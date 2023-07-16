Работа по 10 часов и публичные казни: 9 принципов воспитания детей в Северной Корее, которые вас ужаснут

Если ваш ребенок воротит нос от субботнего похода в кино и требует новый трактор цвета морской волны — пришло время показать ему, как живут его сверстники в Северной Корее. Хотя бы для профилактики. Наши коллеги из Wday.ru собрали необычные и пугающие особенности воспитания самой закрытой страны мира.
Когда ребенок рождается, он получает так называемый социальный статус, или сонбун. Чаще всего он передается по отцовской линии. Мальчик или девочка, еще не научившись ходить, попадают в определенный класс: лояльный, колеблющийся или враждебный. Это определяет, в какую школу он пойдет, где получит высшее образование и сможет ли вступить в партию.
В Северной Корее не забалуешь, вместо мультиков про щенков-спасателей детей с 5 лет приучают к труду. Они задействуются для работы в полях, в вырубке деревьев, стройке домов и даже... прокладывании железной дороги. При этом рабочий день может длиться до 10 часов, а если что-то сделал не так — получай штраф. И конечно, ни о какой оплате речи не идет, это же труд на благо нации, что тут непонятного.
С 4 лет дети могут ходить в садик по желанию родителей, а вот с 5 лет посещение учреждения обязательно. Нужно как минимум год отходить в детский сад, если ребенок потом собирается в школу. Первоклашки должны усвоить самое главное — биографии лидеров страны: Ким Ир Сена, Ким Чен Ира и Ким Чен Ына.
Дети должны присутствовать на публичных казнях. Этот травмирующий опыт в самой закрытой стране мира считается даже полезным. Поэтому у северокорейских малышей есть понимание, что мир на самом деле очень жесток.
В магазинах этой страны продаются обычные машинки и куклы, но также в ассортименте присутствует много игрушек патриотической тематики. Например, детский пластмассовый танк, военный вертолет или автомат. Это, по мнению руководства страны, должно воспитать дух патриотизма.
Если ребенок из обеспеченной семьи, ему доступны светские развлечения. В Пхеньяне есть огромный дворец, где можно посмотреть фильмы, покататься на аттракционах, позаниматься спортом. Также в стране есть зоопарки, океанариумы, кинотеатры, которые могут посещать малыши из более простых семей.
8 июля в Северной Корее запрещено радоваться, в том числе и детям. В 1994 году в этот день умер основатель северокорейского государства Ким Ир Сен. В эту дату нужно разговаривать тихим голосом и вести себя как можно скромнее.
А вот в обычной жизни детей учат улыбаться на камеру. Чтобы редкие туристы и залетные папарацци знали, что в Северной Корее все дети счастливы, а по-другому и быть не может.
Последний пункт самый печальный: согласно статистике, большинство населения в Северной Корее регулярно недоедает. Поэтому вряд ли там дети привычно для нас воротят нос от супа и пюре с котлетой и требуют наггетсы и картошку фри. В основе рациона, например, квашеная капуста и кукуруза. Несмотря на это, дети сметают всё с тарелок до последней крошки без уговоров и хитростей.
Сон в классе и рисунки вместо названий: особенности школ в Японии
В наших школах сон в классе, скорее всего, будет рассматриваться как неуважение или лень. В Японии же сон — это самая настоящая вовлеченность в учебу. Всё потому, что у детей напряженный график. И правда, почему бы чуток не вздремнуть.
Ученики в Японии обязательно носят форму. Такая политика есть почти в каждой младшей и средней школах Японии. Она направлена на устранение барьеров и развитие чувства общности и единения среди учащихся.
В школах Страны восходящего солнца есть интересная особенность, которую называют «безымянные краски». Это замена названия знакомых нам цветов на изображение. На тюбике будет нарисовано небо, а не написано «голубой». Интересно, чтобы создать дополнительные оттенки, там изобразят несколько цветов. К примеру, на баночке с коричневым оттенком покажут сразу три: красный, желтый и синий. Так ребенок будет не только знать, какие предметы имеют какой цвет, но и научится правильно получать другие оттенки, когда будет рисовать.
А как у французов?
Евгения Лот пятнадцать лет живет во Франции — там у нее муж, двое детей и семейный бизнес по организации отдыха. Недавно специально она поделилась своими наблюдениями о том, как французы воспитывают детей. Отличий оказалось довольно много, публикуем ее рассказ от первого лица.
В школу — с трех лет
Во Франции все дети идут в школу («эколь матернель») с трех лет. По сути, это детский сад, там они играют, спят, едят, поют, рисуют, слушают музыку, наблюдают за природой и потихоньку изучают буквы и цифры. К шести годам нужно подготовиться к следующему этапу — «эколь примэр», которая уже более похожа на нашу начальную школу. Поэтому понятия развивающих кружков во Франции практически нет, эту необходимость покрывает школа, куда ходят все дети без исключения. Спортивные секции принимают детей не раньше трех лет, какие-то — только с четырех (часто это связано со страховкой) или пяти. И занимаются не чаще одного раза в неделю для начала.
У всех своя жизнь
Я бы сказала, что во Франции очень много бабушек, готовых проводить время со своими внуками. Но все-таки культа, как в России, нет. Потому что, во-первых, очень часто на старости лет французы уезжают жить поближе к природе, а молодые родители сосредоточены в городах. Бабушки банально живут далеко и могут заниматься внуками только на каникулах. Во-вторых, французские пенсионеры очень активны: много путешествуют, посвящают время хобби, ходят по ресторанам, общаются с друзьями, занимаются своими делами. В обществе принято, что у каждого поколения своя жизнь, и никто не подразумевает, что бабушки созданы исключительно для внуков.
Французские дети не плюются едой
Французы берут детей в рестораны с рождения (кроме вечерних выходов, когда родители хотят устроить свидание друг с другом или весело поужинать с друзьями). Как ни удивительно, малыши зачастую очень хорошо держатся в ресторанах: не бегают, не смешивают на столе соль с перцем и едят почти всё подряд. При этом в заведениях обычно нет детских комнат (я за 15 лет видела лишь одну!), максимум дадут листочек и карандаши, но это тоже редкость. А вот на взрослые мероприятия таскать детей не принято. Французы прибегают к помощи бебиситтер, обычно это студенты, которые за почасовую оплату готовы провести вечер с детьми и уложить их спать.
Еда — это серьезно
У французов культ еды, поэтому к питанию детей они подходят очень ответственно. На столе всегда много овощей, и вообще детей с детства приучают к разнообразному рациону. Сладости дают как можно позже, сладкую газировку вообще почти не дают. Но и без фанатизма. Если ребенок хочет картошку фри, ему не откажут. Просто вместе с ней он съест кусок рыбы или котлету и овощной салат. И заест это всё камамбером.
Нет культа праздников
Во Франции и не видывали таких детских дней рождения, как обычно устраивают в России. Никаких тебе аниматоров, представлений, клоунов с дрессированными собаками и прочего размаха. Они отмечают более просто, примерно как в нашем детстве — позвав детей в гости на торт, например. Но чем старше дети, тем чаще родители организовывают для них вылазки в батутный парк или в лазерный лабиринт, на каток, на пикник и
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