«Набрасываются как хищники»: чем живут пользователи НГС.Знакомств — одни смогли найти любовь и дружбу, другие изучают людей

Разбираемся, почему старейший сайт для знакомств все еще популярен Источник: Юрий Орлов / Городские порталы











Необъяснимо, но факт: на платформе «НГС. Знакомства» все еще кипит жизнь. Да так, что активной виртуальной жизненной позиции пользователей можно позавидовать. Казалось бы, вдохновленные легендарным «Тиндером» искатели половинок давно перебежали в современные дейтинг-приложения — Twinby, Pure, «VK. Знакомства» или активно штурмуют Telegram-бота «Дайвинчик». Оказалось, это лишь предубеждения. Мы решили выяснить, кто обитает на легендарной «лавке», — делимся наблюдениями.

То, что мертво, умереть не может

Платформа «НГС. Знакомства» все так же популярна, как и много лет назад. Огромное количество мужчин и женщин продолжают искать здесь любовь, дружбу, флирт или приключения на одну ночь так же, как это было модно в нулевые. Помните времена, когда рунет только начал развиваться, появились форумы, чаты и первые сайты для знакомств? Писать сообщения тогда было модно на «жаргоне падонков».

«Жаргон падонков» или «йазыг падонкафф» — это намеренное искажение слов. Популярны формы «аффтар», «низачот» и «убейся апстену», «ржунимагу» и прочие эрративы, которыми многие выходцы форумов пользуются до сих пор.

Изучая сайт и его обитателей, в голове почему-то всплывает девиз персонажей Джорджа Мартина: «То, что мертво, умереть не может».

Первые 10 минут с момента регистрации: пустой профиль, отсутствие какой-либо информации о себе, но ящик уже полон писем.

— Привет. Меня зовут Евгений. Я 41\184\85. Не женат. Спокойный и адекватный. Интересно знакомство с вами! Вообще я предлагаю вам постоянные, стабильные интимные отношения. То есть ищу близкие и доверительные отношения. Вам интересно моё предложение? — мужчина не стал церемониться, выложив сразу все карты на стол. Лайк за смелость, Евгений.

Некто Лев решил, что будет весело переписываться с самим собой: сам задает вопрос, сам же отвечает, пускается в рассуждения о предназначении женщины. А пользователь Rus настойчиво предлагал деньги в обмен на фото. Иннокентий не пожалел времени и сочинил целую эротическую заметку, дав волю фантазиям.

Вот так выглядит страница сайта — новички появляются каждый день Источник: love.ngs.ru











— Привет. Как настроение у незнакомки в этот прекрасный вечер? Как общение проходит? — спрашивает 49-летний Павел и посылает стикер с букетом цветов (здесь это называют подарком).

Эх, если бы все мужчины на сайте были столь обходительны как Павел. Количество непристойных предложений от представителей «сильного» пола растет в геометрической прогрессии. Печально.

Впрочем, подобное — норма для такой платформы, ведь каждый пользователь может написать любое приветственное сообщение, если вы не запретили это делать в настройках. Здесь не нужно дожидаться взаимной симпатии, как принято в современных дейтинг-приложениях. Это заметно развязывает руки тем, кто привык писать гадости в Сети.

Вообще, сайт, его функционал и оформление напоминает «Одноклассники», что удобно для обитающей там возрастной категории. Сразу приходит мысль: так вот, где спрятались активные комментаторы НГС. Много фейков, ботов, много анкет-невидимок: без фото, описания и какой-либо жизни. Да уж, тем, кто действительно мечтает встретить здесь любовь, наверное, приходится не сладко. Хотя встречаются и вполне адекватные люди, с желанием познакомиться, пообщаться, встретиться — по-человечески.

Молотый кофе, рок, татуировки

Елене 53 года, она ищет мужчину от 45 до 55 лет. Описание анкеты у нее простое, но завлекающее: «Хороший молотый кофе, классическая фантастика, рок, татуировки… В общем — молодая крутая бабушка».

Впервые Елена зарегистрировалась на сайте знакомств 11 лет назад, убежденная в том, что ей обязательно нужен мужчина для совместного проживания.

— Знакомиться на работе, на улице, в транспорте — наверное, всё-таки не мой вариант. Первое впечатление… Было много и комплиментов, и недвусмысленных предложений. Но были и очень интересные знакомства, — рассказывает женщина о своем опыте.

Елена восстановила свою анкету полтора года назад, после развода Источник: love.ngs.ru











К примеру, третьего мужа Елена нашла именно здесь, и они прожили вместе 8 лет. На сайте её ждал и лучший друг: простое знакомство переросло в доверительные отношения. Женщина говорит, что мужчины на сайте — на любой вкус, но по-настоящему интересных и адекватных мало. Хотя это не мешает ей ходить на свидания.

— Встретились, посидели в кафе, поболтали, — рассказывает Елена, как оно обычно бывает. — Кино не люблю, поэтому лучше пешая прогулка или поездка по вечернему городу.

Мужа Елена уже не ищет, но и просто любовник ей не нужен. Она хочет найти человека, который стал бы для нее близким другом, с которым ей будет интересно проводить время, куда-то ходить, разговаривать на разные темы.

— Я не строю иллюзий. Чаще бывает так, что если в переписке человек меня заинтересовал, то при личной встрече хорошее впечатление пропадает, — признается она.

Уже полтора года Елена не в отношениях. Периодически женщина регистрируется на других сайтах, но потом удаляет анкету.

— На мой взгляд, НГС более подходит для хороших знакомств. Контингент здесь более приятный, — считает женщина.

Социальная инженерия или простое любопытство

Александр рассказал, что сидит на «НГС.Знакомствах» (он ласково называет ресурс «лавка» — производное от love, «любовь») с момента основания сайта — это ни много ни мало 20 лет. Причем не для поиска половинки, а ради любопытства. Он называет это социальной инженерией. Такое вот увлечение.

— Я анализирую анкеты, фотографии, описание — относительно совокупности всех параметров очень хорошо научился отличать фейки, — рассказывает мужчина.

Александр пошутил, что тем, кому хочется почувствовать испанский стыд (словить кринжа — по-современному), сайт идеально подходит. Все прочее — несерьезно.

— Лет 15 назад там было вполне себе комфортно — все были примерно одного возраста, активные, искали любовь. И какая-то часть населения «лавки» сидела в заметках — это такое сборище недолюбленных и очень любящих потрындеть людей, — продолжает объяснять Александр.

Средний возраст пользователей сайта 35–40+ Источник: Юрий Орлов / Городские порталы











Он уверяет — все, кто кого-то нашел, с сайта давно ушли, а остальные так и сидят в поисках принцев и принцесс, старея и меняя анкеты. Женская половина — в возрасте 35–50+, преимущественно разведенные с детьми. Мужчины — 25–65 лет, ищущие секс на стороне или тоже разведенные, предпенсионного возраста с желанием отыскать спутницу, чтобы скоротать остаток дней.

— Есть так же профессиональные «заметочники». Их цель обычно — язвительная переписка в заметках, без какого-либо умысла, скорее, потешить эго и самолюбие. Всегда были озабоченные и извращенцы, которые на новые анкеты набрасываются как хищники, пытаясь обработать девочек быстрее других, — делится наблюдениями Александр.

Многие годами сидят на сайте и ведут бесконечные переписки даже без свиданий — посещение «лавки» стало для людей в какой-то степени образом жизни, а для кого-то и замещением реальности.

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