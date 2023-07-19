«От этого пахнет животноводством»: мужской ответ на заявление министра, что женщинам нужно сначала рожать, а потом — учиться

Допустим, мужчина, который готов будет взять на много лет заботу о матери своих детей, нашелся. Обычный, среднестатистический, который, по мнению Росстата, в России сейчас зарабатывает чуть больше 63 тысяч рублей. В этом месте, думаю, многие уже возмущенно потянулись к клавиатуре, чтобы написать: где, дескать, вы взяли такие зарплаты? Но это не я, а статистики. Вы сами понимаете, что если ваш начальник зарабатывает 300 тысяч, а вы — 30, то в среднем вы зарабатываете по 165 тысяч.

Куда больше о реальном уровне благосостояния говорит медианная зарплата. Медиана — это такой показатель, который разделяет всю анализируемую выборку пополам. То есть количество граждан, имеющих доходы ниже этой самой медианы, равно количеству граждан с доходами выше. Так вот, по данным того же Росстата, медианная зарплата в России сейчас меньше 41 тысячи рублей. И это с учетом Москвы с Санкт-Петербургом, северных регионов и в принципе городов-миллионников, где уровень жизни повыше. Потому что так-то полно у нас взрослых, часто имеющих детей граждан, для которых и 40 тысяч — это очень даже неплохо.