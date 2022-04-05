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Личный опыт: как мой парень стал вторым папой для моих детей — 5 лайфхаков для мам, которые влюбились

Журналистка рассказала, как представила дочкам своего мужчину и они стали называть его папой (но не сразу)

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Чтобы у вашего избранника сложились отношения с детьми от предыдущего брака, придется приложить усилия

Чтобы у вашего избранника сложились отношения с детьми от предыдущего брака, придется приложить усилия

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Развод родителей редко проходит безболезненно для ребенка. И когда мама обретает новую любовь, начинается новый этап сложностей. Как сделать, чтобы ваш избранник стал для малыша вторым папой или хотя бы добрым другом: своим опытом поделилась автор Wday.ru. Она рассказала, как заново строила семью и налаживала отношения между своими маленькими дочками и новым возлюбленным. Далее публикуем ее рассказ от первого лица.

Как представить ребенку своего избранника

Наконец трепетные и романтические отношения вашей пары вышли на тот уровень, когда мужчина готов познакомиться с вашим чадом. Как сделать, чтобы всё прошло гладко, вот мои личные рекомендации.

Лайфхак № 1

При самом первом знакомстве представьте ребенку любимого человека просто по имени. Это сразу поставит малыша на уровень со взрослым, снизит робость и тревожность.

Лайфхак № 2

Не стоит сразу огорошивать детей подробностями ваших отношений и совместных планов на жизнь. Пусть ваш мужчина станет в первую очередь другом вашего ребенка. Тогда ему самому захочется, чтобы такой человек был рядом с ним, а по совместительству и с мамой.

Например, мы до упаду гуляли вместе в парках и на детских площадках. Вот ваш избранник подсадил ребенка на качели. Вот подкачал велик. Позвольте ребенку и вашему новому мужчине пережить какое-то совместное испытание. Например, прокатиться вдвоем на аттракционе, потому что мама боится.

«Давайте жить вместе»

Встречи и свидания, а также проводы до подъезда позади, вы приняли решение жить вместе. Как отреагирует ребенок на то, что место папы будет занято? Мои дочки, например, первый год после развода спали исключительно в моей постели, держась со мной за руки. Как объяснить им, не ранив, что теперь в доме будет жить мужчина?

Лайфхак № 3

Оставляйте место только для вас с детьми. Девичники, если у вас, как и у меня, девочки, свои секретики. И конечно, воспоминания. Мы запоем смотрим семейные фотоальбомы и видео — пусть дети знают, что прошлое не перечеркнуто. И даже если вы начали новую жизнь как женщина, в вашей любви к детям всё остается по-прежнему.

Лайфхак № 4

Проявляйте при ребенке искренние чувства привязанности к мужчине, например объятия, улыбки. Ведь это язык, который говорит ребенку: «Я могу вести себя так же».

«Друзья или семья?»

Если вы живете вместе и мужчина уже играет роль главы семьи, не стоит настаивать, чтобы ребенок называл его папой. Как бы вам ни хотелось восстановить образ настоящих родителей и детей. Помню, как вначале мне было неловко, когда дочки пищали на весь магазин: «Макси-и-ик, а можно мороженое?» А ведь так хочется слышать заветное «пап».

Лайфхак № 5

Позвольте ребенку самому выбрать, как называть нового члена семьи. Он интуитивно возьмет себе самое комфортное для него обращение, а ведь вас интересуют только чувства малыша. Моя восьмилетняя младшая дочка оперирует всеми возможными вариациями уменьшительно-ласкательных форм имени моего любимого: от «Масюси» до «моего котика». А со старшей (11 лет) произошел такой диалог:

— Мам!

— А?

— Мне так наш Максим нравится! Вот бы назвать его папой…

— Так в чём же дело? Любой папа мечтает о такой красотке-дочери, как ты!

— (Приходит со школы) Привет, пап!

Ищите во всём свои плюсы. Да, родной папа больше не живет с вашими детьми. Да, возможно, они никогда не пожелают назвать отчима этим главным словом «папа». А возможно, и очень захотят. В любом случае ваш малыш — огромный везунчик. Ведь у вашего ребенка может быть целых два папы.

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