Влюбленная девушка отдала жениху из «Тиндера» 870 тысяч, взятых в кредит. Почему полиция не возбуждает дело

Не скрывался, поддерживал отношения — в возбуждении отказать

И Мария, и Елена говорят, что после заявлений в полицию Максим начал им угрожать. При этом обеим девушкам в возбуждении уголовного дела отказали.



— В постановлении полиции сказано, что нет состава преступления, есть договор займа и расписка, это гражданско-правовые отношения. Он не скрывается, платить не отказывается, — цитирует ответ полиции Елена. — Также ссылаются на то, что часть денег он вернул. Но он по-прежнему мне должен свыше миллиона рублей.



В ответе полиции на заявление Марии сказано следующее: «Отказать в возбуждении уголовного дела по части 2 статьи 159 УК РФ («Мошенничество») за отсутствием состава преступления. Как следует из материала проверки, между Н. и Б. сложились близкие отношения, свидетельствующие о том, что она предоставляла деньги и имущество Н. по собственному усмотрению и желанию, руководствуясь личными соображениями. Исходя из смысла закона, мошенничеством признается хищение чужого имущества путем обмана и злоупотребления доверием. Хищение — это безвозмездное (подчеркнуто) изъятие имущества в пользу виновного. По смыслу закона, для привлечения к уголовной ответственности является намерение лица не выполнять свои обязательства».



Далее в отказе приводятся расписки ухажера. Полиция делает вывод, что «претензий она к нему не предъявляла, в суд не обращалась».



«Н. признавал факт приема денег, от своих обязательств по возврату денег не отказывался, от Б. не скрывался, поддерживал с ней отношения, — говорится в постановлении МВД. — Нет основания утверждать, что Н. умышленно уклоняется от обязательств и изымал деньги без цели их возврата».



Мария возмущена ответом правоохранительных органов.



— То есть здесь двоякое правосудие. За долги перед одной девушкой он получил условный срок, а по нашим долгам полиция не видит состава преступления. Из 870 тысяч он вернул мне 56 тысяч рублей, и то только после заявления в полицию. Больше он ничего не возвращает, — говорит Мария.

Адвокат Анастасия Шардакова советует потерпевшим идти до конца.



— Чем больше заявлений на гражданина, тем больше вероятность привлечь к уголовной ответственности, поскольку будет прослеживаться система, — подчеркивает адвокат. — В данном случае девушкам совместно необходимо добиваться возбуждения уголовного дела. Для этого необходимо доказать, что молодой человек заведомо не имел намерений возвращать денежные средства. У него уже была задолженность перед потерпевшей по уголовному делу по статье 159 УК РФ, не погасив ее, мужчина берет вновь в долг у двух разных людей крупные суммы денег. За счет каких денежных средств он планировал погасить долги? Какие действия предпринимал к погашению долгов? Была ли у него реальная возможность заработать денежные средства, чтобы их вернуть? Или он заранее знал, что возвращать не планирует? Ответы на эти вопросы необходимо получить правоохранительным органам. Думаю, в данном случае мы можем говорить об обмане и злоупотреблении доверием.



Семейный психолог, руководитель центра «Философия родительства» Юлия Романенко считает, что причины такого доверия со стороны женщин стоит искать в подсознании и воспитании.



— Всем нам знакома фраза: «Любовь надо заслужить». Это характерно для девушек в постсоветском пространстве, — отмечает эксперт. — Всех нас воспитывали в таком ключе, чтобы заслужить любовь и похвалу, девочке надо прибраться, помыть посуду и так далее. Мы это делали не потому что, например, есть личный ресурс или желание, мы хотели заслужить поощрение. Как правило, истинные причины лежат глубоко в подсознании. Это в нас очень глубоко сидит. Я как практикующий психолог часто встречаюсь с такой проблемой. Эта установка «заслужи любовь» лишает девушку воли: она думает, что если откажется от друзей, своих желаний, от себя, она получит любовь партнера. Именно это и привлекает к ней психологических уродов, если можно так выразиться. Кто-то на этом имеет власть, а кто-то просто монетизирует и получает материальные блага.

