Ещё 5 человек погибли от коронавируса в Новосибирской области. Самому молодому был 31 год

Число погибших от коронавируса в НСО перевалило за 500 человек.
Ещё 5 человек скончались от коронавируса в Новосибирской области. За сутки зарегистрировали ещё 114 новых случаев.
— По данным оперативного штаба на утро
Скончались еще 5 пациентов: мужчина, ему был 31 год, две женщины в возрасте 67 лет, а также женщины в возрасте 74 и 79 лет.
Всего в регионе от коронавируса умер 501 человек.
В отделениях реанимации находятся 119 человек. На ИВЛ — 28 пациентов.
Госпитализированы 44 ребенка с подозрением на коронавирус, в том числе дети с подтвержденным диагнозом.
Взрослых пациентов с установленным диагнозом
В больницы районов области с подозрением на коронавирусную инфекцию и лабораторно подтвержденным диагнозом госпитализированы 879 пациентов.
Если вы знали умершего от коронавируса молодого мужчину, или других погибших, просьба связаться с редакцией.
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Вчера оперштаб отчитался ещё о 5 новых смертях от коронавируса. Одной из погибших женщин было 25 лет — это самая молодая жертва пандемии в Новосибирской области.