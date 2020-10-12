От коронавируса умерла 25-летняя девушка — это самая молодая жертва пандемии в Новосибирской области

От коронавируса умерла 25-летняя жительница Новосибирской области
В Новосибирской области от коронавируса скончались пять пациентов, одной из них было 25 лет.
— Умерли пять пациентов: мужчина в возрасте 68 лет и женщины, им было 25 лет, 71 год, 72 года и 81 год, — говорится в сообщении оперативного штаба по коронавирусу в Новосибирской области.
Всего в регионе от ковида скончались 496 человек.
В больницах находятся 2 639 человек с подтверждённым диагнозом и подозрением на него. В реанимациях лежат 110 пациентов, из них 28 — на искусственной вентиляции лёгких.
— Под медицинским наблюдением находятся 2 782 жителя региона, 47 547 человек сняты с меднаблюдения, — добавили в оперштабе.
Если вы знали умершую 25-летнюю девушку или знакомы с её семьей, то свяжитесь с дежурным корреспондентом.
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Всего в регионе за сутки обнаружили 115 заболевших. Сегодня на оперативном совещании губернатор НСО сообщил, что система здравоохранения справляется с ситуацией.
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