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Роспотребнадзор ввел общий масочный режим в России

Постановление подписано главным санитарным врачом

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Теперь маски обязали носить официально

Теперь маски обязали носить официально

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Роспотребнадзор ввел всеобщий масочный режим. Соответствующее постановление было подписано главой ведомства Анной Поповой.

— Лицам, находящимся на территории Российской Федерации, обеспечить ношение гигиенических масок для защиты органов дыхания в местах массового пребывания людей, в общественном транспорте, такси, на парковках, в лифтах, — говорится в постановлении.

Местами массового пребывания людей, где вводится обязательный масочный режим, считается пространство, где могут сразу находиться более 50 человек, пояснили в Роспотребнадзоре.

Также исходя из санитарно-эпидемиологической обстановки рекомендовано запретить с 23 до 6 часов работать общепиту. В это же время рекомендовано запретить проведение развлекательных мероприятий.

Постановление вступает в силу со дня, следующего за днем его официального опубликования. То есть, с 28 октября.

Постановление зарегистрировано 26 октября

Постановление зарегистрировано 26 октября

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В силу документ вступит завтра

В силу документ вступит завтра

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Анна ПоповаРоспотребнадзоркоронавирус
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