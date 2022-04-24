7 простых фраз, которые помогут вашему ребенку вырасти успешным (и 9 выражений, чтобы получилось наоборот)

Даже если вы не используете метод Монтессори для воспитания, попробуйте чаще говорить сыну или дочери эти фразы. Редакция Parents.ru собрала 7 оборотов, которые используют педагоги Монтессори в работе с детьми. Они помогут вам воспитать успешного ребенка. Также журналисты попросили психолога привести антипримеры, что не надо говорить своим детям, даже если очень хочется (посвящается всем любителям «перестань ныть»).
Правильные фразы от педагогов Монтессори
«Ты, кажется, расстроен. Расскажи мне об этом»
Хотя мы, разумеется, хотим, чтобы любые негативные чувства, которые испытывают наши дети, поскорее исчезли, мы должны учить их размышлять над событиями. Если вы поторопитесь поскорее перевести тему, вы не позволите ребенку извлечь полезный урок из той или иной ситуации.
«Мне нужна твоя помощь»
Чтобы повысить уверенность ребенка в своих силах и значимости, попросите его о помощи. Найдите что-то, в чем ваш ребенок хорош, и дайте ему понять, что вы цените его особый талант кормить кота или застегивать молнию. Пусть ваш ребенок почувствует себя экспертом.
«Я помню, как ты учился (делать то-то и то-то)»
Дети могут чувствовать себя неуверенно, когда они усердно работают над новым навыком, но у них не всё получается. Помогите им вспомнить уже пережитой опыт: как они освоили такие сложные вещи, как чистка зубов или завязывание шнурков на ботинках. Напомните ребенку, насколько сложным это казалось раньше и как легко дается им сейчас.
«Иногда я тоже так себя чувствую»
Не стесняйтесь показывать детям, что вы тоже не всегда довольны собой и порой испытываете сложные эмоции. Расскажите о том, как глупо вы себя чувствовали, когда поняли, что надели рубашку задом наперед, или когда вы заблудились и опоздали на встречу с друзьями. Наши дети видят в нас супергероев, но знание того, что мы тоже боремся с неуверенностью, может помочь им справиться со страхами.
«Некоторые вещи требуют много практики»
Пусть ваш ребенок знает, что некоторые из самых интересных и полезных вещей в жизни требуют много, очень много усилий. Изучение нового языка, катание на велосипеде, умение строить роботов — на освоение новых вещей нужно время, и это нормально. Делайте акцент на труде и многократных повторениях, а не на таланте и природных способностях, чтобы поощрять вашего ребенка к настойчивости и учить преодолевать трудности.
«Я люблю тебя таким, какой ты есть»
Какой бы ни была причина, по которой ваш ребенок плохо себя чувствует, ему нужно слышать, что вы любите его таким, какой он есть, без каких-либо ожиданий или оговорок. Постарайтесь найти время, чтобы обнять его и сказать: «Я люблю тебя».
«Хорошая работа! Ты старался, и у тебя получилось»
Если просто говорить ребенку, что он умный, слишком большое внимание к его интеллекту может выйти боком — малыш будет бояться потерпеть неудачу. Лучше дайте ему понять, что вы видите его настойчивость, сосредоточенность и упорство. Пусть дети знают, что это важно в жизни.
Как не надо говорить с детьми
Если есть фразы, которые могут помочь вашему ребенку вырасти успешным, наверняка есть выражения, которые могут сделать в точности до наоборот. Порой удержаться сложно и слова вылетают пулей. Но со временем они приводят к весьма неутешительному эффекту.
— Слова могут иметь сильное влияние и вызывать у детей тревогу, определяя их поведение на долгие годы вперед, — говорит психотерапевт Дана Дорфман.
Дана Дорфман — психотерапевт и специалист в сфере психического здоровья, имеет клинический опыт лечения детей, подростков, родителей и взрослых более 25 лет.
Если же родитель будет постоянно использовать подобные вредные фразы для утешения, ребенок начнет сомневаться в своем восприятии и чувствах. Публикуем список антифраз, употребление которых лучше избегать в общении с детьми.
«Хватит плакать»
Возможно, у вас не остается других слов, когда у ребенка полчаса длится истерика. Но эта фраза показывает ребенку, что его чувства (грусть или обида) не принимают. Не исключено, что став старше, человек будет подавлять в себе эмоции. Это подтвердит почти любой психолог: люди не всегда умеют распознавать свои же чувства, выражать эмоции экологично. Из-за этого масса проблем.
«Успокойся!»
—Так много наших фраз в конечном итоге только усиливают тревогу, — говорит Дорфман. — Это похоже на зыбучие пески: чем больше вы пытаетесь разрядить ситуацию, тем глубже в нее погружаетесь. Говоря людям (и детям в том числе) такие фразы, как «сохраняйте спокойствие» или «успокойтесь», вы только усиливаете чувство паники.
«Поторопись!»
Наверное, каждый родитель хоть раз советовал детям поторопиться, но всегда ли это срабатывает? Этой фразой вы вгоняете ребенка в стресс. Попробуйте просто обсудить с ним способ, как не опаздывать в сад или школу.
«Не волнуйся»
По словам доктора Дорфман, эта фраза может лишь усиливать беспокойство и напряженность.
«Ничего особенного не случилось»
Если ваш ребенок чем-то расстроен, для него это большая проблема. Является ли сломанная игрушка большой проблемой в жизни? Нет, но ваш ребенок еще этого не знает. А всё, что он знает — это то, что вы не понимаете его чувств.
«Ничего, ты в порядке»
Опять же, понятно, что вы пытаетесь успокоить своего ребенка, говоря ему, что он «в порядке», например, после падения с горки. Да, технически он «в порядке», но чувствует себя не очень хорошо в эмоциональном плане. Так что вы снова обесцениваете его эмоции.
«Ты упадешь и сломаешь себе шею»
Вы скажете всё что угодно, лишь бы ваш ребенок перестал делать что-то опасное. Но если вы переусердствуете, это тоже плохо и может привести к появлению страхов. Лучше использовать реалистичные термины, чтобы предупредить своих детей.
«Возьми себя в руки»
— Парадокс в том, что эта фраза не помогает им успокоиться, потому что они не чувствуют, что должны бороться со своей тревогой, — говорят психологи.
«Я сделаю это за тебя»
Наблюдая за тем, как ваш ребенок изо всех сил пытается завязать шнурки или налить стакан молока, вам часто хочется сделать это за него. Не стоит.
— Один из способов, с помощью которого тревожные матери могут передать свое беспокойство ребенку, — это чрезмерное участие в том, что делает их ребенок, — заключает Дана Дорфман.
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