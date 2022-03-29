Эффект якоря: как работает самый популярный прием манипуляторов — с его помощью вас обманывают каждый день

Дочь, конечно, приходит в восторг от услышанной информации и просит вас согласиться на покупку, но даже со скидкой цена не попадает в рамки установленной ранее суммы. Однако теперь она выглядит гораздо привлекательнее и доступнее, после слов продавщицы о скидке в игру вступил эффект якоря, влияющий на восприятие цифр. Это один из самых распространенных видов манипуляции, используемых в торговле.

Эффект якоря в отношениях

Этот эффект влияет на нас не только в финансовой сфере, но и в других областях. Например, если ваш муж выполняет в десять раз больше работы по дому, чем его отец, он может считать, что он действительно хорошо справляется с задачей, достоин похвалы и всяческих почестей. Однако вы можете по-другому видеть ситуацию в том случае, если его отец вообще не занимался домашними делами, а ваш муж считает подвигом помытый пол и протертую пыль. По словам специалиста, и здесь во всем виноват эффект привязки.

— Его якорь, это то, чем раньше занимался его отец, а ваш якорь — это объем работы по дому, который вы выполняете. В этом случае стоит открыто обсудить вопрос того, кто и какие обязанности выполняет, и закрыть его раз и навсегда, — советует психолог Александра Харрис.