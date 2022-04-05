Личный опыт: как мой парень стал вторым папой для моих детей — 5 лайфхаков для мам, которые влюбились

Лайфхак № 1

При самом первом знакомстве представьте ребенку любимого человека просто по имени. Это сразу поставит малыша на уровень со взрослым, снизит робость и тревожность.

Лайфхак № 2

Не стоит сразу огорошивать детей подробностями ваших отношений и совместных планов на жизнь. Пусть ваш мужчина станет в первую очередь другом вашего ребенка. Тогда ему самому захочется, чтобы такой человек был рядом с ним, а по совместительству и с мамой.

Например, мы до упаду гуляли вместе в парках и на детских площадках. Вот ваш избранник подсадил ребенка на качели. Вот подкачал велик. Позвольте ребенку и вашему новому мужчине пережить какое-то совместное испытание. Например, прокатиться вдвоем на аттракционе, потому что мама боится.

«Давайте жить вместе»

Встречи и свидания, а также проводы до подъезда позади, вы приняли решение жить вместе. Как отреагирует ребенок на то, что место папы будет занято? Мои дочки, например, первый год после развода спали исключительно в моей постели, держась со мной за руки. Как объяснить им, не ранив, что теперь в доме будет жить мужчина?