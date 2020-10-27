Роспотребнадзор ввел общий масочный режим в России

Роспотребнадзор ввел всеобщий масочный режим. Соответствующее постановление было подписано главой ведомства Анной Поповой.
— Лицам, находящимся на территории Российской Федерации, обеспечить ношение гигиенических масок для защиты органов дыхания в местах массового пребывания людей, в общественном транспорте, такси, на парковках, в лифтах, — говорится в постановлении.
Местами массового пребывания людей, где вводится обязательный масочный режим, считается пространство, где могут сразу находиться более 50 человек, пояснили в Роспотребнадзоре.
Также исходя из санитарно-эпидемиологической обстановки рекомендовано запретить с 23 до 6 часов работать общепиту. В это же время рекомендовано запретить проведение развлекательных мероприятий.
Постановление вступает в силу со дня, следующего за днем его официального опубликования. То есть, с 28 октября.