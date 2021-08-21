Влюбленная девушка отдала жениху из «Тиндера» 870 тысяч, взятых в кредит. Почему полиция не возбуждает дело

У одной он просил на решение проблем с дедушкиным бизнесом, у другой — на лечение ребенка, мать которого якобы умерла при родах, у обеих — на свои проблемы со здоровьем. Для девушек, воспитанных в постсоветском пространстве, говорит психолог, характерна установка «любовь надо заслужить». И, несмотря на недавнее знакомство, они ему помогали — беспокоясь за возлюбленного и не имея своих денег, брали кредиты и займы. Сейчас выплачивают их сами. Полиция дела не возбуждает — деньги отдавали добровольно. А наивные девушки тем временем ищут других пострадавших от «мошенника из "Тиндера"».
«Я была как в тумане и верила»
Марии 31 год, работает супервайзером. В октябре 2020 года Максим написал ей в личные сообщения в приложение «Тиндер». Девушка ответила, завязалась переписка. После продолжили общаться в мессенджере. Начали встречаться, Мария несколько раз ездила в гости к Максиму, чаще он приезжал к ней, но больше они переписывались и созванивались.
Девушка рассказывает: она довольно быстро заметила за Максимом определенные странности. Так, была путаница с его фамилией. Также, говорит Мария, ей он сказал, что ему 29 лет, позже выяснилось, что 26.
— Почему соврал, внятно объяснить не смог, — рассказывает Мария. — Говорил про себя, что долго служил военным в Абхазии, якобы когда встречался со мной, работал помощником прокурора, потом — в полиции. Однажды сказал, что уезжает на два дня в Москву, а через некоторое время написал, что ему сделали операцию на спине, и ему нужно купить корсет. Просил перевести ему 15 тысяч рублей. Это была первая просьба, а потом он стал просить суммы больше и чаще.
По словам Марии, в переписке Максим всегда давил на жалость, буквально умолял помочь ему, писал, что он находится в безвыходном положении. Мария верила, хотела помочь. Денег у нее не было, девушка брала кредиты.
— Как-то он написал, что на своей машине сбил человека, возбудили уголовное дело, а прокурор попросил взятку на сумму в сто тысяч рублей, — говорит девушка. — После этого Максим стал умолять спасти его и перевести эти деньги.
На тот момент Максим уже был должен ей около 200 тысяч рублей, говорит девушка. Почуяв неладное, Мария попросила оставить расписку. Он оставил — без паспортных данных, обещал добавить их позже. Но сто тысяч девушка ему отдала, для этого взяв очередной кредит.
Но просьбы Максима, говорит Мария, на этом не прекратились. Всё это время они продолжали изредка встречаться, в основном переписывались и созванивались.
— Он сказал, что занялся дедушкиным бизнесом и перепродает «Газели», — рассказала Мария. — Но на машинах якобы висят штрафы, которые ему надо выплатить. Снова попросил денег. Я не знаю, почему так верила ему. Была словно пелена перед глазами. Он обещал жить вместе, осыпал комплиментами, умолял о помощи.
Попросил на лечение сына, сказал, что жена умерла при родах
В феврале 2021 года Максим попросил деньги... на лечение трехлетнего сына, о котором раньше не говорил вообще, а когда однажды Мария заметила в его квартире коляску и кроватку, сказал, что это вещи его сестры. Девушка вспоминает, что Максим этот разговор начал так: «Я хочу сказать — у меня есть сын, и ему нужна помощь». Он утверждал, что его жена умерла при родах, а ребенку необходима пересадка почки.
— Между просьбами о деньгах он вернул мне 16 тысяч рублей, — говорит собеседница. — Никуда не пропадал, поэтому я ему верила.
По словам Марии, Максим знал, что она взяла крупные кредиты, и обещал сам гасить долг, даже интересовался графиками платежей. Девушка не платила взносы четыре месяца, ей стали звонить коллекторы. Выяснилось, что Максим платежи не вносит. В ответ на ее претензию он обещал оплатить всё позже, говорил, что просто не может снять деньги со своего «военного счета».
