«Если вам ОК, то вы — дно». Мнение матери двоих детей о мужчинах, которые хотят семью при зарплате в 35 тысяч рублей

У меня два сына, больше 17 лет стажа и ни одного декрета — это для контекста. Еще недавно старший любил рассуждать, как выберет жену, заведет детей и все будут жить долго и счастливо. И почему-то его волновал вопрос именно выбора достойной продолжательницы рода, чтобы с длинными волосами, как у тети Маши, а не содержания этой самой будущей «тети Маши». Сыну недавно исполнилось 11, и я пока надеюсь поправить такое отношение к жизни. Кстати, да, виновата сама, не спорю — вопросы к воспитанию.



Но я не понимаю вышедших из пубертата юношей (совсем безнадежны мужчины 25+), для которых нормально получать копейки и предлагать девушке отношения, семью и, не дай боже, детей. И ладно, если будущий отец семейства стремится зарабатывать больше (идет на вторую-третью работу, ищет лучшие предложения, учится, в конце концов), но ведь добрая половина считает недостойными своего эго такие мысли. Ведь он такой один, он Альфа, Бета и Гамма в одном лице, он будущий отец своих детей, это его руки, не знавшей ничего интереснее джойстика от приставки, должна добиваться девушка, а остальное само приложится.