«Если вам ОК, то вы — дно». Мнение матери двоих детей о мужчинах, которые хотят семью при зарплате в 35 тысяч рублей

Разгоревшийся в Сети спор о том, достоин ли мужчина с зарплатой в
У меня два сына, больше 17 лет стажа и ни одного декрета — это для контекста. Еще недавно старший любил рассуждать, как выберет жену, заведет детей и все будут жить долго и счастливо. И почему-то его волновал вопрос именно выбора достойной продолжательницы рода, чтобы с длинными волосами, как у тети Маши, а не содержания этой самой будущей «тети Маши». Сыну недавно исполнилось 11, и я пока надеюсь поправить такое отношение к жизни. Кстати, да, виновата сама, не спорю — вопросы к воспитанию.
Но я не понимаю вышедших из пубертата юношей (совсем безнадежны мужчины 25+), для которых нормально получать копейки и предлагать девушке отношения, семью и, не дай боже, детей. И ладно, если будущий отец семейства стремится зарабатывать больше (идет на вторую-третью работу, ищет лучшие предложения, учится, в конце концов), но ведь добрая половина считает недостойными своего эго такие мысли. Ведь он такой один, он Альфа, Бета и Гамма в одном лице, он будущий отец своих детей, это его руки, не знавшей ничего интереснее джойстика от приставки, должна добиваться девушка, а остальное само приложится.
И это грустно. Потому что, если вам ОК, вы дно. Оговорка: если мужик живет в деревне, работает за
Конечно, можно сказать, что мужчины вообще никому ничего не должны. И тем более не должны думать над вопросом, а достойны ли они. Но ведь спор, по большому счету, абсурдный. Хотя бы потому, что это вопрос здравого смысла и уважения не только к избраннице, но и к самому себе. Прожить на
Более того, у меня вопросы даже к тем, кто не парится над зарплатой в условные
Вариантов для тех, кто считает, что вопрос о достоинстве не уместен, не так много. Можно обосноваться у мамы, на свидания водить в киоск с шаурмой, а вместо цветов покупать чай в пластиковом стаканчике в этом же киоске. Или же каждый платит за себя. Я, кстати, молодая была, дурная — считала, что так и должно быть. Потом выросла, передумала.
Третий вариант, распространенный в Сети, — найти девушку с хорошей зарплатой и жить за ее счет. Только вот какой же большой должна быть любовь или безнадега, чтобы такая девушка пошла на свидание в киоск фастфуда. Может, это работало лет 15–20 назад, когда среди одиннадцатиклассниц было модно выскочить замуж хоть за кого, лишь бы не позже подруг, а потом еще детей нарожать. И хорошо, если женщине повезло. Но статистика разводов говорит, увы, об обратном: те мужчины, кто с молодости считает, что и так сойдет, а с милым рай даже в съемной однушке, остаются такими с годами.
Как по мне, от них лучше бежать сразу, без чая на завалинке. Кстати, дело даже не в деньгах, потому что начать можно вместе с низов, главное — не остановиться и не стать тем, кому ОК, оставшись на дне.
Недавно многих возмутили высказывания министра здравоохранения Михаила Мурашко о женщинах, которым надо родить, а потом думать о карьере. Почитайте, что об этом думает обозреватель НГС Стас Соколов.