— Звонки от коллекторов стали всё чаще, я поняла, что уже не тяну такие суммы долгов, — призналась Мария. — Коллекторы угрожали, что мне придется продать квартиру и всё имущество. Я до сих пор плачу ипотеку. Это была точка кипения, я сама пошла в полицию и написала заявление на Максима.
К марту 2021 года Максим взял у Марии в долг 870 тысяч рублей, говорит девушка. Уже в отделе полиции пермячке сообщили, что с ним уже судилась такая же обманутая пермячка. Тогда ему дали два года условно по статье «Мошенничество».
Мария стала искать других пострадавших от Максима. Опубликовала в пабликах «Черный список» фото бывшего жениха с описанием сложившейся ситуации. В итоге нашла еще двух пострадавших. Одной Максим должен 250 тысяч рублей, другой — 1,2 миллиона рублей.
Всего, чтобы помочь возлюбленному, Мария взяла пять крупных кредитов и несколько микрозаймов в микрофинансовых организациях. Кредиты она погашает до сих пор, микрозаймы помогла выплатить ее сестра.
«Психологически давил болезнями, я переживала за него»
Мы пообщались с еще одной потерпевшей — Еленой (имя изменено). Девушка подтвердила, что Максим в период с 2018 по 2019 год взял у нее 1,2 миллиона рублей в долг.
— Симпатичный парень первым подошел ко мне в кафе. Разговорился, предложил познакомиться, — вспоминает Елена. — Как мужчина он легко внушает доверие. Довольно быстро стал предлагать жить вместе, звал замуж, планировал со мной детей.
Елена полностью доверяла Максиму, они встречались, ходили на свидания, и, когда он стал периодически брать деньги в долг, находила ему нужные суммы.
— Он просил на операции, лечение переломов, на лечение сына, которого, как потом оказалось, на тот момент еще не было, — рассказывает Елена. — Иногда просил деньги даже на еду. Потом сказал мне, что якобы он серьезным людям должен много денег, за ним приехали и его забрали, похитили прямо с улицы. Сейчас понимаю, что смешно звучит, а тогда... Я была как в тумане. Я не могу объяснить, что со мной тогда было. Психологически он очень сильно давил этими болезнями, а я переживала за него. Верила. Я тоже набрала кредитов, чтобы помочь ему, до сих пор выплачиваю все эти займы.
Потом Елена узнала, что Максим стал фигурантом уголовного дела и у него идет суд по статье «Мошенничество».
— О суде он сам мне рассказал и сразу попросил денег, чтобы частично погасить долг той пострадавшей девушке. Тогда я уже поняла, какой он на самом деле, — говорит Елена. — Умолял и говорил, что он больше не будет мне врать, это было ошибкой и прочее. Я ему не поверила. А позже узнала, что он еще и жил с девушкой, сейчас она его жена. В прошлом году у них родился ребенок.
В 2019 году Максим вернул Елене сто тысяч рублей и написал расписку. Сейчас он должен выплатить ей 1,1 миллиона рублей. Другой девушке, из-за долга которой он имеет условный срок, Максим тоже должен крупную сумму — порядка 600 тысяч рублей. После суда он ей вернул только 20 тысяч рублей. Об этом сообщают потерпевшие Мария и Елена.
Максим: «Не важно, на что я просил деньги. Были проблемы»
Мы поговорили и с самим Максимом. Он объяснил ситуацию и свою позицию.
— У Марии я брал не 800, а только 400 тысяч рублей, — утверждает Максим. — И я возвращаю ей этот долг. На лечение ребенка я никогда не просил денег! Трижды я переводил Марии по 5 тысяч рублей. И она специально обратно мне переводила эти же деньги. Я уже подал встречное заявление в суд о клевете в мой адрес. Скоро Марии придется ходить в суды за клевету!
Он добавил, что другой девушке, у которой занимал 250 тысяч рублей, также постепенно возвращает деньги. Судимость подтвердил. На вопрос, зачем ему потребовались такие огромные суммы, Максим ответил так: «Это не важно. У меня в жизни в тот момент были проблемы».
