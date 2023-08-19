«Дай винчик»: как журналист НГС знакомилась через бота в Telegram и заработала стрессовое расстройство

Когда из России ушел Tinder, я с облегчением выдохнула: одной проблемой меньше. Но не тут-то было — российские разработчики быстро выкрутились из сложившейся ситуации и придумали аналог: состряпали на коленке приложение «VK Знакомства», полностью скопировав привычный пользователям Tinder дизайн и принцип действия, и что еще хуже — запустили бота в Telegram и в VK. Я сейчас про «Дайвинчик» — и смех, и слезы.



«Дайвинчик» — бот в Telegram и во «ВКонтакте»

Что умеет этот бот? Подбирать вам пару на основе тех интересов и информации о себе, что вы указали при заполнении анкеты. Пара базовых вопросов, синхронизация с вашей учетной записью — и готово.

