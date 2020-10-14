В Новосибирске увеличили число инфекционных бригад скорой — правительство назвало его «беспрецедентным»

В Новосибирске увеличили количество инфекционных бригад скорой помощи
В Новосибирске увеличили количество инфекционных бригад скорой помощи — правительство региона назвало это число «беспрецедентным»: речь идёт не о 27 бригадах, как было весной, а о 35.
— У нас есть чёткий порядок, к кому скорая помощь выезжает в первую очередь. Основная работа скорой, и не только сейчас, всегда — это помощь пациентам в ситуации, когда существует угроза жизни. Приоритет определяется на уровне диспетчерской, когда человек звонит, решается, к кому бригада выезжает в первую очередь, к кому — во вторую очередь. И, конечно, пациенты с простым повышением температуры обслуживаются отсроченно. Но, с учётом того, что количество этих вызовов увеличилось, мы увеличиваем количество бригад. Мы обратились и к руководству медуниверситета, и к руководству медколледжа, мы привлекаем ординаторов, студентов старших курсов, чтобы помочь нашим медикам, — передаёт слова министра здравоохранения Новосибирской области Константина Хальзова пресс-служба правительства региона.
Весной 2020 года, то есть в начале пандемии, максимальное количество инфекционных бригад в сутки достигало 27. Ранее ожидалось, что число бригад увеличат до 32.
Кроме того, министр признал, что система здравоохранения Новосибирской области сейчас испытывает колоссальную нагрузку, особенно первичное звено — поликлиники.
— Разница между клинической картиной ковидной инфекции и ОРВИ практически нет, поэтому при признаках ОРВИ необходимо оставаться дома. И мы сегодня столкнулись с тем, что количество вызовов врачей на дом выросло в среднем в четыре раза. Предположить, что у нас вдруг в четыре раза выросло количество медицинского персонала, невозможно. Мы сегодня мобилизуем все наши усилия, чтобы значительно увеличить количество инфекционных бригад первичного звена за счет перераспределения внутри медицинских учреждений, — сказал Константин Хальзов.
Ранее мы писали о том, что новосибирцы с температурой ждут скорую помощь по 40 часов. Сегодня мы опубликовали полезную инструкцию в двух карточках, в которой объясняется, в каком случае и куда звонить, если вам нужна медицинская помощь.