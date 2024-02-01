Сэкономил на свиданиях 13 миллионов рублей: айтишник рассказал, как нейросеть нашла ему жену

«Не хочу потратить время зря»

В 2021 году Александр расстался с девушкой, с которой встречался два года. Спустя несколько месяцев айтишник с разбитым сердцем понял, что хочет новых отношений, но у него было несколько требований.

— Осознавал, что не хочу потратить время зря и чувствовать себя некомфортно с новой девушкой, — объясняет Александр на своей странице в соцсети «Х» (бывший «Твиттер»). — Найти любимого человека очень тяжело. Я хочу успевать работать, заниматься хобби, учиться и общаться с людьми. Смог бы пройти этот путь сам без ChatGPT, просто намного дольше и дороже.