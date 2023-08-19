«Дай винчик»: как журналист НГС знакомилась через бота в Telegram и заработала стрессовое расстройство

Тот, кто хотя бы раз, даже из любопытства, устанавливал приложение для знакомств, примерно понимает чувства человека, который спустя несколько лет отношений вновь открывает для себя этот «чудный мир». Напрочь забыв, какие там царят законы и более того — какие персонажи обитают, первые несколько минут испытываешь стресс. И хорошо, если отделаешься только легким волнением, а не полноценным ПТСР. Эта история о том, как корреспондент НГС решила затестить новые приложения для знакомств, которые появились на замену Tinder — публикуем ее впечатления от первого лица.
Когда из России ушел Tinder, я с облегчением выдохнула: одной проблемой меньше. Но не тут-то было — российские разработчики быстро выкрутились из сложившейся ситуации и придумали аналог: состряпали на коленке приложение «VK Знакомства», полностью скопировав привычный пользователям Tinder дизайн и принцип действия, и что еще хуже — запустили бота в Telegram и в VK. Я сейчас про «Дайвинчик» — и смех, и слезы.
«Дайвинчик» — бот в Telegram и во «ВКонтакте»
Что умеет этот бот? Подбирать вам пару на основе тех интересов и информации о себе, что вы указали при заполнении анкеты. Пара базовых вопросов, синхронизация с вашей учетной записью — и готово.
Первые 5 минут я на полном серьезе думала, что это шутка — так не бывает. Через 10 впала в уныние, через 15 поняла, что извелись в России приличные мужчины. На лицо типичный портрет среднестатистического комментатора НГС, да еще и с заработком в те самые спорные 35 тысяч рублей, не больше. В голове лишь один вопрос: как эти особи добрались до инноваций и научились ими пользоваться?
Я предполагала, что ботом для знакомств больше пользуется аудитория лет 18–25. Увидеть среди молодежи представителей 40+ я не ожидала. Хотя, может, дети их как раз и научили. Печально. Некоторые будто прямо сейчас отбывают наказание в местах лишения свободы — ждулям понравится.
Несколько раз я меняла текст анкеты, интересы и возраст, чтобы охватить больший сегмент и понять аудиторию. Пару сердец я все же поставила, но с большой натяжкой. И то для того, чтобы понять, как дальше разворачивается схема общения — симпатия совпала, бот предлагает вам перейти в личный диалог с человеком. В течение дня вас несколько раз уведомляют о том, что вы кому-то понравились. Но для того, чтобы посмотреть анкеты, необходимо подписаться на Telegram-канал с абсолютно бесполезной информацией.
Дальше оказалось, что у людей по ту сторону экрана напрочь отсутствуют коммуникативные навыки. Порой простого и банального «Привет» достаточно, но пользователи «Дайвинчик» идут дальше — в то, что они считают креативом. Боюсь представить, с какими дамами общались эти мужчины, но с чего они решили, что предложение выпить вина — это предел мечтаний любой женщины? Или это юмор такой? Производное от названия бота,? Нелепый флирт, попытки завести разговор на интимные темы, мизогиния, нарциссизм и прочее. Может быть я цинична и предвзята, но как по мне, адекватных знакомств бот вам точно предложить не сможет. Удаляем.
VK знакомства
В приложении «VK Знакомства» дела обстоят чуточку лучше. Оформление приятнее и привычнее — бесконечная лента бота не впечатлила. Снова синхронизация с вашим профилем из социальной сети, ответы на вопросы — анкета готова. Ваши друзья и подписчики в VK не узнают, что вы пользуетесь приложением, если только не встретят на его просторах.
Принцип «VK Знакомств» тоже скопирован с Tinder — все то же самое, даже лица. Те же мужчины, те же анкеты, те же статусы и призывы к общению. Аудитория переехала с одной платформы на другую. Для того чтобы в полной мере пользоваться приложением, нужно купить подписку: месяц стоит 599 рублей, 3 месяца 999 рублей, 6 месяцев 1490 рублей. Premium дает вам возможность просматривать анкеты всех мужчин, которые свайпнули вас вправо, то есть выразили свою симпатию.
Алгоритм прост — чем чаще вы проявляете активность, тем больше шансов, что ваша анкета встретится в общем потоке. Не открываете приложение, не общаетесь — ваша анкета покрывается мхом.
То и дело встречаются знакомые лица. Ощущение, будто пришел на встречу одноклассников спустя 20 лет после выпуска — вот они, красавцы, женаты (а может, в процессе развода), но жаждут новых эмоций, общения и длинных переписок. Таковые непременно найдутся, было бы желание.
Относиться серьезно к подобным сервисам в теории можно, но нужно быть готовым к тому, что придется потратить уйму времени, сил, энергии, нервных клеток на поиск того самого. Главное, чтобы после не понадобились консультации психолога. Начните заранее откладывать деньги, на всякий случай.
Проводить вечер, уткнувшись в телефон и пролистывая ленту? Серьезно? Ладно бы показывали австралийских пожарных, но давайте будем реалистами. Взрослая женщина, которая уважает себя и свое время, такими вещами заниматься не будет. Это допустимо лишь в том случае, если относиться к подобному занятию с иронией, заранее зная и понимая, что вас ожидает. Тогда можно и винчика себе налить, и подружек позвать, и посмеяться от души. Глядишь, случайно тот самый и притянется, всякое может быть.
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