От коронавируса умерла 25-летняя девушка — это самая молодая жертва пандемии в Новосибирской области

В Новосибирской области от коронавируса скончались пять пациентов, одной из них было 25 лет.



— Умерли пять пациентов: мужчина в возрасте 68 лет и женщины, им было 25 лет, 71 год, 72 года и 81 год, — говорится в сообщении оперативного штаба по коронавирусу в Новосибирской области.

Всего в регионе от ковида скончались 496 человек.



В больницах находятся 2 639 человек с подтверждённым диагнозом и подозрением на него. В реанимациях лежат 110 пациентов, из них 28 — на искусственной вентиляции лёгких.

