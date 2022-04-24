7 простых фраз, которые помогут вашему ребенку вырасти успешным (и 9 выражений, чтобы получилось наоборот)

Хотя мы, разумеется, хотим, чтобы любые негативные чувства, которые испытывают наши дети, поскорее исчезли, мы должны учить их размышлять над событиями. Если вы поторопитесь поскорее перевести тему, вы не позволите ребенку извлечь полезный урок из той или иной ситуации.

«Мне нужна твоя помощь»

Чтобы повысить уверенность ребенка в своих силах и значимости, попросите его о помощи. Найдите что-то, в чем ваш ребенок хорош, и дайте ему понять, что вы цените его особый талант кормить кота или застегивать молнию. Пусть ваш ребенок почувствует себя экспертом.

«Я помню, как ты учился (делать то-то и то-то)»

Дети могут чувствовать себя неуверенно, когда они усердно работают над новым навыком, но у них не всё получается. Помогите им вспомнить уже пережитой опыт: как они освоили такие сложные вещи, как чистка зубов или завязывание шнурков на ботинках. Напомните ребенку, насколько сложным это казалось раньше и как легко дается им сейчас.

«Иногда я тоже так себя чувствую»

Не стесняйтесь показывать детям, что вы тоже не всегда довольны собой и порой испытываете сложные эмоции. Расскажите о том, как глупо вы себя чувствовали, когда поняли, что надели рубашку задом наперед, или когда вы заблудились и опоздали на встречу с друзьями. Наши дети видят в нас супергероев, но знание того, что мы тоже боремся с неуверенностью, может помочь им справиться со страхами.