Работа по 10 часов и публичные казни: 9 принципов воспитания детей в Северной Корее, которые вас ужаснут

Когда ребенок рождается, он получает так называемый социальный статус, или сонбун. Чаще всего он передается по отцовской линии. Мальчик или девочка, еще не научившись ходить, попадают в определенный класс: лояльный, колеблющийся или враждебный. Это определяет, в какую школу он пойдет, где получит высшее образование и сможет ли вступить в партию.

В Северной Корее не забалуешь, вместо мультиков про щенков-спасателей детей с 5 лет приучают к труду. Они задействуются для работы в полях, в вырубке деревьев, стройке домов и даже... прокладывании железной дороги. При этом рабочий день может длиться до 10 часов, а если что-то сделал не так — получай штраф. И конечно, ни о какой оплате речи не идет, это же труд на благо нации, что тут непонятного.

