Как наказывают новосибирцев без масок: 13 фото из автобусов и маршруток

На фоне новостей про вторую волну и рост заболеваемости коронавирусной инфекцией в Новосибирске участились рейды по соблюдению масочного режима. Очередное мероприятие прошло в эту пятницу, 9 октября. За пассажирами без масок следили Минтранс, полиция и Роспотребнадзор. Как это было — в фотографиях Александра Ощепкова.