарно-эпидемиологических и усилить информационную работу. На основании доклада главного санитарного врача и проведенного Роспотребом анализа я вижу, что далеко не все категории граждан, в том числе группы риска, услышали, что ситуация сложная, — заявил губернатор Андрей Травников во время оперативного совещания.