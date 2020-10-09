Как наказывают новосибирцев без масок: 13 фото из автобусов и маршруток

В транспорте Новосибирска ужесточили контроль масочного режима
На фоне новостей про вторую волну и рост заболеваемости коронавирусной инфекцией в Новосибирске участились рейды по соблюдению масочного режима. Очередное мероприятие прошло в эту пятницу, 9 октября. За пассажирами без масок следили Минтранс, полиция и Роспотребнадзор. Как это было — в фотографиях Александра Ощепкова.
Помните, как всё начиналось? Масочный режим в Новосибирске ввели в марте, к нему сибиряки привыкали долго и со скрипом. Распоряжение властей носить защитные маски в общественном транспорте и магазинах привело к публичным скандалам и серьезным штрафам.
НГС уже показывал, как новосибирцы соблюдали этим летом масочный режим в метро (спойлер: многие просто проходят турникет и снимают маску на эскалаторе) и смотрел, как пассажиры воюют за право ездить без защитных масок в автобусах и маршрутках.