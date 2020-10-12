В Новосибирской области коронавирус обнаружили у 115 человек.
— По ковидной заболеваемости. Подтверждены с нарастающим итогом 14 205 человек. Выписаны с выздоровлением 12 508 пациентов. Количество лабораторных случаев за последние сутки — 115. Количество проведенных исследований — 579 098, — сообщил министр здравоохранения НСО Константин Хальзов во время оперативного совещания в правительстве региона.
Напомним, что вчера оперативный штаб сообщил о резком подъёме заболеваемости ковидом — его обнаружили у 118 человек.
Также накануне пациенты с коронавирусом заявили о нехватке кислорода в больнице № 25. Информацию прокомментировали в самом медучреждении.
Ранее иммунолог Анна Петухова рассказала НГС о самых больших заблуждениях, связанных с коронавирусом. Почитайте об этих мифах, из-за которых медикам хочется рыдать.