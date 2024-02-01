В прошлом году айтишник Александр Жадан прославился на всю страну тем, что защитил диплом, написанный искусственным интеллектом. Но на этом его эксперименты с нейросетями не закончились. Парень создал код, который помог найти ему будущую жену. Ту самую девушку он выбрал из 5239 претенденток. По самым скромным подсчетам, вся эта авантюра позволила Александру сэкономить пять лет поисков и почти 13 миллионов рублей.
«Не хочу потратить время зря»
В 2021 году Александр расстался с девушкой, с которой встречался два года. Спустя несколько месяцев айтишник с разбитым сердцем понял, что хочет новых отношений, но у него было несколько требований.
— Осознавал, что не хочу потратить время зря и чувствовать себя некомфортно с новой девушкой, — объясняет Александр на своей странице в соцсети «Х» (бывший «Твиттер»). — Найти любимого человека очень тяжело. Я хочу успевать работать, заниматься хобби, учиться и общаться с людьми. Смог бы пройти этот путь сам без ChatGPT, просто намного дольше и дороже.
Поначалу парень искал девушку в «Тиндере». Пара недель поисков закончилась несколькими свиданиями, но те зашли в тупик.
— Вскрывались характерные минусы (много пьет, есть скованность, эмоциональные качели). Да, это начальное впечатление, но меня отталкивало. Опять же, было с кем сравнивать, — рассказывает Александр.
Тогда молодой человек решил упростить общение с девушками через чат-бот с генеративным искусственным интеллектом ChatGPT.
— В 2022-м получил с корешем доступ к API GPT-3 (еще не было ChatGPT), чтобы фигачить сообщения по скрипту через GPT в Tinder. А искал их по скрипту, чтобы было хотя бы 2 фото в профиле, — говорит Александр.
Перед нейросетью айтишник поставил следующую задачу: «Ты парень, общаешься с девушкой впервые. Твоя задача: не сразу, но пригласить ее на свидание». GPT-3 задачу поняла и начала свайпать вправо.
«Что ты скажешь насчет свидания в Битцевском лесопарке?»
Среди первых 50 девушек, выбранных нейросетью, 18 согласились пообщаться, но диалог быстро прекращался. ChatGPT задавала одинаковые вопросы, делала отталкивающие предложения. Например, прогуляться по печально известному Битцевскому парку.
— Так 13 заигнорили сразу, а с 5 продолжилась переписка. Рекорд дошел до 10 сообщений, затем все пропали и встреч не было. В целом понимаю, GPT-3 писал отбито, — признаётся Александр.
— GPT-3 не помнил переписку. В первые 5 сообщений диалог еще шел, затем повторялись вопросы, по которым GPT уже получал инфу, и это выставляло «меня» рыбкой Дори — долбоклюйкой.
Ситуация улучшилась с выходом ChatGPT — искусственный интеллект научился запоминать информацию и обучаться на других текстах. Александр «скормил» нейросети свои переписки, чтобы она переняла его манеру письма, и поставил фильтр на некоторые темы. Также искусственному интеллекту объяснили, девушек с какой внешностью нужно выбирать и какие черты в «соискательнице» айтишник видеть не хочет.
— ChatGPT находил лучше девушек и дольше общался, — рассказал Александр. — Свайпнул вправо 353 профиля, 278 мэтчей, со 160 он продолжил диалог, с 12 я встретился.
Перед свиданием парень готовился: просил нейросеть вкратце рассказать, о чём она вообще общалась с девушкой, и построить ее характер. Но иногда искусственный интеллект подводил Александра. Например, обещал принести на свидание компот или назначал несколько встреч на одно время.
После этого Александр пересел на обновленную версию ChatGPT и создал специального чат-бота в «Телеграме», чтобы искусственный интеллект обращался к нему в спорных моментах.
— В этот заход 4943 мэтча за месяц в Tinder Gold и страшно сосчитать, сколько встреч, — признаётся Александр. — На свиданиях ели, пили в баре, после смотрели кино или гуляли по улицам, посещали выставки и чайные. Хватало 1–3 встреч, чтобы понять — та самая или нет.
«Самая очаровательная девушка нашлась»
В итоге благодаря нейросети Александр Жадан все-таки остановился на четырех девушках, с которыми хотел продолжить общение. Среди них оказалась та самая.
— Самая очаровательная девушка нашлась — Карина. Очень эмпатичная, веселая, симпатичная, самостоятельная и вечно на движе. Проще говоря, ОНА! Карина рассказывает о происходящем, зовет путешествовать, много работает с банковскими рисками. Я рассказываю о своем происходящем (кроме проекта с ChatGPT), помогаю, стараюсь радовать. Вместе поддерживаем друг друга, — поделился радостной новостью айтишник.
При этом даже с «той самой» Александр какое-то время продолжал общаться через ChatGPT. А чтобы диалоги не привели к краху, создал еще одну версию — которая всегда поддержит, не будет ссориться и предложит провести время вместе. Дошло до того, что нейросеть предложила Александру жениться на Карине.
— Однажды ChatGPT V3 засаммарил чат с Кариной, на основе чего рекомендовал на ней жениться. Думал, что V3 галлюцинирует (я никогда не указывал цель жениться), но потом понял ход его мысли — Карина говорила, что хочет погулять на чьей-то свадьбе, и ChatGPT подумал, что лучше на своей, — рассказывает молодой человек.
Идея показалась Александру перспективной, и он попросил нейросеть подготовить план действий, чтобы девушка согласилась выйти замуж. ChatGPT предоставила три варианта: предложение в Диснейленде, в казино и на корабле. Парень предпочел транспортный вариант.
— Колотило от ситуации. Супербоялся, что может пойти что-то не так. Шел почти точно по плану
Александр также подсчитал, что на разработку проекта у него ушло примерно 120 часов и 1432 $ на интерфейс программирования приложения. Еще порядка 200 тысяч рублей — на счета в ресторанах.
— Если знакомиться самому и ходить на свидания, то на то же самое ушло бы больше 5 лет и более 13 миллионов рублей, — резюмирует парень.
«С этической точки зрения — жесть»
У тех, кто прочитал эту романтическую историю, появились неоднозначные чувства. Пока одни называют Александра гением и просят его научить общаться с девушками через нейросети, другие называют ситуацию циничным подходом и несправедливым по отношению к потенциальной партнерше методом, говорят, что эта история тянет на рекорд 2024 года в номинации «Самое потребительское отношение к другим людям».
— Как маркетологу мне нравится, как написан тред и как нарастает уровень жести. Как человеку мне не хотелось бы встретиться с таким в жизни. С точки зрения технологий — *** [круто]. С этической точки зрения — жесть, — ответил на историю Александра микроблогер Анатолий Капустин.
— Это надо переварить. Но первая реакция: «Это не честно по отношению к живому человеку, она вкладывалась на полную, а ты как в экзоскелете», — комментирует пользователь с ником Простые вещи. — Я еще подумаю. Спасибо, отличный философский вызов!
— Не могу судить за человека, но, по-моему, это *** [очень] оскорбительно, особенно после того, как задача по экономии времени в «Тиндере» была решена, — добавляет пользователь с ником За солнцем следом.
— Тратить время на возможные отношения, которые не состоятся, — вредно. Определить человека, чтобы было вместе приятно, — круто, — парирует счастливый айтишник.