В свою очередь, Мария и Елена ищут других потерпевших и намерены писать коллективную жалобу в Следственный комитет и прокуратуру.
Не скрывался, поддерживал отношения — в возбуждении отказать
И Мария, и Елена говорят, что после заявлений в полицию Максим начал им угрожать. При этом обеим девушкам в возбуждении уголовного дела отказали.
— В постановлении полиции сказано, что нет состава преступления, есть договор займа и расписка, это гражданско-правовые отношения. Он не скрывается, платить не отказывается, — цитирует ответ полиции Елена. — Также ссылаются на то, что часть денег он вернул. Но он по-прежнему мне должен свыше миллиона рублей.
В ответе полиции на заявление Марии сказано следующее: «Отказать в возбуждении уголовного дела по части 2 статьи 159 УК РФ («Мошенничество») за отсутствием состава преступления. Как следует из материала проверки, между Н. и Б. сложились близкие отношения, свидетельствующие о том, что она предоставляла деньги и имущество Н. по собственному усмотрению и желанию, руководствуясь личными соображениями. Исходя из смысла закона, мошенничеством признается хищение чужого имущества путем обмана и злоупотребления доверием. Хищение — это безвозмездное (подчеркнуто) изъятие имущества в пользу виновного. По смыслу закона, для привлечения к уголовной ответственности является намерение лица не выполнять свои обязательства».
Далее в отказе приводятся расписки ухажера. Полиция делает вывод, что «претензий она к нему не предъявляла, в суд не обращалась».
«Н. признавал факт приема денег, от своих обязательств по возврату денег не отказывался, от Б. не скрывался, поддерживал с ней отношения, — говорится в постановлении МВД. — Нет основания утверждать, что Н. умышленно уклоняется от обязательств и изымал деньги без цели их возврата».
Мария возмущена ответом правоохранительных органов.
— То есть здесь двоякое правосудие. За долги перед одной девушкой он получил условный срок, а по нашим долгам полиция не видит состава преступления. Из 870 тысяч он вернул мне 56 тысяч рублей, и то только после заявления в полицию. Больше он ничего не возвращает, — говорит Мария.
Адвокат Анастасия Шардакова советует потерпевшим идти до конца.
— Чем больше заявлений на гражданина, тем больше вероятность привлечь к уголовной ответственности, поскольку будет прослеживаться система, — подчеркивает адвокат. — В данном случае девушкам совместно необходимо добиваться возбуждения уголовного дела. Для этого необходимо доказать, что молодой человек заведомо не имел намерений возвращать денежные средства. У него уже была задолженность перед потерпевшей по уголовному делу по статье 159 УК РФ, не погасив ее, мужчина берет вновь в долг у двух разных людей крупные суммы денег. За счет каких денежных средств он планировал погасить долги? Какие действия предпринимал к погашению долгов? Была ли у него реальная возможность заработать денежные средства, чтобы их вернуть? Или он заранее знал, что возвращать не планирует? Ответы на эти вопросы необходимо получить правоохранительным органам. Думаю, в данном случае мы можем говорить об обмане и злоупотреблении доверием.
Семейный психолог, руководитель центра «Философия родительства» Юлия Романенко считает, что причины такого доверия со стороны женщин стоит искать в подсознании и воспитании.
— Всем нам знакома фраза: «Любовь надо заслужить». Это характерно для девушек в постсоветском пространстве, — отмечает эксперт. — Всех нас воспитывали в таком ключе, чтобы заслужить любовь и похвалу, девочке надо прибраться, помыть посуду и так далее. Мы это делали не потому что, например, есть личный ресурс или желание, мы хотели заслужить поощрение. Как правило, истинные причины лежат глубоко в подсознании. Это в нас очень глубоко сидит. Я как практикующий психолог часто встречаюсь с такой проблемой. Эта установка «заслужи любовь» лишает девушку воли: она думает, что если откажется от друзей, своих желаний, от себя, она получит любовь партнера. Именно это и привлекает к ней психологических уродов, если можно так выразиться. Кто-то на этом имеет власть, а кто-то просто монетизирует и получает материальные блага.