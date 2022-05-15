О, счастливчик! 10 необычных и красивых детских имен, которые приносят удачу

Вениамин

Это имя впервые было упомянуто в Библии (так звали младшего сына Иакова и Рахили) и переводится как «сын моей правой руки» или «счастливый сын». В Европе и Америке Вениамина будут звать Бенджамином или Бенджаменом. А в России в домашней обстановке — просто Веней.



Ефросинья

Мало кто знает, что греческое имя Ефросинья тоже означает «радость», «веселье», а также «благомыслящая». С таким раскладом, кажется, у маленькой Фроси (именно так звучит это имя в уменьшительно-ласкательном варианте) есть все шансы вырасти оптимистичной и мудрой девушкой.

