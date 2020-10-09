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Как наказывают новосибирцев без масок: 13 фото из автобусов и маршруток

Из-за одного пассажира-нарушителя может встать весь автобус — смотрим, что происходит на самом деле

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В Новосибирске возобновляются активные рейды по проверке соблюдения масочного режима

В Новосибирске возобновляются активные рейды по проверке соблюдения масочного режима

В транспорте Новосибирска ужесточили контроль масочного режима

На фоне новостей про вторую волну и рост заболеваемости коронавирусной инфекцией в Новосибирске участились рейды по соблюдению масочного режима. Очередное мероприятие прошло в эту пятницу, 9 октября. За пассажирами без масок следили Минтранс, полиция и Роспотребнадзор. Как это было — в фотографиях Александра Ощепкова.

Если вы любитель носить маску на подбородке или в кармане, то вам придется раскошелиться на штраф

Если вы любитель носить маску на подбородке или в кармане, то вам придется раскошелиться на штраф

По идее даже из-за одного пассажира без маски перевозчик обязан остановиться

По идее даже из-за одного пассажира без маски перевозчик обязан остановиться

На деле же за пассажирами сейчас практически никто не следит, а масочный режим соблюдают только единицы

На деле же за пассажирами сейчас практически никто не следит, а масочный режим соблюдают только единицы

За несоблюдение масочного режима сибирякам по-прежнему грозит штраф от тысячи рублей

За несоблюдение масочного режима сибирякам по-прежнему грозит штраф от тысячи рублей

Если же человек без маски будет замечен в общественном транспорте, то штраф может грозить и перевозчику — от ста тысяч рублей

Если же человек без маски будет замечен в общественном транспорте, то штраф может грозить и перевозчику — от ста тысяч рублей

Сейчас пассажиры в масках — к сожалению, скорее исключение, чем правило

Сейчас пассажиры в масках — к сожалению, скорее исключение, чем правило

Многие надевают маски для вида — при случае стягивают их на подбородок или вовсе прячут в карманы

Многие надевают маски для вида — при случае стягивают их на подбородок или вовсе прячут в карманы

Сегодня специалисты рассказали пассажирам о необходимости масок в любом закрытом пространстве при скоплении народа

Сегодня специалисты рассказали пассажирам о необходимости масок в любом закрытом пространстве при скоплении народа

Часть пассажиров надевали маски при виде проверяющих, но находились и любители поскандалить

Часть пассажиров надевали маски при виде проверяющих, но находились и любители поскандалить

В результате с нарушителями провели шесть профилактических бесед

В результате с нарушителями провели шесть профилактических бесед

Два протокола было составлено именно за отсутствие маски в общественном транспорте

Два протокола было составлено именно за отсутствие маски в общественном транспорте

Ещё 19 нарушителей оказались без документов — им придётся самим подойти в отдел полиции, где на них всё-таки будут составлены протоколы

Ещё 19 нарушителей оказались без документов — им придётся самим подойти в отдел полиции, где на них всё-таки будут составлены протоколы

Помните, как всё начиналось? Масочный режим в Новосибирске ввели в марте, к нему сибиряки привыкали долго и со скрипом. Распоряжение властей носить защитные маски в общественном транспорте и магазинах привело к публичным скандалам и серьезным штрафам.

НГС уже показывал, как новосибирцы соблюдали этим летом масочный режим в метро (спойлер: многие просто проходят турникет и снимают маску на эскалаторе) и смотрел, как пассажиры воюют за право ездить без защитных масок в автобусах и маршрутках.

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штрафобщественный транспорткоронавирус в Новосибирскемасочный режим
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