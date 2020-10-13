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Ещё 5 человек погибли от коронавируса в Новосибирской области. Самому молодому был 31 год

В отделениях реанимации находятся 119 человек. На ИВЛ — 28 пациентов

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За сутки в регионе выявили 114 новых случаев

За сутки в регионе выявили 114 новых случаев

Число погибших от коронавируса в НСО перевалило за 500 человек.

Ещё 5 человек скончались от коронавируса в Новосибирской области. За сутки зарегистрировали ещё 114 новых случаев.

— По данным оперативного штаба на утро 13 октября, в регионе выявлено 14 319 случаев COVID-19 (+114 за минувшие сутки), в том числе у 891 ребенка. 12 603 пациента выздоровели (+95 за сутки), — говорится в сообщении оперштаба.

Скончались еще 5 пациентов: мужчина, ему был 31 год, две женщины в возрасте 67 лет, а также женщины в возрасте 74 и 79 лет.

Всего в регионе от коронавируса умер 501 человек.

В отделениях реанимации находятся 119 человек. На ИВЛ — 28 пациентов.

Госпитализированы 44 ребенка с подозрением на коронавирус, в том числе дети с подтвержденным диагнозом.

Взрослых пациентов с установленным диагнозом COVID-19, а также с подозрением на него в инфекционных стационарах Новосибирска — 2849.

В больницы районов области с подозрением на коронавирусную инфекцию и лабораторно подтвержденным диагнозом госпитализированы 879 пациентов.

Если вы знали умершего от коронавируса молодого мужчину, или других погибших, просьба связаться с редакцией.

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8-923-157-00-00

Вчера оперштаб отчитался ещё о 5 новых смертях от коронавируса. Одной из погибших женщин было 25 лет — это самая молодая жертва пандемии в Новосибирской области.

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COVID-19медицинакоронавирус в Новосибирске
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