Личный опыт: как мой парень стал вторым папой для моих детей — 5 лайфхаков для мам, которые влюбились

Развод родителей редко проходит безболезненно для ребенка. И когда мама обретает новую любовь, начинается новый этап сложностей. Как сделать, чтобы ваш избранник стал для малыша вторым папой или хотя бы добрым другом: своим опытом поделилась автор Wday.ru. Она рассказала, как заново строила семью и налаживала отношения между своими маленькими дочками и новым возлюбленным. Далее публикуем ее рассказ от первого лица.
Как представить ребенку своего избранника
Наконец трепетные и романтические отношения вашей пары вышли на тот уровень, когда мужчина готов познакомиться с вашим чадом. Как сделать, чтобы всё прошло гладко, вот мои личные рекомендации.
Лайфхак № 1
При самом первом знакомстве представьте ребенку любимого человека просто по имени. Это сразу поставит малыша на уровень со взрослым, снизит робость и тревожность.
Лайфхак № 2
Не стоит сразу огорошивать детей подробностями ваших отношений и совместных планов на жизнь. Пусть ваш мужчина станет в первую очередь другом вашего ребенка. Тогда ему самому захочется, чтобы такой человек был рядом с ним, а по совместительству и с мамой.
Например, мы до упаду гуляли вместе в парках и на детских площадках. Вот ваш избранник подсадил ребенка на качели. Вот подкачал велик. Позвольте ребенку и вашему новому мужчине пережить какое-то совместное испытание. Например, прокатиться вдвоем на аттракционе, потому что мама боится.
«Давайте жить вместе»
Встречи и свидания, а также проводы до подъезда позади, вы приняли решение жить вместе. Как отреагирует ребенок на то, что место папы будет занято? Мои дочки, например, первый год после развода спали исключительно в моей постели, держась со мной за руки. Как объяснить им, не ранив, что теперь в доме будет жить мужчина?
Лайфхак № 3
Оставляйте место только для вас с детьми. Девичники, если у вас, как и у меня, девочки, свои секретики. И конечно, воспоминания. Мы запоем смотрим семейные фотоальбомы и видео — пусть дети знают, что прошлое не перечеркнуто. И даже если вы начали новую жизнь как женщина, в вашей любви к детям всё остается по-прежнему.
Лайфхак № 4
Проявляйте при ребенке искренние чувства привязанности к мужчине, например объятия, улыбки. Ведь это язык, который говорит ребенку: «Я могу вести себя так же».
«Друзья или семья?»
Если вы живете вместе и мужчина уже играет роль главы семьи, не стоит настаивать, чтобы ребенок называл его папой. Как бы вам ни хотелось восстановить образ настоящих родителей и детей. Помню, как вначале мне было неловко, когда дочки пищали на весь магазин: «Макси-и-ик, а можно мороженое?» А ведь так хочется слышать заветное «пап».
Лайфхак № 5
Позвольте ребенку самому выбрать, как называть нового члена семьи. Он интуитивно возьмет себе самое комфортное для него обращение, а ведь вас интересуют только чувства малыша. Моя восьмилетняя младшая дочка оперирует всеми возможными вариациями уменьшительно-ласкательных форм имени моего любимого: от «Масюси» до «моего котика». А со старшей (11 лет) произошел такой диалог:
— Мам!
— А?
— Мне так наш Максим нравится! Вот бы назвать его папой…
— Так в чём же дело? Любой папа мечтает о такой красотке-дочери, как ты!
— (Приходит со школы) Привет, пап!
Ищите во всём свои плюсы. Да, родной папа больше не живет с вашими детьми. Да, возможно, они никогда не пожелают назвать отчима этим главным словом «папа». А возможно, и очень захотят. В любом случае ваш малыш — огромный везунчик. Ведь у вашего ребенка может быть целых два папы.
Что еще почитать:
Расстались под утро: 12 неожиданных причин, почему вам снится бывший, и что с этим делать.
Эффект якоря: как работает самый популярный прием манипуляторов — с его помощью вас обманывают каждый день.
Всего 180 секунд — и ваш ребенок вырастет другим: что такое «правило трех минут» — его нужно знать всем родителям.