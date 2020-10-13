Ещё 5 человек погибли от коронавируса в Новосибирской области. Самому молодому был 31 год

Ещё 5 человек скончались от коронавируса в Новосибирской области. За сутки зарегистрировали ещё 114 новых случаев.



— По данным оперативного штаба на утро 13 октября , в регионе выявлено 14 319 случаев COVID-19 (+114 за минувшие сутки), в том числе у 891 ребенка. 12 603 пациента выздоровели (+95 за сутки), — говорится в сообщении оперштаба.

Скончались еще 5 пациентов: мужчина, ему был 31 год, две женщины в возрасте 67 лет, а также женщины в возрасте 74 и 79 лет.

Всего в регионе от коронавируса умер 501 человек.



В отделениях реанимации находятся 119 человек. На ИВЛ — 28 пациентов.

