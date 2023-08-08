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«Если вам ОК, то вы — дно». Мнение матери двоих детей о мужчинах, которые хотят семью при зарплате в 35 тысяч рублей

Главред НГС считает, что женщинам от таких молодых людей надо бежать сразу

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Некоторые мужчины считают, что никому ничего не должны

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Разгоревшийся в Сети спор о том, достоин ли мужчина с зарплатой в 35 тысяч рублей иметь отношения, строить семью и заводить детей, кажется вот-вот расколет общество на две части, а в тихих семейных кругах полетят тарелки. Причем гендер здесь не имеет значения: разные мнения как у мужчин, так и у их женщин. Главный редактор НГС, мама двоих детей Марина Малкова крайне удивлена множеством позиций и спор, в общем-то, считает абсурдным. Далее — субъективное мнение от первого лица.

У меня два сына, больше 17 лет стажа и ни одного декрета — это для контекста. Еще недавно старший любил рассуждать, как выберет жену, заведет детей и все будут жить долго и счастливо. И почему-то его волновал вопрос именно выбора достойной продолжательницы рода, чтобы с длинными волосами, как у тети Маши, а не содержания этой самой будущей «тети Маши». Сыну недавно исполнилось 11, и я пока надеюсь поправить такое отношение к жизни. Кстати, да, виновата сама, не спорю — вопросы к воспитанию.

Но я не понимаю вышедших из пубертата юношей (совсем безнадежны мужчины 25+), для которых нормально получать копейки и предлагать девушке отношения, семью и, не дай боже, детей. И ладно, если будущий отец семейства стремится зарабатывать больше (идет на вторую-третью работу, ищет лучшие предложения, учится, в конце концов), но ведь добрая половина считает недостойными своего эго такие мысли. Ведь он такой один, он Альфа, Бета и Гамма в одном лице, он будущий отец своих детей, это его руки, не знавшей ничего интереснее джойстика от приставки, должна добиваться девушка, а остальное само приложится.

И это грустно. Потому что, если вам ОК, вы дно. Оговорка: если мужик живет в деревне, работает за 10 тысяч на тракторе, но получает натуральный доход от имеющегося хозяйства — это другое (опять же, если это хозяйство не содержит полностью женская часть семьи, как бывает достаточно часто).

Конечно, можно сказать, что мужчины вообще никому ничего не должны. И тем более не должны думать над вопросом, а достойны ли они. Но ведь спор, по большому счету, абсурдный. Хотя бы потому, что это вопрос здравого смысла и уважения не только к избраннице, но и к самому себе. Прожить на 35 тысяч в месяц одному в городской черте можно, если не иметь ипотеку, не ходить по барам, не водить и не обслуживать автомобиль, не пользоваться такси. Тоже вполне себе жизнь, но на одного — на двоих просто не хватит.

Более того, у меня вопросы даже к тем, кто не парится над зарплатой в условные 50 тысяч в месяц, платит алименты на ребенка, ипотеку и встречается с новой девушкой, от которой тоже хочет детей. «Вы в своем уме? Или приторговываете чем-то?» — каждый раз хочется спросить таких деятелей, которые нет-нет, да встречаются в жизни.

Вариантов для тех, кто считает, что вопрос о достоинстве не уместен, не так много. Можно обосноваться у мамы, на свидания водить в киоск с шаурмой, а вместо цветов покупать чай в пластиковом стаканчике в этом же киоске. Или же каждый платит за себя. Я, кстати, молодая была, дурная — считала, что так и должно быть. Потом выросла, передумала.

Третий вариант, распространенный в Сети, — найти девушку с хорошей зарплатой и жить за ее счет. Только вот какой же большой должна быть любовь или безнадега, чтобы такая девушка пошла на свидание в киоск фастфуда. Может, это работало лет 15–20 назад, когда среди одиннадцатиклассниц было модно выскочить замуж хоть за кого, лишь бы не позже подруг, а потом еще детей нарожать. И хорошо, если женщине повезло. Но статистика разводов говорит, увы, об обратном: те мужчины, кто с молодости считает, что и так сойдет, а с милым рай даже в съемной однушке, остаются такими с годами.

Как по мне, от них лучше бежать сразу, без чая на завалинке. Кстати, дело даже не в деньгах, потому что начать можно вместе с низов, главное — не остановиться и не стать тем, кому ОК, оставшись на дне.

Недавно многих возмутили высказывания министра здравоохранения Михаила Мурашко о женщинах, которым надо родить, а потом думать о карьере. Почитайте, что об этом думает обозреватель НГС Стас Соколов.

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Мнение автора может не совпадать с мнением редакции

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