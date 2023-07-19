«От этого пахнет животноводством»: мужской ответ на заявление министра, что женщинам нужно сначала рожать, а потом — учиться

Глава Минздрава Михаил Мурашко, выступая в Госдуме, осудил стремление женщин сначала получить образование, начать делать карьеру и только после этого заводить детей. Это высказывание вызвало поток возмущенных комментариев самих женщин. Но возражения по поводу этого предложения есть и у мужчин, уверен обозреватель НГС. Вот его доводы.
По мнению министра здравоохранения Михаила Мурашко, в обществе сформировалась «порочная практика» и появилось убеждение, что сперва женщине нужно получить образование и обеспечить себе материальную базу «и только после того, подходя к сложному репродуктивному возрасту, озаботиться деторождением». Из-за этого, дескать, «возникают многие проблемы в виде бесплодия, невынашивания и многие другие, сокращается время для рождения третьего, четвертого ребенка».
Доводы вроде понятные, профессиональные медицинские. Но от этого за версту несет, вы меня простите, животноводством. Такая забота о повышении отела и стремление к приросту человеческой массы. С коровами оно, может быть, действительно так. Хотя заметим, что даже на ферме, где мнения коров особенно не спрашивают, если вы хотите, чтобы у вас увеличилось поголовье, вам сначала нужно озаботиться своевременным подвозом корма и расширением коровников. Не говоря уже про всякие мелочи вроде вывоза навоза, ремонта, ухода за животными и т. д.
С людьми, однако, всё немножко сложнее. Во-первых, начав взрослую жизнь с рождения детей, не получив образования, не приобретя каких-то востребованных обществом навыков, женщина становится абсолютно зависимой от кого-то, кто должен будет ее обеспечивать. И что-то подсказывает, что лично господин Мурашко не готов взять на буксир хотя бы пяток девушек с детьми. У нас и так гендерный перекос в сторону женского пола, да тут еще к нему эмиграция и негативные последствия геополитических решений. Мужиков просто на всех не хватит.
Допустим, мужчина, который готов будет взять на много лет заботу о матери своих детей, нашелся. Обычный, среднестатистический, который, по мнению Росстата, в России сейчас зарабатывает чуть больше 63 тысяч рублей. В этом месте, думаю, многие уже возмущенно потянулись к клавиатуре, чтобы написать: где, дескать, вы взяли такие зарплаты? Но это не я, а статистики. Вы сами понимаете, что если ваш начальник зарабатывает 300 тысяч, а вы — 30, то в среднем вы зарабатываете по 165 тысяч.
Куда больше о реальном уровне благосостояния говорит медианная зарплата. Медиана — это такой показатель, который разделяет всю анализируемую выборку пополам. То есть количество граждан, имеющих доходы ниже этой самой медианы, равно количеству граждан с доходами выше. Так вот, по данным того же Росстата, медианная зарплата в России сейчас меньше 41 тысячи рублей. И это с учетом Москвы с Санкт-Петербургом, северных регионов и в принципе городов-миллионников, где уровень жизни повыше. Потому что так-то полно у нас взрослых, часто имеющих детей граждан, для которых и 40 тысяч — это очень даже неплохо.
Ну вот и давайте представим, каким образом обладатель этой самой медианной зарплаты должен содержать себя, жену и хотя бы одного-двух детей. Да еще каким-то образом решать свои жилищные проблемы. Честно говоря, в городе уровня Новосибирска и со среднестатистическими-то 65 тысячами делать это будет непросто.
Не очень понятно также, когда, собственно, должен наступить этот самый момент, когда выполнившей свой минимум по деторождению женщине будет позволено заняться образованием и карьерой. Когда дети пойдут в детский сад? В среднюю школу? Получат диплом вуза? Есть ощущение, что сам министр не очень-то вникал в процесс воспитания своих собственных детей, полностью доверившись супруге, и слабо представляет количество времени и сил, которые требуются на этом этапе.
Озвученная главой Минздрава позиция подходит, наверное, для общества, где большинство населения занято несложным физическим трудом, не требующим ни образования, ни даже каких-то развитых сложных навыков. Тогда да: нарожала, а там, может быть, если силы останутся, можно и поучиться чему-то. Мы же давно живем в постиндустриальном обществе, где уровень жизни человека определяется не просто какими-то имеющимися знаниями, а способностью эти знания быстро получать, способностью овладевать новыми навыками.
Те, кому сейчас 50 (то есть до пенсии еще целая вечность), на своем веку уже пережили появление и исчезновение целых типов технических устройств (я вот помню перфокарты). Сегодня всё больше вещей в нашей жизни не просто возможно, а уже приходится делать онлайн, чего даже в первом приближении не существовало еще лет пятнадцать назад. Не то что карьера, а просто сколько-нибудь полноценная самостоятельная жизнь в современном мире невозможна без способности постоянно чему-то учиться, овладевать новыми навыками. И способность к этому во многом воспитывается именно образованием и началом какой-то осмысленной трудовой деятельности. Даже получившим блестящее образование и успевшим достичь определенных карьерных успехов женщинам бывает непросто вернуться на рынок труда после двух-трех лет в декрете. Отправиться же учиться и начать карьеру, воспитав хотя бы до средней школы нескольких детей, для большинства будет и вовсе нереально.
Чиновников, впрочем, тоже можно понять. От них требуют некоей работы по повышению рождаемости, но в условиях социального стресса (а наше общество как раз в нём живет) люди стараются как минимум отложить появление детей. Это вообще нормальная реакция разумного, ответственного человека, который понимает: дав начало новой жизни, ты должен будешь об этой новой жизни заботиться еще очень долго. Это вам не в Госдуме выступить.
Сейчас, когда законодатели и чиновники ищут какие-то новые формы существования общества, особую ценность приобретает уже имеющийся опыт других государств. На прошлой неделе, например, наши коллеги из Wday.ru подготовили материал о том, как воспитывают детей в Северной Корее.